Ladrones se llevaron costoso equipo de reanimación en centro de salud de Bello, Antioquia, a plena luz del día: quedaron captados en video

El equipo está avaluado en unos 30 millones de pesos - crédito red social X

Las autoridades del Valle de Aburrá han intensificado la búsqueda de dos personas identificadas por las cámaras de seguridad como responsables de la sustracción de un desfibrilador de la sede Rosalpi de BelloSalud en el municipio de Bello, Antioquia.

El equipo en cuestión, que tiene un valor estimado de 30 millones de pesos, constituye un recurso fundamental para la atención de emergencias cardiacas en la zona norte de la subregión, según destacó la administración del centro médico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las imágenes captadas por los dispositivos de vigilancia muestran a los sospechosos accediendo directamente al área de hospitalización el lunes 1 de diciembre, alrededor de las 4:37 p. m., en un momento del día en que el tránsito del personal sanitario había disminuido de forma notoria.

Esta circunstancia, explicó el gerente de BelloSalud, César Arango Serna, facilitó la operación de quienes, presuntamente, ya conocían tanto el entorno como la ubicación exacta del equipo.

Más de 80.000 afiliados a Savia Salud y 13.000 a la Nueva EPS quedan en mayor riesgo ante emergencias cardiacas por el robo - crédito X

Arango detalló que los registros evidenciaron cómo los sujetos, que habrían examinado las instalaciones en días anteriores, sustrajeron el desfibrilador desde el carro de paros —un dispositivo móvil indispensable para la atención inmediata en casos de paro cardiorrespiratorio— y lo ocultaron en un morral para sacarlo del lugar sin levantar sospechas.

La presión sobre el hospital se agudiza debido a la dificultad de reponer el equipo robado, dada la actual crisis financiera del sector salud, lo que afecta directamente la operación de la única sede en Bello que presta servicios de urgencias y hospitalización junto con atención primaria.

Este hurto, destacó Arango, impacta de forma considerable la seguridad de los “cientos de personas que son atendidas” en el centro médico diariamente y deja a los usuarios, entre los que figuran más de 80.000 afiliados a Savia Salud y más de 13.000 a la Nueva EPS, en mayor estado de vulnerabilidad frente a eventuales emergencias cardiacas.

Por otra parte, la directiva del hospital sospecha que el hecho estaría relacionado con una estructura organizada dedicada al hurto de equipos biomédicos, posiblemente la misma vinculada a un incidente previo en el hospital de La Estrella.

Cámaras de seguridad captaron a los sospechosos accediendo al área de hospitalización en un momento de bajo flujo de personal - crédito X

Esta hipótesis se refuerza, según el gerente, por el comportamiento preciso de los implicados, quienes mostraron un conocimiento detallado de los procedimientos internos y del equipo que buscaban.

La reacción pública no se hizo esperar: desde BelloSalud se exhortó a la comunidad a reportar cualquier actividad sospechosa en las instalaciones de la red de IPS para frenar este tipo de delitos que, en palabras de Arango, “afectan la prestación del servicio”.

Las autoridades municipales y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá trabajan en el análisis de los videos y otros materiales con el objetivo de identificar y capturar a los responsables del hurto.

Desarticulan red dedicada al hurto y legalización fraudulenta de motocicletas en Medellín

Ocho integrantes de una organización criminal dedicada al hurto y legalización fraudulenta de motocicletas fueron capturados en un operativo conjunto de la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación.

Los delincuentes cambiaban los números del motor y chasis para revender las motos robadas - crédito @ComunasMed/X

La acción judicial se realizó de manera simultánea en Medellín, Planeta Rica (Córdoba) y Aguachica (Cesar), tras una investigación que permitió identificar a los responsables de delitos como falsedad marcaria, receptación agravada, acceso abusivo a sistema informático, falsedad en documento público y fraude procesal.

La red criminal, según la investigación, llevaba varios meses dedicada a la adquisición de motocicletas robadas en distintas zonas del país. Estas unidades eran sometidas a procesos de regrabación de chasis y motor, falsificación de documentos y manipulación de registros oficiales, para luego ser comercializadas en el mercado abierto, principalmente a través de plataformas digitales.

“Cuando se trabaja con inteligencia, articulación y presencia institucional, los ciclos criminales se rompen y se protege a ciudadanos que podrían ser víctimas de estas estafas y delitos patrimoniales”. Añadió que “ninguna estructura criminal dedicada al hurto de automotores o a su legalización fraudulenta tendrá espacio en Medellín”, comentó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

La investigación reveló que los delincuentes contaban con la colaboración de funcionarios de organismos de tránsito, quienes facilitaban el ingreso de las motocicletas al sistema Runt y la asignación de nuevas matrículas, otorgando apariencia de legalidad a los vehículos.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que avanza en la judicialización por los delitos imputados y en la investigación de la posible responsabilidad de terceros vinculados a organismos de tránsito.