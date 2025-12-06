Petro celebró respaldo del Congreso de Diputados de España, aunque el pronunciamiento fue promovido únicamente por partidos de izquierda

El presidente Gustavo Petro celebró en X el respaldo que, según él, recibió del Congreso de los Diputados de España al proceso de paz en Colombia - crédito Pablo Sanhuez/Reuters

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en X su satisfacción por el respaldo que, según él, recibió del Congreso de los Diputados de España en relación con el proceso de paz en el país. “Recibo con agrado el apoyo con el que me digna el Congreso de los Diputados de España”, escribió.

Sin embargo, especialistas y críticos advirtieron que la medida no representa un pronunciamiento oficial de la institución.

Se trata de una Proposición no de Ley, aprobada con modificaciones y promovida por los partidos de izquierda Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Bocg).

A esta iniciativa se le formularon tres enmiendas, incluida una presentada por el también partido de izquierda Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, cuyo portavoz, Txema Guijarro García, la formalizó el 17 de noviembre de 2025.

El documento reafirma el apoyo al gobierno de Petro, elegido democráticamente por más de 11 millones de colombianos, y rechaza cualquier intento de desestabilización, especialmente intervenciones extranjeras en el Caribe y el Pacífico.

También insta a continuar con la política de “Paz Total” y reconoce la importancia de la participación de organizaciones sociales y comunidades locales en la consolidación de la paz.

El texto muestra además su disconformidad con la inclusión de Petro, su entorno familiar y otros miembros del gobierno en la denominada “Lista Clinton” y censura las intervenciones militares de Estados Unidos contra personas supuestamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe o el Pacífico, considerándolas incompatibles con el derecho internacional y generadoras de desestabilización regional.

En Colombia, la reacción crítica no se hizo esperar. El concejal de Bogotá, Papo Amin, afirmó que “que un par de personajes lo apoyen NO quiere decir que España esté de su lado”.

Otros usuarios de X señalaron que el respaldo proviene únicamente de aliados ideológicos de Petro y carece de relevancia oficial, y coincidieron en que se trata de una opinión externa que no resuelve los problemas internos del país, criticando la celebración del presidente.

En contraste con lo que sostiene Petro, el Gobierno español sí se refirió de manera oficial al Clan del Golfo.

Lo que sí ha venido de manera oficial del Gobierno español son las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, que afirmó que la confianza de las partes y de la sociedad colombiana será fundamental para garantizar el éxito del reciente acuerdo alcanzado en Doha entre el Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo, la mayor estructura criminal del país, según informó la agencia EFE.

El pacto, mediado por España, Catar, Noruega y Suiza, establece mecanismos concretos para la desmovilización y reintegración del grupo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y busca consolidar la legitimidad del proceso mediante la participación ciudadana y la transparencia institucional.

Firmado por Álvaro Jiménez Millán por el Gobierno colombiano y Luis Armando Pérez Castañeda por el EGC, el acuerdo enfatiza la necesidad de evitar cualquier uso político de la negociación, preservando su imparcialidad. También reconoce formalmente la denominación Ejército Gaitanista de Colombia y exhorta a las autoridades a emplearla.

Se crearán tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Belén de Bajirá y Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba), que recibirán progresivamente a los combatientes a partir del 1 de marzo de 2026.

El pacto contempla la suspensión de órdenes de captura y solicitudes de extradición, así como garantías de seguridad jurídica y humana durante los traslados. La Mapp/OEA será la encargada de supervisar y verificar el cumplimiento, con apoyo logístico y técnico de los países mediadores.

El proceso se centra en la construcción de paz territorial, protección de niños y adolescentes, sustitución de cultivos ilícitos y fortalecimiento comunitario. Se amplían acciones piloto en diez municipios de Córdoba, Antioquia y Bolívar, y los Grupos de Trabajo Municipal prepararán las condiciones de las ZUT, pudiendo proponer nuevas zonas bajo criterios de gradualidad y progresividad.