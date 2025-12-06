Revelan quién reemplazará al general Juan Miguel Huertas apartado del Ejército por presuntos vínculos con alias Calarcá

Revelan quien reemplazará al general Juan Miguel Huertas apartado del Ejército por presuntos vínculos con alias Calarcá - Ejército Nacional de Colombia

La inminente designación del general Mario Giovanni Contreras Guineme como nuevo comandante del Comando de Personal (Coper) del Ejército Nacional de Colombia marca un relevo clave en la cúpula militar colombiana, en un contexto de investigaciones y escándalos que han sacudido a la institución.

Según informó La FM, la salida del general Juan Miguel Huertas, vinculado con presuntos favorecimientos a las disidencias de alias Calarcá, precipitó este cambio, mientras las autoridades buscan garantizar la transparencia en los procesos internos y restaurar la confianza en el Ejército Nacional.

El uniformado permanece suspendido de sus funciones mientras avanzan las pesquisas sobre los chats de ‘Calarcá’, un caso que motivó la intervención directa del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que ordenó una inspección exhaustiva de todos los procesos firmados por el oficial. Por otra parte, el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, confirmó que la institución adelanta investigaciones paralelas para esclarecer los hechos, según detalló el medio citado.

La trayectoria del general Contreras Guineme abarca más de treinta años de servicio en la Fuerza, donde inició como soldado raso y ascendió hasta ocupar cargos de alta responsabilidad. En diciembre de 2023, asumió el mando de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, con sede en Cúcuta, Norte de Santander, relevando al coronel Ángel Fernando Carvajal Rojas. Esta brigada, compuesta por más de 6.000 soldados, opera en la estratégica región del Catatumbo, un área marcada por la presencia de grupos armados ilegales y desafíos en materia de seguridad.

El perfil del general Mario Giovanni Contreras Guineme

A lo largo de su carrera, el general Contreras ha recibido condecoraciones como la medalla Orden del Mérito Militar Antonio Nariño y José María Córdova, Batalla de Ayacucho, Miguel Antonio Caro, Guardia Presidencial y Fe en la Causa - crédito Ejército Nacional de Colombia

El perfil académico y profesional del general Mario Giovanni Contreras Guineme incluye su graduación como subteniente del Arma de Infantería, una licenciatura en Ciencias Militares, una maestría en Estrategia y Geopolítica, así como especializaciones en Gerencia de Talento Humano, Seguridad y Defensa, y Administración de Recursos.

Nacido en Bogotá y padre de dos hijos, ha desempeñado funciones como agregado militar y naval ante la República de Argentina, inspector operacional y de inteligencia de las Fuerzas Militares, comandante del Batallón de Infantería N.° 1 General Simón Bolívar, ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Infantería Mecanizado N.° 4 General Antonio Nariño, y jefe de Estado Mayor de la Décima Primera Brigada.

El Ejército Nacional destacó, en su momento, la llegada de Contreras a la Brigada 30 con el siguiente mensaje: “El oficial asumió el mando de esta unidad con la firme convicción de continuar trabajando por la seguridad, el progreso y el desarrollo de la comunidad en el departamento de Norte de Santander, donde actualmente hacen presencia los más de 6.000 soldados de la Trigésima Brigada”, según recogió La FM.

A lo largo de su carrera, el general Contreras ha recibido condecoraciones como la medalla Orden del Mérito Militar Antonio Nariño y José María Córdova, Batalla de Ayacucho, Miguel Antonio Caro, Guardia Presidencial y Fe en la Causa. Su posible llegada al Coper confirmaría la salida definitiva del general Juan Miguel Huertas, en un momento en que la institución busca fortalecer sus procesos internos y responder a las exigencias de transparencia y legalidad.

En medio del escándalo, el presidente Petro salió en defensa del general Huertas, argumentando que las acusaciones en su contra son invento de los medios de comunicación que no entregaron esa información a las autoridades para abrir una investigación, sino que sacaron sus propias conjeturas.

“Y es el tema del general Huertas. A mí me gusta llegar a la verdad de las cosas, no quiero engañarme al tomar las decisiones. Sé que encontrar la verdad rápidamente no es fácil. Pero miente la prensa, y me refiero a quienes han tocado este asunto, cuando dicen que las pruebas contra el general Huertas son de unos aparatos electrónicos capturados por el Ejército y la Policía hace dieciséis meses y nunca supimos que había en esos contenidos. Se demoraron, la justicia se demora(...) ahí no hay ninguna prueba contra el general Huertas, no nos digan mentiras”, expuso el jefe de Estado.