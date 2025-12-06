Policía Nacional lanzó robusto dispositivo para garantizar la seguridad en Navidad y Año Nuevo en el país: este es el plan

Más de 183.000 policías refuerzan la vigilancia en zonas turísticas, celebraciones locales y lugares de alta afluencia durante diciembre y Año Nuevo - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional puso en marcha el plan Una Navidad con Propósito, con el objetivo de garantizar unas fiestas decembrinas seguras y promover la reconciliación en el país para

Así lo anunció el brigadier general William Rincón Zambrano, director general de la Policía Nacional, que expresó el deseo de que las celebraciones se vivan “con responsabilidad y cercanía entre policía y ciudadanía, para que la armonía reine en cada hogar colombiano”.

La seguridad vial se fortalece con controles en las principales carreteras para reducir accidentes por exceso de velocidad y conducción bajo efectos del alcohol - crédito Policía Nacional

El plan de la Policía para garantizar la seguridad en el país

El dispositivo moviliza a más de 183.000 policías, que estarán desplegados en acciones preventivas, operativas y de acompañamiento ciudadano para disminuir riesgos, proteger la vida y fortalecer la convivencia durante diciembre y en el recibimiento del próximo año.

La operatividad especial contempla presencia reforzada en celebraciones locales, zonas turísticas y lugares de alta afluencia, en coordinación con autoridades regionales y nacionales.

El plan nacional está estructurado en ocho prioridades: La vida es primero; Cero pólvora, más vida; Infancia protegida; Seguridad vial todo el camino; Entornos seguros; Patrulla púrpura; Turismo seguro; y Control al licor adulterado.

La Patrulla Púrpura y la línea 155 refuerzan la atención inmediata a mujeres víctimas de violencia de género durante la temporada navideña - crédito Policía Nacional

“La protección de la vida es el eje central del plan. Durante la temporada decembrina se incrementarán los controles y actividades preventivas para evitar episodios de intolerancia asociados al consumo excesivo de alcohol, que suelen derivar en riñas, lesiones personales y homicidios. La Policía Nacional invita a los colombianos a celebrar con responsabilidad, buen trato y convivencia, recordando que la tranquilidad del país se construye entre todos”, detalló la institución a través de un pronunciamiento público emitido el viernes 5 de diciembre de 2025.

En Infancia Protegida, la Policía intensificará la vigilancia en terminales de transporte, hoteles, centros comerciales, piscinas y playas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, Seguridad vial todo el camino abarca el fortalecimiento del control en las principales vías del país para reducir incidentes derivados de exceso de velocidad y conducción bajo efectos del alcohol, entre otras causas recurrentes de siniestralidad.

El plan integral prioriza la protección de la vida y la prevención de riñas y lesiones personales asociadas al consumo excesivo de alcohol - crédito Policía Nacional

Entornos seguros prioriza la lucha contra delitos como hurtos y el fleteo en las ciudades, junto con el monitoreo del Centro Cibernético Policial para prevenir fraudes y proteger los datos y el patrimonio económico de los ciudadanos. Este eje contará con la colaboración cercana con la Fiscalía General de la Nación (FGN), que respalda estas acciones.

En cuanto a la Patrulla Púrpura, que refuerza la respuesta preventiva y la atención inmediata a casos de violencia de género, la línea 155 permanecerá habilitada para orientar y activar rutas de atención a mujeres víctimas de violencia.

En Turismo Seguro, la Policía acompañará a aquellos que visiten celebraciones tradicionales y alumbrados navideños, con operativos en zonas concurridas, coordinación de aforos y vigilancia especial contra la explotación sexual infantil, en conjunto con la Policía de Turismo y la Policía de Infancia y Adolescencia.

Respecto al consumo de licor, el plan prevé operativos para detectar, incautar y destruir licor adulterado, junto con inspecciones a establecimientos, seguimientos a vehículos de carga y mensajerías, y la posibilidad de solicitar cierres de locales que distribuyan productos peligrosos para la salud.

La octava prioridad, Cero pólvora, más vida, tiene como fin reducir las lesiones, especialmente aquellas que afectan a menores, derivadas del uso de pólvora. Se realizarán controles para incautar material pirotécnico y desmantelar puntos ilegales de fabricación y comercialización.

La Policía Nacional de Colombia lanza el plan Una Navidad con Propósito para garantizar la seguridad en las fiestas decembrinas de 2026 - crédito Policía Nacional

Finalmente, la Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que la celebración de las fiestas decembrinas se realicen bajo el respeto y la tolerancia: “Una temporada donde la celebración vaya de la mano con la responsabilidad, la tolerancia y el cuidado mutuo. Que estas fiestas sean un motivo de unión y no una situación lamentable”.