Colombia

Juan Manuel Galán aclara que no le ofreció a Laura Gallego integrar la lista de su partido al Congreso y respondió a Daniel Quintero: " No sea mentiroso"

El presidente del Nuevo Liberalismo negó haber contactado a la exseñorita Antioquia, explicando el proceso interno de selección de candidatos en su partido

Guardar
La respuesta de Galán desmiente
La respuesta de Galán desmiente que existiera una invitación formal a la exreina de belleza, en medio de la controversia generada por comentarios en redes sociales y la intervención de Daniel Quintero - crédito Álvaro Tavera / Colprensa

En una entrevista en el programa Desnúdate con Eva, Laura Gallego, exseñorita Antioquia, contó que varios partidos colombianos, incluido el Nuevo Liberalismo, le propusieron postularse al Congreso. Gallego aseguró en la conversación que ha recibido ofertas para asumir una curul, confirmando así su acercamiento a la política más allá de sus opiniones en redes sociales.

Dichas declaraciones generaron una ola de reacciones y comentarios en redes sociales, incluyendo el pronunciamiento del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, que cuestionó a Juan Manuel Galán, presidente del Nuevo Liberalismo, por supuestamente haberle hecho el ofrecimiento a la ex reina de belleza.

Esto motivó una respuesta directa de Galán, que negó haber invitado a Gallego a integrar la lista de candidatos de su partido para el Congreso y le respondió a Quintero: “No sea mentiroso”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la plataforma X, Daniel Quintero expresó sus dudas sobre el papel del Nuevo Liberalismo en el supuesto ofrecimiento a Laura Gallego. El exalcalde planteó una pregunta dirigida a Juan Manuel Galán, haciendo referencia tanto a la polémica desatada por los videos de Gallego en redes sociales como al pasado familiar de Galán, cuyo padre fue asesinado en un atentado armado siendo candidato presidencial.

“¿Cómo explica el presidente del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán (hijo de un candidato presidencial asesinado a bala por el narcotráfico) que su partido ofrezca la cabeza de lista al senado a una mujer que grababa videos pidiendo “darle un tiro” al Presidente de la República y a mi como candidato presidencial?“, interrogó Quintero frente a lo dicho por Gallego en la entrevista antes mencionada.

Daniel Quintero cuestionó a
Daniel Quintero cuestionó a Juan Manuel Galán por las declaraciones de Laura Gallego - crédito @QuinteroCalle

A esta inquietud, Juan Manuel Galán le respondió directamente a través de sus redes sociales, rechazando las afirmaciones de Quintero y aclarando el proceso para designar la cabeza de lista del Nuevo Liberalismo al Senado.

“Daniel, infórmese antes de hablar. La cabeza de lista se ofreció a Alejandro Gaviria y a Mauricio Gaona. Tras consenso con Mira y Dignidad, se definió a Juan Sebastián Gómez. Lo demás es desinformación. No sea mentiroso”, contestó el dirigente político.

También aclaró de manera enfática que nunca estableció contacto alguno con Laura Gallego con el propósito de ofrecerle un lugar como cabeza de lista al Senado.

Asimismo, explicó cómo funciona el proceso interno de selección de candidatos dentro de la estructura del partido, dejando claro que tales decisiones no corresponden a los comités territoriales, sino que requieren la intervención y aprobación de los órganos nacionales.

Juan Manuel Galán aclaró que
Juan Manuel Galán aclaró que no contactó a Laura Gallego - crédito @juanmanuelgalan

“Aprovecho para manifestar que en ningún momento llamé o contacté a la señorita Laura Gallego para ofrecerle la posibilidad de encabezar la lista. Cabe aclarar que las listas al Congreso no las hacen los comités territoriales, ni están autorizados para ofrecer avales. Solo la Dirección Nacional con aprobación del Consejo Nacional”, aseveró el excongresista con respecto a los interrogantes de Quintero.

La discusión continuó cuando Daniel Quintero respondió nuevamente a Juan Manuel Galán, reconociendo la aclaración sobre la designación de Juan Sebastián Gómez como cabeza de lista, pero defendiendo la veracidad de su propio planteamiento inicial.

Quintero sostuvo que su afirmación se basa en lo declarado públicamente por Laura Gallego y desestimó la acusación de desinformar.

“Juan Manuel, me alegra que aclare que la cabeza de lista hoy sea Juan Sebastián Gómez y no Laura Gallego. Eso está bien. Pero mentiroso no soy. Laura Gallego, ex Señorita Antioquia, dijo en entrevista que desde el Nuevo Liberalismo le ofrecieron encabezar la lista al Senado”, contestó Quintero.

Daniel Quintero no se quedó
Daniel Quintero no se quedó callado y le contestó de regreso a Juan Manuel Galán - crédito @QuinteroCalle

También dijo que en caso de que las afirmaciones de Gallego fueran falsas, lo hiciera público y solicitara una rectificación.

Además, insistió en que Galán respondiera al interrogante sobre los límites éticos en el partido respecto al comportamiento de sus potenciales candidatos, especialmente ante polémicas en redes sociales.

“Si ella falta a la verdad, dígalo claro y pídale que se rectifique.Y ya que estamos, responda a la pregunta de fondo:¿En el partido que nació tras el asesinato de su padre cabe gente que juega en redes a preguntar si “da bala” al presidente Petro o a mí, o no?“, comentó el político paísa en su mensaje.

Temas Relacionados

Juan Manuel GalánDaniel QuinteroLaura GallegoElecciones CongresoCabeza de lista Senado Nuevo LiberalismoColombia-Noticias

Más Noticias

Golpe a la guerrilla campesina Los Cabuyos: Capturan en Medellín a “El Flaco”

La aprehensión del presunto líder criminal en Medellín está relacionada con los recientes desplazamientos en el municipio de Briceño

Golpe a la guerrilla campesina

Libertad de Rodolfo Palomino estaría en ‘veremos’: magistrado de la Corte Suprema que lo sentenció ahora envió petición para evitar su salida

Jorge Emilio Caldas aseguró en un documento de cinco páginas que el general (r) acudió a la instancia de la tutela de forma irregular, pues existirían otras vías legales para resolver su situación

Libertad de Rodolfo Palomino estaría

Colombia vs. la quinta selección más cara del Mundial 2026: esto cuestan las nóminas que conforman el grupo K de la Copa del Mundo

Luis Díaz es el jugador mejor valorizado de la selección Colombia; mientras que Vitinha y Joao Neves comparten el primer puesto de la selección de Portugal

Colombia vs. la quinta selección

Demanda de buñuelos en diciembre dispara ingresos millonarios en el sector alimenticio: cuántos se consumen en Colombia

La temporada navideña en Colombia incrementa la demanda de productos típicos, lo que genera un impacto significativo en la industria alimentaria y modifica los hábitos de consumo en los hogares durante las festividades

Demanda de buñuelos en diciembre

El Ejército Nacional y la Policía Fiscal y Aduanera incautaron 120 uniformes camuflados en Tame, Arauca

Un paquete sospechoso fue detectado por tropas de la Décima Octava Brigada, lo que llevó a la retención de material destinado presuntamente a organizaciones ilegales que operan en el oriente del país

El Ejército Nacional y la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Miguel Ayala regresó a los

Miguel Ayala regresó a los escenarios tras su secuestro en Cauca: su padre lo acompañó en la emotiva presentación

Lista de los 10 videos más populares este sábado en YouTube Colombia

Antes de las ‘playlists’ y el Wrapped de Spotify, en Colombia se lanzaron ’Los 14 Cañonazos Bailables’ para las fiestas de fin de año

Shakira y Piqué sorprenden con una posible tregua: se rumora una reconciliación tras retomar el diálogo sin intermediarios

Laura Gallego reveló qué partidos políticos le han hecho ofrecimientos; algunos son de izquierda: “Soy más goda que un godo”

Deportes

Colombia vs. la quinta selección

Colombia vs. la quinta selección más cara del Mundial 2026: esto cuestan las nóminas que conforman el grupo K de la Copa del Mundo

La Federación Francesa de Fútbol confirmó el partido amistoso contra la selección Colombia antes del Mundial 2026

Por qué los equipos del fútbol colombiano están en crisis: Infobae habló con expertos en la materia

Revolcón en la nómina de Millonarios: saldría un polémico jugador y llegaría figura de la Liga BetPlay

Álvaro Montero no quiere arriesgar su lugar en la selección Colombia: este sería su destino en 2026