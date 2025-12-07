Colombia

Judicializan a alias Zarco, presunto disidente de las Farc, por asesinato de 13 personas en Tolima, incluido un firmante de paz

Según la Fiscalía General de la Nación, además de su presunta participación en homicidios, el procesado estaría implicado en el transporte de armamento

Alias Zarco - crédito Colprensa/Fiscalía
Alias Zarco - crédito Colprensa/Fiscalía

Las autoridades capturaron y judicializaron a José Ignacio Bustos Ruiz, conocido como alias Zarco, que figura como presunto integrante de la estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc.

El acusado enfrenta cargos por el homicidio de 13 personas en el sur del Tolima entre 2023 y 2024, incluida una persona firmante de paz y un miembro de la comunidad Lgbt+.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, los crímenes ocurrieron en áreas rurales de San Antonio (Tolima) y estarían ligados a presuntas presiones contra la población civil que habría rechazado la presencia y actividades del grupo armado ilegal.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, los crímenes ocurrieron en áreas rurales de San Antonio (Tolima) - crédito Colprensa

Además, se identificaron disputas con otras organizaciones armadas por el control de economías ilícitas.

“José Ignacio Bustos Ruiz, alias Zarco, señalado integrante de la estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, sería el responsable de una ola de homicidios en Tolima que dejó 13 personas muertas, entre ellas un firmante de paz”, señaló el ente acusador.

Y agregó: “Los crímenes se registraron en San Antonio, sur del departamento, entre 2023 y 2024, y estarían relacionados con intimidaciones a la población civil por oponerse al actuar y presencia del grupo ilegal en la región, y disputas con otras estructuras armadas por el control de las rentas ilícitas”.

La Fiscalía aseguró haber recolectado pruebas materiales que vinculan a alias Zarco con esta secuencia de asesinatos en el sur del departamento - crédito Fiscalía

La investigación establece que uno de los hechos atribuidos a Bustos Ruiz corresponde al asesinato de Cenober Aguiar Mayor, firmante de paz, el 29 de octubre de 2023.

Según la Fiscalía, el acusado llegó a un establecimiento de comercio donde dormía la víctima y le disparó a corta distancia. Durante su huida, le quitó la vida a otro hombre que encontró en el trayecto. Este doble homicidio se considera uno de los casos más graves asociados directamente a la organización armada.

El procesado también fue vinculado al homicidio de José Manuel Céspedes Tique, integrante de la comunidad Lgbtq+, ocurrido el 7 de agosto de 2023 en la misma zona.

“Uno de los hechos que se le atribuye es el asesinato del firmante de paz, Cenober Aguiar Mayor, perpetrado el 29 de octubre de 2023, en la vereda Diamante de San Antonio (Tolima). En el curso de la investigación se estableció que Bustos Ruiz se habría trasladado a un establecimiento de comercio donde se encontraba dormida la víctima y propinado varios disparos. Posteriormente, le causó la muerte a un hombre que se encontró en la huida”, afirmó la Fiscalía.

Y puntualizó: “Asimismo, estaría involucrado en el homicidio de un integrante de la población Lgbtq+, José Manuel Céspedes Tique, en hechos ocurridos el 7 de agosto de 2023″.

La Fiscalía aseguró haber recolectado pruebas materiales que vinculan a alias Zarco con esta secuencia de asesinatos en el sur del departamento.

“El trabajo articulado entre fiscales de la Unidad Especial de Investigación y de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales permitió obtener elementos materiales probatorios que dan cuenta de la posible responsabilidad de alias Zarco en la ola de homicidios en el sur de Tolima”, señaló el ente acusador.

Según el informe oficial, alias Zarco habría servido además como encargado de trasladar armamento entre diferentes estructuras del llamado frente Ismael Ruiz, así como de alertar sobre movimientos de la fuerza pública y líderes sociales.

“De igual manera, se conoció que sería uno de los encargados de transportar armamento a las diferentes estructuras del autodenominado frente Ismael Ruiz y alertar sobre los movimientos de la fuerza pública y los líderes sociales”, indicó la Fiscalía.

Según el informe oficial, alias Zarco habría servido además como encargado de trasladar armamento entre diferentes estructuras del llamado frente Ismael Ruiz - crédito Fiscalía

La Fiscalía le imputó homicidio, concierto para delinquir y porte, tráfico o tenencia de armas de fuego, todas agravadas.

“Por todo lo anterior, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas”, puntualizó el ente acusador en su comunicado oficial.

Alias Zarco no aceptó cargos y por decisión de un juez penal de control de garantías permanecerá bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario.

