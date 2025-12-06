Karola Alcendra demuestra apoyo a su exnovio con participación en ‘La casa de los famosos Colombia’: esto fue lo que dijo

Karola sorprende al pedir votos para Sebastián Arévalo en La casa de los famosos Colombia - crédito @karolalcendra_/IG

En la recta final de las votaciones de la séptima semana de La casa de los famosos Colombia, la competencia entre El Sebastucho y Maiker Smith se ha tornado especialmente reñida, con una diferencia de apenas décimas en el porcentaje de apoyo.

El barranquillero, cuyo nombre real es Sebastián Arévalo, ha recibido un respaldo inesperado por parte de su exnovia Karola Alcendra, reconocida creadora de contenido y amiga de Emiro Navarro, la cual pidió abiertamente a sus seguidores que voten por él, lo que podría inclinar la balanza en una contienda que se definirá por un margen mínimo.

En las últimas horas, Karola sorprendió al publicar un video en sus redes sociales en el que expresó lo que pensaba con respecto al ingreso se Sebastucho al programa del Canal RCN.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Hay una persona que significó mucho en mi vida en el pasado, fue mi exnovio y él está a punto de ganar entre las votaciones de La casa de los famosos Colombia 3. A mí me gustaría que él esté, para que pase y después hacerle la vida imposible. Sebastucho debe tenerme bloqueada, pero voten por él”, expresó Karola en el clip.

El mensaje de Karola a Sebastián Arévalo que enciende las redes antes del cierre de votaciones en La casa de los famosos Colombia - crédito Prensa Canal RCN

Esta declaración, cargada de humor y nostalgia, se suma a otras palabras en las que la creadora de contenido reconoció la importancia de Sebastián en su vida y en su carrera dentro del entretenimiento.

Karola profundizó en su mensaje al afirmar: “Yo lo odio a veces, pero lo amo también a veces. Real, real, nunca he conocido a un creador de contenido como él, es el mejor. Así que no es por hablar mondá, pero se lo merece. Ninguno de los que va o aspira ir es tan loco como Sebas, en serio, es capaz de todo por una broma y por sacarle sonrisas a su público”.

Además, rememoró los momentos compartidos y el crecimiento profesional que ambos experimentaron: “Solo me quedo con las cosas bonitas que vivimos y todo lo que nos enseñamos y crecimos en este medio del entretenimiento”.

En el mensaje, Karola también puso el link para que sus seguidores ingreses inmediatamente a votar por Sebastucho, les indicó que el proceso se tiene que realizar cada 4 horas, que es cuando habilitan la página y también les pide que por favor “la ayuden” para que sea el ganador de este grupo.

El inesperado apoyo de Karola a Sebastucho que sacude la votación final - crédito @rechismes/IG

Mientras tanto, la campaña de Maiker Smith cuenta con el respaldo de Karen Sevillano y su pareja, Néider García, los cuales han movilizado a sus seguidores en redes sociales para sumar votos. Sin embargo, no han sido los únicos en mostrar su apoyo, pues Lina Tejeiro también le dedicó una historia de su Instagram invitando al público para que le den los votos necesarios y el creador de contenido Leymar.

Al igual que otras celebridades que ya pasaron por el programa en la primera temporada, específicamente los llamados Papillentes, ya que son amigos de Karen Sevillano y han podido conocer a Maiker y le han brindado su respaldo.

Maiker alcanzó un 41,44% de apoyo en los recientes resultados preliminares, mientras que El Sebastucho llegó al 41,79%, cifras que reflejan la paridad de la competencia y anticipan un desenlace ajustado cuando las votaciones cierren este domingo 7 de diciembre.

Algunos creadores de contenido esperan que el programa se convierta en una plataforma para sus carreras - crédito Prensa Canal RCN

Pero no solo eso, los nombres de estas personalidades están en tendencia en las redes sociales también por la posibilidad de que Karola y Sebastián se reencuentren en el programa, pues en el mensaje de la influenciadora insinuó que le iba a hacer la vida imposible a su expareja en el futuro por lo que causó rumores de una posible participación conjunta.

Y cuando a El Sebastucho le preguntaron en el programa Buen Día Colombia del Canal RCN se refirió a la posibilidad de reencontrarse con Karola en el reality y manifestó.

“Ya me he preparado psicológicamente si eso pasara. Yo dejaría que la situación fluyera de la mejor forma. Ya vería cómo Karol Alexandra conviviría otra vez con El Sebastucho porque nosotros vivimos tres años y no sé, no sé, y que otra vez se reviva la llama del amor, pues no, pero uno nunca sabe… de pronto, terminamos y ese no era el momento, pero ahora este sí es el momento… ay mentiras”.