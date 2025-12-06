Colombia

Petro celebró respaldo del Congreso de Diputados de España, aunque el pronunciamiento fue promovido únicamente por partidos de izquierda

Especialistas y críticos advierten que la Proposición no de Ley, promovida por partidos y coaliciones de izquierda como Bildu y Sumar, carece de efectos oficiales y no representa un respaldo formal de todo el Congreso de España

Guardar
El presidente Gustavo Petro celebró
El presidente Gustavo Petro celebró en X el respaldo que, según él, recibió del Congreso de los Diputados de España al proceso de paz en Colombia - crédito Pablo Sanhuez/Reuters

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en X su satisfacción por el respaldo que, según él, recibió del Congreso de los Diputados de España en relación con el proceso de paz en el país. “Recibo con agrado el apoyo con el que me digna el Congreso de los Diputados de España”, escribió.

Sin embargo, especialistas y críticos advirtieron que la medida no representa un pronunciamiento oficial de la institución.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Se trata de una Proposición no de Ley, aprobada con modificaciones y promovida por los partidos de izquierda Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Bocg).

A esta iniciativa se le formularon tres enmiendas, incluida una presentada por el también partido de izquierda Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, cuyo portavoz, Txema Guijarro García, la formalizó el 17 de noviembre de 2025.

El documento reafirma el apoyo al gobierno de Petro, elegido democráticamente por más de 11 millones de colombianos, y rechaza cualquier intento de desestabilización, especialmente intervenciones extranjeras en el Caribe y el Pacífico.

Proposición no de Ley promovida
Proposición no de Ley promovida por los partidos de izquierda Bildu y Sumar en el Congreso de los Diputados de España, que reafirma el apoyo al Gobierno de Gustavo Petro y al proceso de paz en Colombia - crédito red social X

También insta a continuar con la política de “Paz Total” y reconoce la importancia de la participación de organizaciones sociales y comunidades locales en la consolidación de la paz.

El texto muestra además su disconformidad con la inclusión de Petro, su entorno familiar y otros miembros del gobierno en la denominada “Lista Clinton” y censura las intervenciones militares de Estados Unidos contra personas supuestamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe o el Pacífico, considerándolas incompatibles con el derecho internacional y generadoras de desestabilización regional.

En Colombia, la reacción crítica no se hizo esperar. El concejal de Bogotá, Papo Amin, afirmó que “que un par de personajes lo apoyen NO quiere decir que España esté de su lado”.

Otros usuarios de X señalaron que el respaldo proviene únicamente de aliados ideológicos de Petro y carece de relevancia oficial, y coincidieron en que se trata de una opinión externa que no resuelve los problemas internos del país, criticando la celebración del presidente.

Reacciones en X de Papo
Reacciones en X de Papo Amin y otros usuarios cuestionando la celebración de Gustavo Petro por el respaldo del Congreso de España, considerado parcial y promovido solo por partidos de izquierda - crédito red social X

En contraste con lo que sostiene Petro, el Gobierno español sí se refirió de manera oficial al Clan del Golfo.

Lo que sí ha venido de manera oficial del Gobierno español son las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, que afirmó que la confianza de las partes y de la sociedad colombiana será fundamental para garantizar el éxito del reciente acuerdo alcanzado en Doha entre el Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo, la mayor estructura criminal del país, según informó la agencia EFE.

El pacto, mediado por España, Catar, Noruega y Suiza, establece mecanismos concretos para la desmovilización y reintegración del grupo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y busca consolidar la legitimidad del proceso mediante la participación ciudadana y la transparencia institucional.

Firmado por Álvaro Jiménez Millán por el Gobierno colombiano y Luis Armando Pérez Castañeda por el EGC, el acuerdo enfatiza la necesidad de evitar cualquier uso político de la negociación, preservando su imparcialidad. También reconoce formalmente la denominación Ejército Gaitanista de Colombia y exhorta a las autoridades a emplearla.

Documento Oficial - crédito Consejería
Documento Oficial - crédito Consejería Comisionada de Paz

Se crearán tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Belén de Bajirá y Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba), que recibirán progresivamente a los combatientes a partir del 1 de marzo de 2026.

El pacto contempla la suspensión de órdenes de captura y solicitudes de extradición, así como garantías de seguridad jurídica y humana durante los traslados. La Mapp/OEA será la encargada de supervisar y verificar el cumplimiento, con apoyo logístico y técnico de los países mediadores.

El proceso se centra en la construcción de paz territorial, protección de niños y adolescentes, sustitución de cultivos ilícitos y fortalecimiento comunitario. Se amplían acciones piloto en diez municipios de Córdoba, Antioquia y Bolívar, y los Grupos de Trabajo Municipal prepararán las condiciones de las ZUT, pudiendo proponer nuevas zonas bajo criterios de gradualidad y progresividad.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCongreso de Diputados de EspañaCongreso EspañaPartido BilduCoalición SumarLista ClintonColombia-Noticias

Más Noticias

Dos presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron abatidos en operación del Ejército al sur de Bolívar

En la operación se logró la captura de otro combatiente, la entrega de uno más y la incautación de tres armas de fuego

Dos presuntos integrantes del Clan

Ibai Llanos se refirió a la Selección Colombia luego del sorteo del Mundial 2026 y dejó una invitación: “Puede ser una de las sorpresas”

El reconocido ‘streamer’ español que está de visita por Colombia aseguró que le dará un premio a quien acierte los dos finalistas y el campeón del certamen futbolístico más importante de selecciones a nivel mundial con seis meses de antelación

Ibai Llanos se refirió a

Karola Alcendra demuestra apoyo a su exnovio con participación en ‘La casa de los famosos Colombia’: esto fue lo que dijo

La creadora de contenido dejó a todos boquiabiertos al apoyar públicamente a su exnovio Sebastián Arévalo en la reñida competencia del ‘reality’, desatando comentarios

Karola Alcendra demuestra apoyo a

Incautan cocaína escondida en una encomienda con lámparas en aeropuerto de Palmira

La incautación incluyó tres lámparas que contenían paquetes plastificados con un peso bruto total de un kilo de clorhidrato de cocaína

Incautan cocaína escondida en una

Partidos políticos apuestan por los ‘influencers’ para las elecciones del Congreso en 2026: a qué se debe este fenómeno

La presencia de figuras con millones de seguidores en redes sociales se consolida como un elemento clave en la conformación de candidaturas, con el objetivo de incidir en los resultados electorales del próximo Congreso

Partidos políticos apuestan por los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

Tres indígenas fueron secuestrados por hombres armados en Totoró, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Karola Alcendra demuestra apoyo a

Karola Alcendra demuestra apoyo a su exnovio con participación en ‘La casa de los famosos Colombia’: esto fue lo que dijo

Artistas internacionales le rinden homenaje a Shakira en Colombia y en las redes sociales celebran su impacto global

Yina Calderón afirmó que las “bonitas no lo hacen bien” y habló de la mansión de Westcol: “Qué fracaso”

‘Yo Me Llamo Eduin Caz’ emociona a Bogotá tras encontrarse junto al líder de Grupo Firme

Asaf Torres siente “miedo” de los memes que le han hecho con Yina Calderón: “Ya yo pienso que la tengo preñada”

Deportes

Luis Díaz recibe reducción de

Luis Díaz recibe reducción de su sanción tras la fuerte entrada a Achraf Hakimi en Champions League

Fabio Cannavaro, excampeón del mundo con Italia 2006 y técnico de Uzbekistán, habló sobre la selección Colombia

Estos son los horarios de los partidos de la selección Colombia para la fase de grupos del Mundial 2026

Bayern Múnich aplastó por 5-0 al Stuttgart por la fecha 13 de la Bundesliga: Luis Díaz jugó todo el partido

Roberto Martínez elogió el trabajo de la selección Colombia tras el sorteo del Mundial: “Máximo respeto”