Violencia en Atlántico: Tres homicidios con arma de fuego en menos de 12 horas

En Soledad, un ciudadano fue asesinado tras ser interceptado por individuos armados, queabrieron fuego y luego huyeron del lugar sin ser identificados

Tres homicidios con arma de fuego en menos de 12 horas estremecieron el departamento del Atlántico, evidenciando los riesgos crecientes en zonas urbanas de los municipios de Soledad y Malambo.

Los hechos, ocurridos entre la tarde del domingo 7 de diciembre y la madrugada del lunes 8 de diciembre de 2025, dejaron a la comunidad inquieta y reactivaron el debate sobre control territorial y criminalidad.

El primer episodio sucedió hacia las 2:45 p. m., en el barrio Villa Lozano en Soledad. La víctima, José Camilo Puello Martínez, de 15 años, caminaba por la vía cuando un hombre se le acercó y, sin previo aviso, desenfundó un arma de fuego.

Según el informe de la Policía Nacional, recibió tres disparos en zonas vitales de la cabeza y el rostro, perdiendo la vida de forma inmediata. El adolescente, residente del barrio Las Moras, estaría vinculado a la estructura delictiva Los Costeños.

En el sitio, junto al cuerpo, fue hallado un mensaje escrito con la frase “Por extorsión”, lo que refuerza la hipótesis de ajuste de cuentas.

De acuerdo con la sección de investigación criminal Sijín, la dinámica del crimen apunta a un caso de sicariato.

La principal línea investigativa se orienta hacia disputas entre organizaciones criminales rivales, especialmente con la estructura conocida como Los Pepes, que mantiene presencia en el sector.

Personal de la Policía Judicial llevó a cabo la inspección técnica y la Fiscalía recaba testimonios, imágenes y demás pruebas para identificar plenamente al responsable.

Casi ocho horas después, el barrio El Gladiador, en el municipio de Malambo, fue el escenario de un segundo ataque mortal.

Alrededor de las 10:20 p. m., Yefrys Martínez Vizcaíno, de 25 años, fue alcanzado por dos impactos de bala en la cabeza mientras ingería alimentos en un establecimiento de comidas rápidas.

Un hombre armado se aproximó y disparó sin cruzar palabras, huyendo inmediatamente.

La víctima recibió atención médica inicial en la Clínica Campbell de Malambo y fue remitido a la sede de Barranquilla, debido a la gravedad de sus heridas.

A pesar de los intentos del personal especializado, falleció en la madrugada del lunes 8 de diciembre de 2025, exactamente a las 2:20 a. m.

La Policía Metropolitana de Barranquilla mantiene activa la investigación para establecer los móviles detrás del ataque. Aunque no se descartan hipótesis, las autoridades consideran la posibilidad de retaliaciones internas o externas, dado el contexto de violencia registrada en las últimas semanas.

El seguimiento a cámaras de seguridad y la búsqueda de testimonios han resultado esenciales en el proceso.

Poco antes de la medianoche, un nuevo hecho enluta a otra familia en Malambo. En el barrio Villa Concord, Wilmer David del Villar Castro, de 21 años, intentó resistirse a un robo mientras conducía su motocicleta.

Dos sujetos, utilizando otro vehículo similar, interceptaron a la víctima y, tras una confrontación breve, uno de ellos disparó e impactó su hemitorax izquierdo. Los responsables escaparon a alta velocidad, sin lograr su cometido.

El joven fue trasladado de inmediato a la Clínica Campbell de Barranquilla, donde médicos confirmaron su fallecimiento algunas horas después.

La Sijín y la Sipol concentran los esfuerzos en obtener información sobre la ruta de escape y verificar si existía algún patrón vinculado a la banda responsable de otros hurtos recientes en la zona.

Las labores de inteligencia recopilan material fílmico y entrevistaron a transeúntes y residentes para precisar características de los atacantes.

Estos tres asesinatos ocurridos en rápida sucesión consolidan el temor entre la población civil y evidencian la fragilidad de la seguridad en municipios periféricos del Atlántico.

Las autoridades reiteraron a la comunidad el requerimiento de colaboración: “La información que pueda entregar la ciudadanía es vital para avanzar en el proceso judicial y detener a los responsables”, destacaron voceros oficiales.

En paralelo, los hechos de violencia han reactivado el llamado a reforzar los esquemas de patrullaje en corredores críticos, y encendieron las alarmas en los órganos de control.

