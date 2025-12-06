Colombia

Policía Nacional lanzó robusto dispositivo para garantizar la seguridad en Navidad y Año Nuevo en el país: este es el plan

Las autoridades han dispuesto acciones preventivas y operativas en coordinación con entidades regionales y nacionales, que buscan fortalecer la convivencia en espacios públicos y privados

Guardar
Más de 183.000 policías refuerzan
Más de 183.000 policías refuerzan la vigilancia en zonas turísticas, celebraciones locales y lugares de alta afluencia durante diciembre y Año Nuevo - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional puso en marcha el plan Una Navidad con Propósito, con el objetivo de garantizar unas fiestas decembrinas seguras y promover la reconciliación en el país para

Así lo anunció el brigadier general William Rincón Zambrano, director general de la Policía Nacional, que expresó el deseo de que las celebraciones se vivan “con responsabilidad y cercanía entre policía y ciudadanía, para que la armonía reine en cada hogar colombiano”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La seguridad vial se fortalece
La seguridad vial se fortalece con controles en las principales carreteras para reducir accidentes por exceso de velocidad y conducción bajo efectos del alcohol - crédito Policía Nacional

El plan de la Policía para garantizar la seguridad en el país

El dispositivo moviliza a más de 183.000 policías, que estarán desplegados en acciones preventivas, operativas y de acompañamiento ciudadano para disminuir riesgos, proteger la vida y fortalecer la convivencia durante diciembre y en el recibimiento del próximo año.

La operatividad especial contempla presencia reforzada en celebraciones locales, zonas turísticas y lugares de alta afluencia, en coordinación con autoridades regionales y nacionales.

El plan nacional está estructurado en ocho prioridades: La vida es primero; Cero pólvora, más vida; Infancia protegida; Seguridad vial todo el camino; Entornos seguros; Patrulla púrpura; Turismo seguro; y Control al licor adulterado.

La Patrulla Púrpura y la
La Patrulla Púrpura y la línea 155 refuerzan la atención inmediata a mujeres víctimas de violencia de género durante la temporada navideña - crédito Policía Nacional

“La protección de la vida es el eje central del plan. Durante la temporada decembrina se incrementarán los controles y actividades preventivas para evitar episodios de intolerancia asociados al consumo excesivo de alcohol, que suelen derivar en riñas, lesiones personales y homicidios. La Policía Nacional invita a los colombianos a celebrar con responsabilidad, buen trato y convivencia, recordando que la tranquilidad del país se construye entre todos”, detalló la institución a través de un pronunciamiento público emitido el viernes 5 de diciembre de 2025.

En Infancia Protegida, la Policía intensificará la vigilancia en terminales de transporte, hoteles, centros comerciales, piscinas y playas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, Seguridad vial todo el camino abarca el fortalecimiento del control en las principales vías del país para reducir incidentes derivados de exceso de velocidad y conducción bajo efectos del alcohol, entre otras causas recurrentes de siniestralidad.

El plan integral prioriza la
El plan integral prioriza la protección de la vida y la prevención de riñas y lesiones personales asociadas al consumo excesivo de alcohol - crédito Policía Nacional

Entornos seguros prioriza la lucha contra delitos como hurtos y el fleteo en las ciudades, junto con el monitoreo del Centro Cibernético Policial para prevenir fraudes y proteger los datos y el patrimonio económico de los ciudadanos. Este eje contará con la colaboración cercana con la Fiscalía General de la Nación (FGN), que respalda estas acciones.

En cuanto a la Patrulla Púrpura, que refuerza la respuesta preventiva y la atención inmediata a casos de violencia de género, la línea 155 permanecerá habilitada para orientar y activar rutas de atención a mujeres víctimas de violencia.

En Turismo Seguro, la Policía acompañará a aquellos que visiten celebraciones tradicionales y alumbrados navideños, con operativos en zonas concurridas, coordinación de aforos y vigilancia especial contra la explotación sexual infantil, en conjunto con la Policía de Turismo y la Policía de Infancia y Adolescencia.

Respecto al consumo de licor, el plan prevé operativos para detectar, incautar y destruir licor adulterado, junto con inspecciones a establecimientos, seguimientos a vehículos de carga y mensajerías, y la posibilidad de solicitar cierres de locales que distribuyan productos peligrosos para la salud.

La octava prioridad, Cero pólvora, más vida, tiene como fin reducir las lesiones, especialmente aquellas que afectan a menores, derivadas del uso de pólvora. Se realizarán controles para incautar material pirotécnico y desmantelar puntos ilegales de fabricación y comercialización.

La Policía Nacional de Colombia
La Policía Nacional de Colombia lanza el plan Una Navidad con Propósito para garantizar la seguridad en las fiestas decembrinas de 2026 - crédito Policía Nacional

Finalmente, la Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que la celebración de las fiestas decembrinas se realicen bajo el respeto y la tolerancia: “Una temporada donde la celebración vaya de la mano con la responsabilidad, la tolerancia y el cuidado mutuo. Que estas fiestas sean un motivo de unión y no una situación lamentable”.

Temas Relacionados

Seguridad ColombiaVacaciones Navidad NavidadAño NuevoPolicía NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

La Guardia Indígena desplegó protocolos de protección y logró expulsar a integrantes armados que intentaban alterar la tranquilidad del resguardo Sa’th Tama Kiwe

Video: indígenas expulsaron a presuntos

Cathy Juvinao pidió a Petro dejar de “derrochar” el erario y le advirtió: “Verá que la plata les alcanza”

La representante a la Cámara insistió en que el Congreso tiene la autonomía para tomar decisiones y que no permitirá que el Ejecutivo imponga su voluntad de manera autoritaria

Cathy Juvinao pidió a Petro

Esta es la fórmula secreta que según Davo hace imparable a Luis Díaz y tiene que ver con la icónica canción ‘La Quemona’

Davo aseguró que la magia del guajiro no solo está en el campo, sino en el país que creó el éxito urbano que lo dejó sin palabras

Esta es la fórmula secreta

Piden investigar otro escándalo de la Fundación San José, de donde se graduó Juliana Guerrero irregularmente

La congresista Jennifer Pedraza solicitó la apertura de un proceso de responsabilidad disciplinaria y fiscal por anomalías en la adjudicación de un contrato

Piden investigar otro escándalo de

Magistrada de la JEP aseguró que el general Huertas, vinculado con ‘Calarcá’, podría ser designado como responsable de ‘falsos positivos’

Catalina Díaz sostuvo que hay información que comprometería seriamente al uniformado en varios delitos cometidos en el departamento de Antioquia

Magistrada de la JEP aseguró
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: indígenas expulsaron a presuntos

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

Tres indígenas fueron secuestrados por hombres armados en Totoró, Cauca: esto se sabe

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

ENTRETENIMIENTO

Esta es la fórmula secreta

Esta es la fórmula secreta que según Davo hace imparable a Luis Díaz y tiene que ver con la icónica canción ‘La Quemona’

Cazzu ‘prendió’ el Movistar Arena en Bogotá al cantar reconocido vallenato y una balada de Shakira: así fue si presentación

El Excel de infieles podría meterle en líos legales y una abogada reveló cuáles son las únicas listas donde sí puede “stalkear” personas en Colombia

Estas son las series de moda en Netflix Colombia hoy

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Deportes

La Dimayor castigó más a

La Dimayor castigó más a Atlético Nacional que a Medellín por la pelea de sus jugadores: vea las sanciones

Luis Fernando Suárez advierte a Colombia en el Mundial 2026: “Se peca por desconocimiento o miramos por encima del hombro”

La selección Colombia tendría listos los partidos amistosos para marzo de 2026: estos serían los rivales

Estos serían los rivales de la selección Colombia si pasa la fase de grupos del Mundial 2026: vea los cruces

James Rodríguez se volverá a ver con Cristiano Ronaldo en el Mundial de 2026: así fue su amistad en Real Madrid