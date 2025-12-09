Blessd anunció su primera gira masiva en Colombia: conozca las fechas de ‘El mejor hombre del mundo tour’

El tour del intérprete de reggaetón contempla espectáculos en diferentes regiones del país, permitiendo a sus seguidores disfrutar por primera vez del show completo - crédito blessd / Instagram

Blessd, el reconocido artista de música urbana sorprendió a sus seguidores al anunciar su primera gira masiva por Colombia durante 2026. El mejor hombre del mundo Tour contempla presentaciones en al menos diez ciudades, consolidando así el creciente protagonismo de “El Bendito” en la escena del reggaetón nacional.

De acuerdo con lo informado por el cantante, la gira arrancará el 3 de enero en Cartagena, en la Plaza de Toros, y se extenderá durante tres meses con fechas confirmadas en Manizales, Pereira, Ibagué, Bucaramanga, Cali, Neiva, Armenia y Barranquilla.

El anuncio se realizó a través de un emotivo video publicado en las redes sociales del artista, en el que distintas voces relatan la manera en que la música en la que el interprete de Tendencia global ha influido en la cultura popular y en la celebración de las fiestas decembrinas en Medellín.

En palabras Stiven Mesa Londoño, nombre real del paisa: “Por fin, después de 4 años, logramos realizar nuestra primera gira masiva en Colombia. Son 10 ciudades donde podrás disfrutar del show completo del artista más escuchado este año en el país, o sea yo”, expresó en su cuenta de Instagram.

Fechas, ciudades y detalles de la gira

Blessd, una de las figuras más frescas del género urbano, compartió los detalles clave de sus próximas presentaciones. De acuerdo con la promotora Breakfast Live, las fechas y ubicaciones confirmadas hasta ahora son:

3 de enero: Cartagena, Plaza de Toros

10 de enero: Manizales, Estadio Palogrande

30 de enero: Pereira, Expofuturo

6 de febrero: Ibagué, Néctar Arena

7 de febrero: Bucaramanga, Cenfer

13 de febrero: Cali, Diamante de Béisbol

14 de febrero: Neiva, Club Los Lagos Comfamiliar

28 de febrero: Armenia, Coliseo del Café

21 de marzo: Barranquilla, estadio Romelio Martínez

Estos conciertos permitirán a los seguidores de diferentes regiones del país acceder por primera vez al show íntegro del cantante, que ha escalado posiciones en la industria musical con una propuesta basada en reggaetón de calle, melodías cargadas de emoción y colaboraciones con artistas reconocidos.

Expansión de la gira y evolución artística

El calendario inicial de la gira fue ampliado recientemente para incluir ciudades como Pereira, Ibagué y Cali, luego de la respuesta positiva tras la presentación de Blessd en Bogotá, donde se agotaron rápidamente las entradas.

La promotora mencionada detalló que con esta expansión, la gira llegará a regiones como el Eje Cafetero, Tolima y Valle del Cauca, permitiendo así una mayor cobertura geográfica y acercando el fenómeno de “El Bendito” a públicos diversos.

La trayectoria de Blessd experimentó un rápido ascenso desde su debut con Hecho en Medellín. Su discografía incluye éxitos como Mírame Remix (junto a Anuel AA y Ovy On The Drums, 2024), Soltera (junto a W Sound y Ovy On The Drums, 2024), Te canto bajito (con SOG y Anuel AA, 2025) y su reciente álbum EXTRADITABLESSD (2025).

Estos lanzamientos reforzaron su presencia en plataformas digitales internacionales y lo posicionaron como una de las voces más reproducidas en el país en 2025.

Preventa y requisitos para el público

La promotora local indicó que la preinscripción para la compra de entradas se habilitará a partir del 9 de diciembre, mientras que la preventa exclusiva comenzará el 10 de diciembre desde las 10:00 a. m. y la venta general abrirá al público el 11 de diciembre. La edad mínima de ingreso a los conciertos será de 14 años.

Blessd destacó a través de sus redes la importancia de acceder a los canales oficiales para la adquisición de boletería y advirtió: “El link de la preventa estará disponible en mis historias y biografía de Instagram. Vamos a pasarla una chimba juntos. El mejor hombre del mundo llegará a todos los rincones del país”.

El regreso de Blessd a los escenarios nacionales marca una fase de mayor madurez y exposición internacional para el cantante antioqueño, que continúa consolidando un perfil propio en la industria del género urbano.