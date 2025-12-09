Colombia

Blessd anunció su primera gira masiva en Colombia: conozca las fechas de ‘El mejor hombre del mundo tour’

La gira del artista paisa incluirá presentaciones en 10 ciudades principales tras su rotundo ‘sold out’ en Bogotá y posicionarse como el artista más escuchado en el país durante 2025

Guardar
El tour del intérprete de reggaetón contempla espectáculos en diferentes regiones del país, permitiendo a sus seguidores disfrutar por primera vez del show completo - crédito blessd / Instagram

Blessd, el reconocido artista de música urbana sorprendió a sus seguidores al anunciar su primera gira masiva por Colombia durante 2026. El mejor hombre del mundo Tour contempla presentaciones en al menos diez ciudades, consolidando así el creciente protagonismo de “El Bendito” en la escena del reggaetón nacional.

De acuerdo con lo informado por el cantante, la gira arrancará el 3 de enero en Cartagena, en la Plaza de Toros, y se extenderá durante tres meses con fechas confirmadas en Manizales, Pereira, Ibagué, Bucaramanga, Cali, Neiva, Armenia y Barranquilla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El anuncio se realizó a través de un emotivo video publicado en las redes sociales del artista, en el que distintas voces relatan la manera en que la música en la que el interprete de Tendencia global ha influido en la cultura popular y en la celebración de las fiestas decembrinas en Medellín.

Blessd anuncia su primera gira
Blessd anuncia su primera gira masiva en Colombia con conciertos en diez ciudades principales del país - crédito @blessd/ Instagram

En palabras Stiven Mesa Londoño, nombre real del paisa: “Por fin, después de 4 años, logramos realizar nuestra primera gira masiva en Colombia. Son 10 ciudades donde podrás disfrutar del show completo del artista más escuchado este año en el país, o sea yo”, expresó en su cuenta de Instagram.

Fechas, ciudades y detalles de la gira

Blessd, una de las figuras más frescas del género urbano, compartió los detalles clave de sus próximas presentaciones. De acuerdo con la promotora Breakfast Live, las fechas y ubicaciones confirmadas hasta ahora son:

  • 3 de enero: Cartagena, Plaza de Toros
  • 10 de enero: Manizales, Estadio Palogrande
  • 30 de enero: Pereira, Expofuturo
  • 6 de febrero: Ibagué, Néctar Arena
  • 7 de febrero: Bucaramanga, Cenfer
  • 13 de febrero: Cali, Diamante de Béisbol
  • 14 de febrero: Neiva, Club Los Lagos Comfamiliar
  • 28 de febrero: Armenia, Coliseo del Café
  • 21 de marzo: Barranquilla, estadio Romelio Martínez
El reggaetón de Blessd llegará
El reggaetón de Blessd llegará a Cartagena, Manizales, Pereira, Ibagué, Bucaramanga, Cali, Neiva, Armenia, Barranquilla y Medellín en 2026 - crédito blessd / Instagram

Estos conciertos permitirán a los seguidores de diferentes regiones del país acceder por primera vez al show íntegro del cantante, que ha escalado posiciones en la industria musical con una propuesta basada en reggaetón de calle, melodías cargadas de emoción y colaboraciones con artistas reconocidos.

Expansión de la gira y evolución artística

El calendario inicial de la gira fue ampliado recientemente para incluir ciudades como Pereira, Ibagué y Cali, luego de la respuesta positiva tras la presentación de Blessd en Bogotá, donde se agotaron rápidamente las entradas.

La promotora mencionada detalló que con esta expansión, la gira llegará a regiones como el Eje Cafetero, Tolima y Valle del Cauca, permitiendo así una mayor cobertura geográfica y acercando el fenómeno de “El Bendito” a públicos diversos.

La trayectoria de Blessd experimentó un rápido ascenso desde su debut con Hecho en Medellín. Su discografía incluye éxitos como Mírame Remix (junto a Anuel AA y Ovy On The Drums, 2024), Soltera (junto a W Sound y Ovy On The Drums, 2024), Te canto bajito (con SOG y Anuel AA, 2025) y su reciente álbum EXTRADITABLESSD (2025).

La gira de Blessd inicia
La gira de Blessd inicia el 3 de enero en Cartagena y se extenderá durante tres meses por diferentes regiones de Colombia - crédito blessd / Instagram

Estos lanzamientos reforzaron su presencia en plataformas digitales internacionales y lo posicionaron como una de las voces más reproducidas en el país en 2025.

Preventa y requisitos para el público

La promotora local indicó que la preinscripción para la compra de entradas se habilitará a partir del 9 de diciembre, mientras que la preventa exclusiva comenzará el 10 de diciembre desde las 10:00 a. m. y la venta general abrirá al público el 11 de diciembre. La edad mínima de ingreso a los conciertos será de 14 años.

Blessd destacó a través de sus redes la importancia de acceder a los canales oficiales para la adquisición de boletería y advirtió: “El link de la preventa estará disponible en mis historias y biografía de Instagram. Vamos a pasarla una chimba juntos. El mejor hombre del mundo llegará a todos los rincones del país”.

El regreso de Blessd a los escenarios nacionales marca una fase de mayor madurez y exposición internacional para el cantante antioqueño, que continúa consolidando un perfil propio en la industria del género urbano.

Temas Relacionados

BlessdEl mejor hombre del mundo tourEl BenditoStiven MesaConciertos en ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

‘Estado de Fuga 1986’: esto fue lo que pasó con el cadáver de Campo Elías Delgado, autor de la masacre de Pozzetto en Bogotá

El destino del autor de los hechos, así como el impacto en las víctimas y el cierre del restaurante, siguen generando interrogantes y reflexiones luego del estreno de la serie de Netflix

‘Estado de Fuga 1986’: esto

Golpe internacional a la economía criminal del Tren de Aragua: detienen a “brokers” que operaban desde Colombia

En una operación internacional, autoridades colombianas y chilenas lograron la captura de intermediarios que utilizaban monedas digitales para mover dinero ilegal

Golpe internacional a la economía

Asociaciones médicas piden “cordura” al Congreso ante trámite de la reforma a la salud: “No se trata de apoyar o contradecir al Gobierno”

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas envió un comunicado a la Comisión Séptima del Senado pidiendo evaluar con rigor los riesgos del proyecto de ley antes de aprobarlo

Asociaciones médicas piden “cordura” al

Santiago Botero habló del grupo de la Selección Colombia para el mundial 2026: “Nos volvemos mucho más fuertes cuando nuestro contrincante se cree valiente”

La reacción del aspirante presidencial se produjo tras el sorteo que definió los adversarios de la selección nacional, donde compartió un mensaje dirigido tanto a la afición como a uno de los rivales que enfrentará Colombia

Santiago Botero habló del grupo

Ministerio de Hacienda confirmó que el Gobierno Petro podría declarar emergencia económica tras el hundimiento de la reforma tributaria

Germán Ávila explicó en rueda de prensa que están analizando todas las posibilidades después de la decisión del Congreso de la República

Ministerio de Hacienda confirmó que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

ENTRETENIMIENTO

Hora y dónde ver FMS

Hora y dónde ver FMS World Series San Salvador: La segunda fecha de la liga mundial de freestyle

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Los 10 podcasts más escuchados de Spotify Colombia hoy

Así celebró Maiker Smith su ingreso a ‘La casa de los famosos’: “Más de 13 años”

Hija de Paola Turbay reveló ,los problemas de salud que sufre desde hace años: “En 2020 mi cuerpo empezó a hablar”

Deportes

La selección Colombia recorrerá casi

La selección Colombia recorrerá casi el doble de kilómetros que Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026: estas son las distancias

Este es el jugador con el que Vincent Kompany reemplazó a Luis Díaz en el Bayern Múnich

Tolima vs. Junior: el día que los finalistas del 2025 definieron un título con Luis Díaz como protagonista

Real Madrid vs. Manchester City: hora y dónde ver en Colombia el partidazo de la Champions League

Cruz Azul vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia a Jorge Carrascal en la Copa Intercontinental FIFA 2025