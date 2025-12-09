Así operarán los bancos en diciembre de 2025: hay suspensión de servicios por Navidad y Año Nuevo

Al cierre del año, los bancos en Colombia presentaron cambios en sus horarios y servicios para la temporada de diciembre - crédito Freepik

Diciembre es uno de los meses con mayor actividad económica en Colombia, pues muchas personas aprovechan la temporada para ponerse al día con diligencias y pagos antes de finalizar el año.

Este periodo coincide con festivos y celebraciones que impactan los horarios y la atención presencial en entidades públicas, privadas y en los bancos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante diciembre de 2025 y el inicio de 2026, la atención presencial en las sucursales bancarias será suspendida el jueves 25 de diciembre por la celebración de la Navidad.

Adicionalmente, el jueves 1 de enero de 2026 tampoco habrá servicio al público por el feriado de Año Nuevo. En ambas fechas no se podrán realizar trámites presenciales en ninguna sucursal bancaria del país.

Durante el resto de diciembre, los bancos continúan funcionando en sus horarios habituales, aunque con adaptaciones en algunas ciudades.

El Banco de la República confirmó su atención por ventanilla y sucursales de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. Algunas entidades mantienen sedes con jornada continua y otras cierran al mediodía, dependiendo del tipo de oficina.

Las sucursales que ya funcionan los sábados mantienen ese horario con normalidad, salvo en festivos.

En el caso de Bancolombia, la entidad anunció en octubre de este año una reducción en sus horarios de atención. Las oficinas atienden de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. en Bogotá y de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. en otras regiones. Los sábados, el horario permanece de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Este ajuste afectó principalmente la atención entre semana, que en algunas sucursales solía extenderse hasta las 6:00 p. m., mientras que los sábados se mantiene el horario habitual.

¿Qué hacer si no puede ir a las oficinas del banco?

Pese a la suspensión en oficinas físicas durante las fechas señaladas, el sector bancario mantiene operativos sus canales digitales y de autoservicio.

Los clientes pueden acceder a servicios como transferencias, pagos, consultas de saldo, retiros de efectivo y otras operaciones a través de plataformas de banca en línea, aplicaciones móviles, cajeros automáticos y corresponsales bancarios habilitados, según disponibilidad.

Estas opciones permiten gestionar movimientos financieros sin depender de la operación presencial.

Las entidades bancarias recomiendan a los usuarios planificar sus diligencias y consultar previamente los horarios de atención para cada oficina, especialmente en los días previos a un festivo.

Es aconsejable no dejar trámites o pagos importantes para el último día hábil, utilizar los canales digitales y mantenerse informado a través de los medios oficiales y comunicaciones directas de cada banco.

En diciembre, los bancos experimentan un incremento en las transacciones y solicitudes, por lo que anticiparse y organizar las visitas favorece la gestión eficiente de trámites y reduce el riesgo de contratiempos.

Todas las operaciones que requieren atención presencial deben programarse fuera de las fechas festivas, ya que ni el 25 de diciembre ni el 1 de enero las entidades abrirán sus puertas para ningún tipo de gestión al público.

La planificación del calendario financiero resulta clave para evitar inconvenientes en el cierre del año. Las recomendaciones generales de las entidades incluyen revisar con antelación tanto los cronogramas nacionales de días festivos como los horarios especiales que informe cada banco.

Adicionalmente, los servicios en línea brindan acceso seguro a casi la totalidad de las operaciones bancarias, lo que reduce la necesidad de acudir a una oficina física.

Estas medidas buscan que los usuarios realicen sus pagos, transferencias y solicitudes de manera oportuna, garantizando transacciones ágiles en temporada alta, la protección de los recursos y la continuidad en el manejo financiero durante el cierre de 2025 e inicio de 2026.