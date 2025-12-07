Juan Manuel Galán aclara que no le ofreció a Laura Gallego integrar la lista de su partido al Congreso y respondió a Daniel Quintero: " No sea mentiroso"

La respuesta de Galán desmiente que existiera una invitación formal a la exreina de belleza, en medio de la controversia generada por comentarios en redes sociales y la intervención de Daniel Quintero - crédito Álvaro Tavera / Colprensa

En una entrevista en el programa Desnúdate con Eva, Laura Gallego, exseñorita Antioquia, contó que varios partidos colombianos, incluido el Nuevo Liberalismo, le propusieron postularse al Congreso. Gallego aseguró en la conversación que ha recibido ofertas para asumir una curul, confirmando así su acercamiento a la política más allá de sus opiniones en redes sociales.

Dichas declaraciones generaron una ola de reacciones y comentarios en redes sociales, incluyendo el pronunciamiento del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, que cuestionó a Juan Manuel Galán, presidente del Nuevo Liberalismo, por supuestamente haberle hecho el ofrecimiento a la ex reina de belleza.

Esto motivó una respuesta directa de Galán, que negó haber invitado a Gallego a integrar la lista de candidatos de su partido para el Congreso y le respondió a Quintero: “No sea mentiroso”.

En la plataforma X, Daniel Quintero expresó sus dudas sobre el papel del Nuevo Liberalismo en el supuesto ofrecimiento a Laura Gallego. El exalcalde planteó una pregunta dirigida a Juan Manuel Galán, haciendo referencia tanto a la polémica desatada por los videos de Gallego en redes sociales como al pasado familiar de Galán, cuyo padre fue asesinado en un atentado armado siendo candidato presidencial.

“¿Cómo explica el presidente del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán (hijo de un candidato presidencial asesinado a bala por el narcotráfico) que su partido ofrezca la cabeza de lista al senado a una mujer que grababa videos pidiendo “darle un tiro” al Presidente de la República y a mi como candidato presidencial?“, interrogó Quintero frente a lo dicho por Gallego en la entrevista antes mencionada.

A esta inquietud, Juan Manuel Galán le respondió directamente a través de sus redes sociales, rechazando las afirmaciones de Quintero y aclarando el proceso para designar la cabeza de lista del Nuevo Liberalismo al Senado.

“Daniel, infórmese antes de hablar. La cabeza de lista se ofreció a Alejandro Gaviria y a Mauricio Gaona. Tras consenso con Mira y Dignidad, se definió a Juan Sebastián Gómez. Lo demás es desinformación. No sea mentiroso”, contestó el dirigente político.

También aclaró de manera enfática que nunca estableció contacto alguno con Laura Gallego con el propósito de ofrecerle un lugar como cabeza de lista al Senado.

Asimismo, explicó cómo funciona el proceso interno de selección de candidatos dentro de la estructura del partido, dejando claro que tales decisiones no corresponden a los comités territoriales, sino que requieren la intervención y aprobación de los órganos nacionales.

“Aprovecho para manifestar que en ningún momento llamé o contacté a la señorita Laura Gallego para ofrecerle la posibilidad de encabezar la lista. Cabe aclarar que las listas al Congreso no las hacen los comités territoriales, ni están autorizados para ofrecer avales. Solo la Dirección Nacional con aprobación del Consejo Nacional”, aseveró el excongresista con respecto a los interrogantes de Quintero.

La discusión continuó cuando Daniel Quintero respondió nuevamente a Juan Manuel Galán, reconociendo la aclaración sobre la designación de Juan Sebastián Gómez como cabeza de lista, pero defendiendo la veracidad de su propio planteamiento inicial.

Quintero sostuvo que su afirmación se basa en lo declarado públicamente por Laura Gallego y desestimó la acusación de desinformar.

“Juan Manuel, me alegra que aclare que la cabeza de lista hoy sea Juan Sebastián Gómez y no Laura Gallego. Eso está bien. Pero mentiroso no soy. Laura Gallego, ex Señorita Antioquia, dijo en entrevista que desde el Nuevo Liberalismo le ofrecieron encabezar la lista al Senado”, contestó Quintero.

También dijo que en caso de que las afirmaciones de Gallego fueran falsas, lo hiciera público y solicitara una rectificación.

Además, insistió en que Galán respondiera al interrogante sobre los límites éticos en el partido respecto al comportamiento de sus potenciales candidatos, especialmente ante polémicas en redes sociales.

“Si ella falta a la verdad, dígalo claro y pídale que se rectifique.Y ya que estamos, responda a la pregunta de fondo:¿En el partido que nació tras el asesinato de su padre cabe gente que juega en redes a preguntar si “da bala” al presidente Petro o a mí, o no?“, comentó el político paísa en su mensaje.