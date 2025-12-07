Colombia

Incautan más de 6.600 pares de zapatos de contrabando en Medellín: pertenecían a dos peligrosos grupos criminales

Una investigación de 22 días culminó con la detención de integrantes de la organización, con tentáculos en el contrabando, que exigía pagos a comerciantes y vendedores ambulantes

Secretario de Seguridad de Medellín entregó detalles de la importante incautación de contrabando - crédito @DenunciasAntioquia/X

Un operativo realizado por la Policía Fiscal y Aduanera, además de la Fiscalía General de la Nación en el sector industrial del barrio Colombia, en el centro de Medellín, resultó en la incautación de más de 6.600 pares de zapatos que habían ingresado de manera ilegal al país y estaban listos para ser distribuidos en comercios informales.

Según informaron las autoridades, la mercancía, avaluada en más de $1.700 millones, imitaba marcas reconocidas y no cumplía con los requisitos aduaneros ni con el pago de los impuestos obligatorios.

El cargamento incautado sería controlado, de acuerdo con la investigación de las autoridades, por los grupos delincuenciales Caicedo y La Terraza, que operan en el centro de la ciudad y utilizan estos negocios para fortalecer sus economías ilícitas.

La Policía Aduanera y la
La Policía Aduanera y la Fiscalía incautan más de 6.600 pares de zapatos ilegales en el barrio Colombia de Medellín - crédito Policía Valle de Aburrá

La Secretaría de Seguridad de Medellín indicó que este tipo de operativos continuarán durante diciembre y enero en distintos puntos del área metropolitana, con el objetivo de proteger la economía local y garantizar que los productos en circulación cumplan con los estándares de calidad y la verificación sanitaria necesaria.

En relación con las estructuras criminales implicadas, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que las autoridades habían recibido denuncias de comerciantes y vendedores ambulantes que eran víctimas de extorsiones por parte del grupo Caicedo.

Gutiérrez afirmó que “les pedimos a las autoridades que activaran una respuesta contundente y, gracias al Gaula de la Policía y a la Fiscalía, ya fueron capturados, por orden judicial, cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial Caicedo, responsables de intimidar y cobrar dinero a comerciantes de la zona”.

El operativo en Medellín desmantela
El operativo en Medellín desmantela cargamento de calzado avaluado en más de $1.700 millones, listo para comercios informales - crédito Policía Valle de Aburrá

Los detenidos, según detalló Gutiérrez, operaban en áreas como Maturín, la estación Cisneros y la estación San Antonio del metro, así como en La Alhambra, sectores con alta afluencia de público en la temporada decembrina. Entre los capturados figura el presunto cabecilla, conocido como “Guajiro”, junto a otros tres integrantes identificados como “Gafas”, “Barbas” y “Chamo”. Estas personas exigían pagos extorsivos tanto a vendedores formales como informales, aprovechando el incremento de visitantes y la actividad comercial propia del periodo navideño.

Gutiérrez reconoció el trabajo de la Fiscalía General de la Nación, resaltando que en 22 días de investigación se recolectó el material probatorio necesario para solicitar las órdenes de captura y enfrentar los delitos que afectan a quienes trabajan de manera honesta en el centro de la ciudad.

La mercancía incautada imitaba marcas
La mercancía incautada imitaba marcas reconocidas y no cumplía con requisitos aduaneros ni pago de impuestos obligatorios - crédito Policía Valle de Aburrá

Incautan más de 16.000 pares de zapatos deportivos de contrabando en el Puerto de Cartagena

El 4 de diciembre de 2025, durante una operación de inspección y control realizada en el Puerto de Cartagena, las autoridades hallaron 16.368 pares de calzado que intentaban ingresar al país sin la documentación requerida.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cartagena, el valor comercial de la mercancía se estima en $3.500 millones, y corresponde, en su mayoría, a calzado de la categoría deportiva.

Según el informe oficial, los responsables del cargamento habrían utilizado la modalidad de cabotaje, que consiste en emplear transporte marítimo o aéreo entre puertos nacionales, con el objetivo de ocultar mercancía ilegal bajo operaciones aparentemente regulares. El material fotográfico y de video recogido durante el operativo permitió a las autoridades constatar la naturaleza de la carga.

Ante la ausencia de documentos que validaran la procedencia legal del calzado, la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Unidad Investigativa de Crímenes Transnacionales apoyaron la incautación de la mercancía.

En el puerto de Cartagena
En el puerto de Cartagena también se realizaron operativos contra el contrabando - crédito Policía Cartagena

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Gelver Yecid Peña Araque, calificó el resultado del operativo como un golpe contundente a las redes dedicadas al contrabando. El general Peña Araque afirmó: “Estos operativos fortalecen la seguridad y generan confianza en la ciudadanía, demostrando el trabajo articulado para enfrentar este flagelo”.

Las autoridades iniciaron investigaciones para identificar a los responsables y determinar si existe una organización criminal detrás del cargamento. Por ahora no se han producido capturas vinculadas al caso.

