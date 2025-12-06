Mujer rompió el protocolo en pleno evento presidencial para hacer una sentida petición, Petro no respondió: “Somos madres cabezas de hogar”

Mujer hizo petición a Petro en pleno evento - crédito Presidencia

El 5 de diciembre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, celebró los 90 años de la creación del Parque Arqueológico de San Agustín, que fue incluido, hace 30 , en la lista de patrimonio mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Durante el discurso que pronunció el mandatario en su visita al departamento del Huila, fue interpelado por una ciudadana que, rompiendo el protocolo, exigió mayor apoyo económico para las plazas de mercado, subrayando la importancia de estos espacios para las mujeres cabeza de familia. La intervención, que se registró al final de la jornada regional, puso en primer plano la demanda de recursos para fortalecer las economías populares, especialmente en municipios como San Agustín.

La mujer, alzando la voz durante el evento, reclamó: “Hay que apoyar las plazas, debe ser pública, apoyada con todo tipo de proyectos, la mayoría somos cabeza de familia”. Además, insistió en la necesidad de que el Gobierno destine fondos suficientes a estos mercados, argumentando que en ellos recae el sustento de muchas familias lideradas por mujeres.

En su intervención, añadió: “Le pedimos con todo respeto apoyar las plazas de mercado con todos los recursos, ya que son las economías populares de los municipios (…) entonces apoyarlas, sobre todo de San Agustín”.

El mandatario colombiano optó por continuar su discurso, destacando los avances en materia de educación y salud en el territorio huilense - crédito Presidencia

A pesar de la vehemencia de la solicitud, el presidente Petro optó por no responder de manera directa a la preocupación planteada y continuó su discurso abordando otros temas. Este episodio se suma a una serie de momentos de tensión que el jefe de Estado ha enfrentado en eventos públicos recientes.

El discurso de Petro en Huila

Petro realizó promesas de cambio al pueblo huilense - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente Petro, que no respondió la petición de la mujer, habló sobre la importancia del turismo en el departamento del sur del país. “El turismo trae riqueza, pero también puede generar problemas”, sostuvo, ordenando a las entidades encargadas lograr “un turismo responsable con la cultura, porque empieza a haber efectos negativos sobre las esculturas y hay que cuidarlas”.

A su vez, señaló que tiene entre sus planes avanzar en la construcción de una universidad para que los pueblos del Macizo colombiano, en el Huila, accedan a la educación. En efecto, dijo que el Gobierno nacional elegirá un colegio para ampliarlo “con más aulas, más docentes pertinentes y más oferta de educación superior. Convertirlo en Colegio – Universidad”.

Y agregó: “Una alternativa ágil que evita esperar la aprobación del Congreso, que entra en campaña y puede no aprobar la creación de la universidad por ley, y permite cumplirle de inmediato a la región”.

A lo largo de su intervención, el mandatario colombiano destacó los esfuerzos que hace su Gobierno para mejorar la atención médica en el territorio. Petro señaló que en el municipio de San Agustín están llegando los profesionales de salud, que tienen la misión de atender y enseñar a los residentes cómo prevenir enfermedades.

Gustavo Petro solicitó a Angie Rodríguez vigilar proyectos en Huila - crédito Presidencia y Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

“No se ubican en el hospital ni en el puesto de salud de la vereda, sino que van a los barrios o las casas rurales de la vereda a enseñar y a ver qué tipo de enfermedades ya existen para prevenir rápidamente”, puntualizó.

De igual manera, explicó que para garantizar una atención de calidad a la población, desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), que lidera Angie Rodríguez, harán vigilancia al proyecto y su correcta ejecución.

“Le pedí a Angie Rodríguez, visitar y vigilar el funcionamiento de estos y la ejecución de las obras y recursos del hospital local, con apoyo de la ciudadanía”, concluyó el jefe de Estado.