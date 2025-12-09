Colombia

Alcaldía anunció feria de empleo para migrantes en Bogotá, estos son los requisitos

El objetivo de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá es garantizar empleos formales a las personas que cuenten con los permisos requeridos por las autoridades colombianas

Guardar
Se ofrecen más de 1.000
Se ofrecen más de 1.000 vacantes laborales enfocadas en personas migrantes - crédito Freepik

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá ha convocado a una feria de empleo dirigida a personas migrantes, que se realizará el miércoles 10 de diciembre en el parque de los Hippies, en la localidad de Chapinero.

El evento, que coincide con la conmemoración del Día Internacional del Migrante el 18 de diciembre, ofrecerá más de mil vacantes laborales y la participación de más de veinte empresas de diversos sectores productivos de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso al empleo formal para quienes residen en la capital colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los servicios disponibles durante la jornada, los asistentes podrán acceder al registro de hoja de vida, orientación ocupacional, postulación a vacantes y oferta de formación para el trabajo.

Las oportunidades laborales abarcan cargos operativos, técnicos, tecnológicos y profesionales, tanto para personas con experiencia como para quienes buscan su primer empleo, y están abiertas a diferentes niveles educativos.

Para poder acceder a esta
Para poder acceder a esta feria hay que registrarse en línea - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Para participar, se solicita llevar hojas de vida y los documentos de identificación que regularizan la permanencia y habilitan para trabajar en Colombia, como el Permiso por Protección Temporal (PPT), visa colombiana, cédula de extranjería u otros documentos válidos para procesos de contratación.

Para que un inmigrante pueda trabajar legalmente en Colombia, es necesario contar con una Visa M (Migrante Trabajador) respaldada por un contrato laboral vigente, tramitar la cédula de extranjería ante Migración Colombia y afiliarse al sistema de seguridad social, proceso que se gestiona principalmente a través de la empresa contratante y el portal de la Cancillería.

Además, se deben cumplir requisitos como la presentación de documentos apostillados, certificaciones de experiencia y, en el caso de profesiones reguladas, obtener el permiso o licencia correspondiente ante el consejo profesional competente. La Visa M permite acumular tiempo para solicitar la Visa de Residente tras 5 años de permanencia como titular.

Entre los requisitos específicos se encuentran: el formato resumen de contrato establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, una carta de motivación del empleador que justifique la contratación del extranjero y la presentación de títulos profesionales apostillados o legalizados, o certificaciones laborales y de experiencia. En el caso de profesiones reguladas, es obligatorio tramitar el permiso o licencia profesional correspondiente.

Hay más de 1.000 vacantes
Hay más de 1.000 vacantes en distintos grados educativos - crédito Freepik

La vigencia de la Visa M es de hasta tres años y su alcance se limita al cargo, entidad, profesión o actividad para la cual fue otorgada. Tanto el extranjero como el empleador deben cumplir con las normas laborales del Estado colombiano y las obligaciones de reporte y registro establecidas en la legislación vigente.

El marco legal colombiano establece que documentos como el permiso de ingreso y permanencia (PIP), el permiso temporal de permanencia (PTP), la tarjeta de movilidad fronteriza y los salvoconductos no habilitan a un migrante para trabajar en el país.

Únicamente la visa, el permiso especial de permanencia (PEP), el permiso por protección temporal (PPT) y la cédula de extranjería permiten el acceso legal al empleo.

La autoridad advierte que quienes trabajen sin estos documentos se exponen a multas económicas elevadas, deportación o expulsión del territorio, y la invalidez de sus contratos laborales. Además, la falta de autorización impide el acceso pleno a derechos laborales.

Los postulantes deben llevar sus
Los postulantes deben llevar sus documentos al día - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Por su parte, los empleadores que contraten migrantes sin la documentación exigida también enfrentan sanciones graves, entre ellas multas muy elevadas.

Para esta feria de empleo la Secretaría de Desarrollo Económico también pide a los postulantes, el diligenciamiento de un formulario en línea y la actualización completa de la hoja de vida en la plataforma del Servicio Público de Empleo – SISE.

Esta medida busca agilizar los trámites y garantizar que solo quienes cuenten con la documentación migratoria adecuada puedan acceder a oportunidades laborales, en un contexto donde las sanciones por incumplimiento pueden ser severas tanto para trabajadores como para empleadores.

Temas Relacionados

Feria de empleoMigrantesChapineroEmpleo para migrantesSecretaría de Desarrollo EconómicoColombia-Noticias

Más Noticias

Así operarán los bancos en diciembre de 2025: hay suspensión de servicios por Navidad y Año Nuevo

Las entidades financieras tienen el deber de brindar acompañamiento a sus clientes; sin embargo, sus horarios de atención presencial pueden variar

Así operarán los bancos en

Mejor amigo de Karol G se refirió a los comentarios que le hacen a la artista por su amistad con él y en donde le dicen que la va a traicionar

El ‘influencer’ Daiky Gamboa dejó claro en una entrevista que nunca traicionaría a la cantante, reafirmando la solidez de su vínculo y lanzando un mensaje sobre la importancia de la lealtad en sus relaciones

Mejor amigo de Karol G

Inspector de Policía de Soacha, José Arturo Figueredo, se defendió de acusaciones por acoso sexual: aseguró que conocía del video

La Personería de Soacha ordenó su suspensión provisional por tres meses, prorrogables, sin derecho a remuneración, de acuerdo con el comunicado de prensa de la Alcaldía de Soacha

Inspector de Policía de Soacha,

Ataque armado en local de comidas rápidas en Barranquilla dejó un muerto y un herido grave

La circulación de un video de vigilancia ha generado conmoción en la comunidad, mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y testimonios

Ataque armado en local de

Gobierno Petro retó a la oposición a demostrar por qué los nuevos impuestos afectan a los que ganan menos: “Parecen preocupados”

El estancamiento de la nueva reforma tributaria en el Congreso de la República tiene enfrentados al Ejecutivo y a diferentes partidos políticos

Gobierno Petro retó a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Hija de Paola Turbay reveló

Hija de Paola Turbay reveló el diagnóstico que ha afectado su salud desde hace años: “En 2020 mi cuerpo empezó a hablar”

Mejor amigo de Karol G se refirió a los comentarios que le hacen a la artista por su amistad con él y en donde le dicen que la va a traicionar

Mensaje oculto: Feid y Silvestre Dangond interpretan sentida canción y aumentan especulaciones sobre el fin de la relación con Karol G

Lorelei Tarón, esposa de Falcao, reveló los planes que tiene con el futbolista para tener otro hijo en la celebración de sus 18 años de matrimonio

J Balvin le reclamó a Valentina Ferrer que desde que está con ella no le volvieron a decir “papacito” en los conciertos: la modelo no dudó en responderle

Deportes

La selección Colombia recorrerá casi

La selección Colombia recorrerá casi el doble de kilómetros que Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026: estas son las distancias

Este es el jugador con el que Vincent Kompany reemplazó a Luis Díaz en el Bayern Múnich

Tolima vs. Junior: El día que los finalistas del 2025 definieron un título con Luis Díaz como protagonista

Real Madrid vs. Manchester City: hora y dónde ver en Colombia el partidazo de la Champions League

Cruz Azul vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia a Jorge Carrascal en la Copa Intercontinental FIFA 2025