Judicializan a alias Zarco, presunto disidente de las Farc, por asesinato de 13 personas en Tolima, incluido un firmante de paz

Las autoridades capturaron y judicializaron a José Ignacio Bustos Ruiz, conocido como alias Zarco, que figura como presunto integrante de la estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc.

El acusado enfrenta cargos por el homicidio de 13 personas en el sur del Tolima entre 2023 y 2024, incluida una persona firmante de paz y un miembro de la comunidad Lgbt+.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, los crímenes ocurrieron en áreas rurales de San Antonio (Tolima) y estarían ligados a presuntas presiones contra la población civil que habría rechazado la presencia y actividades del grupo armado ilegal.

Además, se identificaron disputas con otras organizaciones armadas por el control de economías ilícitas.

La investigación establece que uno de los hechos atribuidos a Bustos Ruiz corresponde al asesinato de Cenober Aguiar Mayor, firmante de paz, el 29 de octubre de 2023.

Según la Fiscalía, el acusado llegó a un establecimiento de comercio donde dormía la víctima y le disparó a corta distancia. Durante su huida, le quitó la vida a otro hombre que encontró en el trayecto. Este doble homicidio se considera uno de los casos más graves asociados directamente a la organización armada.

El procesado también fue vinculado al homicidio de José Manuel Céspedes Tique, integrante de la comunidad Lgbtq+, ocurrido el 7 de agosto de 2023 en la misma zona.

La Fiscalía aseguró haber recolectado pruebas materiales que vinculan a alias Zarco con esta secuencia de asesinatos en el sur del departamento.

Según el informe oficial, alias Zarco habría servido además como encargado de trasladar armamento entre diferentes estructuras del llamado frente Ismael Ruiz, así como de alertar sobre movimientos de la fuerza pública y líderes sociales.

La Fiscalía le imputó homicidio, concierto para delinquir y porte, tráfico o tenencia de armas de fuego, todas agravadas.

Alias Zarco no aceptó cargos y por decisión de un juez penal de control de garantías permanecerá bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario.