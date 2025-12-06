Colombia

Cazzu ‘prendió’ el Movistar Arena en Bogotá al cantar reconocido vallenato y una balada de Shakira: así fue si presentación

‘La Jefa’ sorprendió a todos al interpretar dos canciones inesperadas en homenaje a Colombia, tal como lo hace en cada país que visita, en medio de su gira “Latinaje”

En medio de su gira 'Latinaje', Cazzu sorprendió a los colombianos en Bogotá al incluir dos canciones que han marcado la historia musical de su país -crédito @CazzuColombia/X

El jueves 4 de diciembre, Bogotá vivió una noche de sorpresas en el Movistar Arena, cuando la cantante argentina Cazzu se presentó en medio de su gira Latinaje. Conocida por su dominio del trap y la cumbia argentina, la artista dejó a su público boquiabierto al incluir en su repertorio dos emblemáticas canciones de la música colombiana, una de las cuales pocos imaginaban escuchar en su voz.

Cazzu, que conquistó corazones en diversos países con su estilo único y su habilidad para mezclar géneros, decidió rendir homenaje a la música tradicional colombiana en una movida que sorprendió a los asistentes. La cantante, cuya fama creció exponencialmente en los últimos años, se presentó ante una audiencia expectante, dispuesta a disfrutar de sus canciones más conocidas, pero lo que nadie esperaba era que se adentrara en el vasto repertorio musical del país anfitrión.

El evento, que en principio prometía ser una fiesta de sonidos urbanos, se transformó rápidamente en un homenaje a la música vallenata y a la balada romántica colombiana, cuando Cazzu empezó a interpretar canciones que son un símbolo de la cultura del país.

El 4 de diciembre, la cantante argentina Cazzu ofreció un espectáculo único en el Movistar Arena de Bogotá - crédito @CazzuxSelena/X

Cazzu rindió tributo a Colombia en su concierto

La primera gran sorpresa llegó cuando la cantante se lanzó a interpretar Me sobran las palabras, un clásico del vallenato, popularizado por el Binomio de Oro. Tan pronto como las primeras notas resonaron en el Movistar Arena, el público bogotano reaccionó con entusiasmo.

La interpretación de Cazzu no solo mantuvo la esencia de la canción, sino que le dio una frescura inesperada al incorporar una orquesta en vivo que acompañó su voz.

Esta canción vallenata despertó la emoción de todos los fanáticos de la artista, ya que es una melodía que acompañó a los colombianos durante décadas y que llegó a ser casi un himno nacional. De hecho, muchos asistentes comentaron que, con la interpretación de Cazzu, conocida como “La jefa”, había dado inicio oficialmente la temporada Navidad.

Cazzu incluyó en su concierto en Colombia el emblemático vallenato 'Me sobran las palabras', que muchos consideraron el inicio oficial de la temporada navideña - crédito Colprensa

Pero, la sorpresa no terminó ahí, porque minutos después, Cazzu volvió a sorprender a los bogotanos al interpretar Hay amores, una canción no tan popular de Shakira, la famosa barranquillera, pero igualmente representativa de la música colombiana.

Esta balada, que se inspira en la obra de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, fue recibida con una calidez emocional por parte de la audiencia, que no dudó en cantar junto a la artista argentina.

Temas como Waka Waka, Te Felicito y Antología, que alcanzaron la fama mundial, se convirtieron en himnos de Shakira, y Hay amores forma parte de esa lista de canciones queridas por los bogotanos, que la sienten como una de las más representativas de su idiosincrasia.

Cazzu rindió homenaje a Shakira al interpretar una balada clásica del repertorio de la barranquillera - crédito @shakiraxspain/X

Muchos de los asistentes al concierto compartieron momentos especiales a través de sus redes sociales, mostrando cómo “La Jefa” cantaba y disfrutaba de su presentación en Bogotá. En el escenario, no solo interpretó canciones colombianas, dando un toque de frescura y originalidad a su show, sino que compartió gran parte de su repertorio con el público.

Entre las canciones que interpretó se destacaron Ódiame, Mala suerte, Toda, Loca, Inti (un tema dedicado a su hija), Una loca enamorada, Peliculeo, Nada, entre otras. Los fanáticos presentes no dudaron en unirse a ella, coreando sus canciones con entusiasmo, mientras celebraban la conexión única que tenían con su artista.

Muchos usuarios comentaron en sus redes sociales sobre la noche de Cazzy en Bogotá, al decir: “Otra mujer fuerte y empoderada que homenajea a Shakira en su tierra”; “Increíble, muy bien!!’ Es la mejor canción balada de Shakira”; “Iniciaron los villancicos”; “Así es reina, el vallenato es lo tuyo”.

