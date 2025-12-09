Alcaldía anunció feria de empleo para migrantes en Bogotá, estos son los requisitos

Se ofrecen más de 1.000 vacantes laborales enfocadas en personas migrantes - crédito Freepik

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá ha convocado a una feria de empleo dirigida a personas migrantes, que se realizará el miércoles 10 de diciembre en el parque de los Hippies, en la localidad de Chapinero.

El evento, que coincide con la conmemoración del Día Internacional del Migrante el 18 de diciembre, ofrecerá más de mil vacantes laborales y la participación de más de veinte empresas de diversos sectores productivos de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso al empleo formal para quienes residen en la capital colombiana.

Entre los servicios disponibles durante la jornada, los asistentes podrán acceder al registro de hoja de vida, orientación ocupacional, postulación a vacantes y oferta de formación para el trabajo.

Las oportunidades laborales abarcan cargos operativos, técnicos, tecnológicos y profesionales, tanto para personas con experiencia como para quienes buscan su primer empleo, y están abiertas a diferentes niveles educativos.

Para participar, se solicita llevar hojas de vida y los documentos de identificación que regularizan la permanencia y habilitan para trabajar en Colombia, como el Permiso por Protección Temporal (PPT), visa colombiana, cédula de extranjería u otros documentos válidos para procesos de contratación.

Para que un inmigrante pueda trabajar legalmente en Colombia, es necesario contar con una Visa M (Migrante Trabajador) respaldada por un contrato laboral vigente, tramitar la cédula de extranjería ante Migración Colombia y afiliarse al sistema de seguridad social, proceso que se gestiona principalmente a través de la empresa contratante y el portal de la Cancillería.

Además, se deben cumplir requisitos como la presentación de documentos apostillados, certificaciones de experiencia y, en el caso de profesiones reguladas, obtener el permiso o licencia correspondiente ante el consejo profesional competente. La Visa M permite acumular tiempo para solicitar la Visa de Residente tras 5 años de permanencia como titular.

Entre los requisitos específicos se encuentran: el formato resumen de contrato establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, una carta de motivación del empleador que justifique la contratación del extranjero y la presentación de títulos profesionales apostillados o legalizados, o certificaciones laborales y de experiencia. En el caso de profesiones reguladas, es obligatorio tramitar el permiso o licencia profesional correspondiente.

La vigencia de la Visa M es de hasta tres años y su alcance se limita al cargo, entidad, profesión o actividad para la cual fue otorgada. Tanto el extranjero como el empleador deben cumplir con las normas laborales del Estado colombiano y las obligaciones de reporte y registro establecidas en la legislación vigente.

El marco legal colombiano establece que documentos como el permiso de ingreso y permanencia (PIP), el permiso temporal de permanencia (PTP), la tarjeta de movilidad fronteriza y los salvoconductos no habilitan a un migrante para trabajar en el país.

Únicamente la visa, el permiso especial de permanencia (PEP), el permiso por protección temporal (PPT) y la cédula de extranjería permiten el acceso legal al empleo.

La autoridad advierte que quienes trabajen sin estos documentos se exponen a multas económicas elevadas, deportación o expulsión del territorio, y la invalidez de sus contratos laborales. Además, la falta de autorización impide el acceso pleno a derechos laborales.

Por su parte, los empleadores que contraten migrantes sin la documentación exigida también enfrentan sanciones graves, entre ellas multas muy elevadas.

Para esta feria de empleo la Secretaría de Desarrollo Económico también pide a los postulantes, el diligenciamiento de un formulario en línea y la actualización completa de la hoja de vida en la plataforma del Servicio Público de Empleo – SISE.

Esta medida busca agilizar los trámites y garantizar que solo quienes cuenten con la documentación migratoria adecuada puedan acceder a oportunidades laborales, en un contexto donde las sanciones por incumplimiento pueden ser severas tanto para trabajadores como para empleadores.