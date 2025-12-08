Conductor borracho perdió el control por las vías de Medellín y cayó a una canalización

Los accidentes de este tipo se han vuelto frecuentes en la ciudad - crédito X

El conductor de un vehículo particular que cayó en la canalización de La Floresta en la mañana del lunes 8 de diciembre de 2025 podría ser sometido a una millonaria multa, debido a que se encontraba en estado de embriaguez en el momento en el que ocurrió el accidente.

De acuerdo con versiones preliminares, el accidente ocurrió a las 7:37 a. m., cuando el conductor perdió el control del automóvil en el sector de la estación del metro Floresta y terminó en la canalización, lo que llevó a que las autoridades intervinieran de inmediato.

Las autoridades de tránsito informaron que en el incidente solo estuvieron involucrados el conductor y su acompañante, aunque ninguno de ellos sufrió lesiones de consideración. Tras retirar el vehículo de la quebrada, la persona que acompañaba al conductor optó por recibir atención médica en un centro asistencial.

El reporte oficial de la Secretaría de Movilidad, que fue citado por medios locales como Q’hubo Medellín, indicó que el conductor presentaba el nivel más alto de embriaguez, lo que demuestra que la causa del accidente pudo estar relacionada con el exceso de velocidad.

Cabe mencionar que la normativa colombiana establece que, para aquellos que incurren por primera vez en esta infracción, la multa asciende a más de $25 millones y la suspensión de la licencia de conducción se extiende por una década.

Sobre el conductor, se informó que deberá afrontar las consecuencias legales y económicas derivadas de haber conducido bajo los efectos del alcohol, una situación que, aunque no dejó heridos graves, representa una infracción de máxima gravedad en la legislación colombiana.

La multa a la que podría exponerse es de aproximadamente $25.093.500 y la suspensión de su licencia de conducción por 10 años, tras ser hallado con grado 3 de embriaguez, según lo informado por la Secretaría de Movilidad.

Otro accidente similar

Un incidente de este tipo se presentó en la quebrada Altavista, ubicada en la calle 18B con carrera 89 del barrio Altavista, lo que movilizó a las autoridades de Medellín durante la tarde del 7 de diciembre de 2025, cuando un conductor de un vehículo tipo furgón quedó atrapado por la fuerza de la corriente tras intentar cruzar el cauce, pese a las advertencias oficiales.

La rápida intervención de la Secretaría de Movilidad y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd) permitió la extracción del vehículo sin que se registraran personas lesionadas ni fallecidas.

En el lugar de los hechos, los equipos de emergencia actuaron de inmediato para controlar la situación y evitar consecuencias mayores. Según la información difundida por la Alcaldía de Medellín, la coordinación entre las entidades permitió resolver la emergencia con éxito, aunque se instó a los conductores a recordar la importancia de acatar las recomendaciones emitidas por las autoridades en situaciones de riesgo.

Así, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que preste atención a las alertas y siga las indicaciones oficiales, recordando que “su vida y la de quienes lo esperan en casa es lo más importante”, y más aún en temporada navideña, donde la comunidad debería estar celebrando.

Este mensaje busca reforzar la prevención y la responsabilidad individual ante eventos similares, especialmente durante temporadas de lluvias o crecidas de quebradas en la ciudad.

Pese a este panorama, en la ciudad se registró una reducción del 12.1% de las muertes en siniestros, teniendo en cuenta que 210 personas fallecieron a corte de octubre de 2025, por esta causa en lo corrido de 2025, mientras tanto, en el mismo periodo de 2024 fueron 239 casos.