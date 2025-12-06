Colombia

Benedetti desató polémica por vincular la clasificación al mundial con la política de izquierda: “No apoye la muerte”

El ministro del Interior afirmó que la selección solo llegó al mundial gracias a los gobiernos progresistas; sin embargo, esto resulta contradictorio, ya que Gustavo Petro es el primer presidente de izquierda en la historia del país

El ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió las consecuencias "positivas" de un gobierno de izquierda para la selección de Colombia - crédito @AABenedetti/X

En un polémico mensaje del ministro del Interior, Armando Benedetti, provocó un caos de reacciones en redes sociales, luego de que vinculara la clasificación de la selección de Colombia a los mundiales con la política de izquierda, desatando controversia e incoherencia en su discurso.

En un video publicado en su cuenta de X, el alto funcionario afirmó que, si los colombianos querían ver a la selección nacional en otro Mundial, debían apoyar a la izquierda.

“Colombia quedó en el grupo K y le voy a dar un dato que no es mamadera de gallo y que no es menor. Siempre que el presidente ha sido conservador o de derecha, nunca hemos ido al mundial”, dijo el ministro en su post.

Armando Benedetti aseguró que la
Armando Benedetti aseguró que la selección de Colombia solo ha clasificado a los mundiales bajo gobiernos de izquierda - crédito @AABenedetti/X

“Y le voy a demostrar, por ejemplo, la primera vez que fuimos fue a Chile 62, fue con el presidente Alberto Lleras Camargo; la segunda vez fue que clasificamos y fuimos al mundial de Italia 90, con Virgilio Barco; finalizando la presidencia de Gaviria, fuimos entonces a USA 94; y luego con el presidente Samper clasificamos y fuimos a Francia 98″, dijo Benedetti,

Luego continuó con su teoría: “Con Santos, Brasil 2014, Rusia 2018. Con el Gobierno de Petro volvimos otra vez al mundial. Entonces, si usted quiere que Colombia vuelva otra vez al Mundial —que esto no se vaya a joder, que la muerte no gane—, no apoye la muerte”.

La declaración del ministro fue interpretada como un intento de vincular de manera directa las gestiones políticas de izquierda con los logros deportivos de la selección de fútbol, una visión que muchos consideran errónea e incoherente, especialmente tomando en cuenta los antecedentes históricos de Colombia en la clasificación a mundiales.

El ministro del Interior, Armando
El ministro del Interior, Armando Benedetti, generó controversia al vincular la política de izquierda con los logros deportivos de la selección de Colombia - crédito Presidencia - Federación Colombiana de Fútbol

Aunque Benedetti no detalló completamente su lógica, la conexión entre los supuestos gobiernos de izquierda y la clasificación de la selección fue el eje de su mensaje. Para él, la victoria en la clasificación estaba implícitamente ligada a las políticas progresistas, una afirmación que rápidamente se cuestionó debido a las contradicciones evidentes en los hechos.

Las afirmaciones cuestionables del ministro del Interior

Lo cierto es que, como bien lo destacó un analista político, la relación entre los gobiernos y las clasificaciones a los mundiales no tiene fundamento directo. La clasificación a un mundial de fútbol se decide a través de un proceso clasificatorio que inicia años antes del evento, y no es una consecuencia inmediata de la administración de un presidente en el poder.

De hecho, no es un secreto que los clasificatorios para el mundial de 2026 comenzaron mucho antes de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia; sin embargo, Benedetti hizo alusión a un supuesto patrón en el que, según él, la izquierda siempre había logrado la clasificación.

La afirmación del ministro Benedetti
La afirmación del ministro Benedetti de que solo los gobiernos de izquierda han clasificado a Colombia a los mundiales se topó con fuertes críticas - crédito John G. Mabanglo/EFE

Es relevante señalar que la historia de las clasificaciones colombianas está marcada por una mezcla de gobiernos de diversas tendencias políticas.

  • Chile 1962 - la selección clasificó en el mandato de Guillermo León Valencia Muñoz
  • Italia 1990 - la selección clasificó en el mandato de Virgilio Barco
  • Estados Unidos 1994 - la selección clasificó en el mandato de César Gaviria
  • Francia 1998 - la selección clasificó en el mandato de Ernesto Samper
  • Brasil 2014 - la selección clasificó en el mandato de Juan Manuel Santos
  • Rusia 2018 - la selección clasificó en el mandato de Juan Manuel Santos

Es decir, la afirmación de Benedetti de que la izquierda sería la responsable de las clasificaciones de Colombia al mundial resulta incoherente, dado que durante gobiernos de derecha y liberales también se obtuvieron estos logros.

Es importante señalar que el Gobierno de Gustavo Petro es el primero en la historia de Colombia dirigido por un líder de izquierda; esto implica que, según lo que afirma el ministro, nunca habría existido un mandato de izquierda antes. De hecho, la mayoría de los gobiernos en el país han sido de ideología de derecha.

Gustavo Petro es el primer
Gustavo Petro es el primer presidente de izquierda en Colombia, pero eso no tiene nada que ver con los méritos de la selección Colombia - crédito Presidencia de la República

Los usuarios cuestionaron la afirmación del ministro y le pidieron coherencia en sus comentarios. Algunos tildaron de “populista” el discurso de Benedetti, argumentando que intentaba politizar un evento deportivo tan importante como la clasificación al mundial. Otros, incluso, acusaron al ministro de intentar crear una división artificial entre los colombianos, apelando a una narrativa política que no tiene base en la realidad.

