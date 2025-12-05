Colombia

Tres aerolíneas frenan vuelos a Venezuela por interferencias en navegación y activan opciones para viajeros

Las suspensiones temporales de Wingo, Copa Airlines y Satena en rutas hacia Venezuela responden a reportes de interferencias en navegación satelital

Guardar
EFE/Carlos Ortega/Archivo
EFE/Carlos Ortega/Archivo

Tres aerolíneas que operan desde Colombia anunciaron la suspensión temporal de sus vuelos hacia Venezuela tras registrar interferencias en señales utilizadas para la navegación aérea.

La decisión fue adoptada por Wingo, Copa Airlines y Satena, que informaron públicamente las medidas aplicadas y los procedimientos disponibles para los viajeros con itinerarios programados.

Estas comunicaciones se divulgaban mientras pilotos, sindicatos y autoridades mantenían la atención sobre los reportes técnicos que motivaron la interrupción de servicios, información que fue divulgada inicialmente por la Revista Semana.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Wingo detalló que una de sus tripulaciones identificó intermitencias en un sistema de navegación durante una operación con destino a Caracas.

Según la compañía, esta situación no generó afectaciones en la seguridad del vuelo, pero condujo a adoptar una suspensión preventiva de la ruta, inicialmente para los días 4 y 5 de diciembre.

Luego, la empresa amplió la medida y confirmó que la interrupción se mantendría hasta el 12 de diciembre, periodo durante el cual continuaría revisando las condiciones para garantizar la operación.

Fotografía de archivo de un
Fotografía de archivo de un avión de Wingo. EFE/ Carlos Lemos

La aerolínea reiteró que su prioridad continúa siendo la seguridad de pasajeros y tripulaciones, por lo que habilitó reembolsos del 100 % y la posibilidad de realizar cambios de fecha sin cobros adicionales.

Copa Airlines también informó la ampliación de su suspensión temporal hasta el 12 de diciembre, después de revisar los reportes que motivaron la alerta.

La empresa puso a disposición de sus usuarios varias alternativas comerciales, entre ellas modificaciones de itinerario sin penalidades dentro de la misma región, cancelaciones con saldo a favor para usar posteriormente y procesos de reembolso para tiquetes no utilizados o parcialmente usados.

La compañía precisó que evaluará permanentemente las condiciones técnicas en la zona y actualizará la información a los viajeros a través de sus canales oficiales.

Por su parte, Satena comunicó que sus vuelos con destino a Venezuela quedarían temporalmente suspendidos como medida preventiva de seguridad.

La aerolínea estatal señaló que la decisión estuvo fundamentada en reportes recientes sobre interferencias en sistemas de navegación satelital empleados por las aeronaves.

Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un avión de Satena, la aerolínea estatal colombiana. /Satena

En su comunicación oficial, la empresa explicó que estas alteraciones obedecen a fenómenos asociados con señales externas que pueden comprometer la precisión del posicionamiento, según advertencias recibidas a través de un NOTAM en el que se hace referencia a eventos de jamming y spoofing en zonas específicas del Caribe.

De acuerdo con el contenido del NOTAM citado por Satena, las interferencias registradas pueden afectar ayudas de navegación y vigilancia, lo que implica una revisión detallada de las rutas que atraviesan los sectores donde se registran dichas alteraciones.

La aerolínea resaltó que mantendrá sus operaciones habitualmente en otras rutas, pero consideró necesario adoptar restricciones temporales para los trayectos vinculados con los reportes técnicos.

Las tres compañías coincidieron en que sus decisiones se adoptan de manera preventiva y responden a información verificable transmitida por pilotos o a través de avisos aeronáuticos oficiales. En todos los casos, las aerolíneas insistieron en que la seguridad operacional depende de la correcta recepción y estabilidad de las señales utilizadas para la navegación, por lo que cualquier irregularidad debe ser atendida inmediatamente según los lineamientos de la industria.

Los pasajeros con reservas en las fechas afectadas disponen de opciones específicas para gestionar los cambios necesarios.

En el caso de Wingo, los viajeros pueden solicitar reembolso total o modificar la fecha del vuelo. Copa Airlines permite ajustes de itinerario dentro de la misma región o acceder a un crédito para utilizar en una compra futura. Satena, por su parte, informó que los usuarios deben comunicarse con los canales de servicio para actualizar la información de sus tiquetes y proceder con las alternativas vigentes.

Las aerolíneas recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos, ya que la operación puede modificarse en función de la información técnica disponible.

Señalaron además que no es aconsejable asumir que un vuelo permanece activo sin revisar los reportes actualizados, debido a que las decisiones pueden cambiar conforme avanzan las evaluaciones internas y los análisis de las autoridades aeronáuticas.

Los viajeros fueron invitados a revisar frecuentemente los canales oficiales de cada empresa y a mantenerse atentos a los anuncios que surjan en los próximos días.

Temas Relacionados

VenezuelaWingoCopa AirlinesSatenaCaracasColombia-noticias

Más Noticias

Siete capturados por abusos sexuales en el Valle de Aburrá en operativos contra delitos que afectaron a menores

Las autoridades realizaron procedimientos en varios municipios del Valle de Aburrá que permitieron la captura de siete hombres señalados de delitos sexuales y violencia intrafamiliar

Siete capturados por abusos sexuales

Operativos en Candelaria, Atlántico, por niño de 9 años desaparecido tras ser llevado por un hombre en moto

Su familia reportó llamadas extorsivas y las autoridades coordinan acciones para ubicarlo cuanto antes

Operativos en Candelaria, Atlántico, por

Colpensiones aclara alcance de proyecto que modificaría la cobertura del deslizamiento del salario mínimo

La entidad precisó quiénes serían los impactados y cómo funciona el mecanismo regulado por el decreto

Colpensiones aclara alcance de proyecto

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este viernes

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Averígualo y evita una multa

Pico y Placa en Bogotá:

Lotería de Bogotá resultados 4 de diciembre: quién ganó el premio mayor de $10.000 millones

Lotería de Bogotá realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería de Bogotá resultados 4
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Deisy y Rata formalizaron su

Deisy y Rata formalizaron su relación en el ‘Desafío Siglo XXI’ y las redes estallaron

Hora y dónde ver FMS World Series Valencia: el regreso de Lokillo al circuito del freestyle

‘Desafío Siglo XXI’: Zambrano arremetió contra Tina y Lucho la defendió: “Bruto, eso no lo hace un varón”

‘Desafío Siglo XXI’: emotiva reacción de la mamá de Pedro al saber que le regalaron una moto

El Chato sorprendió al mundo: así ganó el puesto número uno de los Latin America’s 50 Best Restaurants

Deportes

Junior de Barranquilla se acerca

Junior de Barranquilla se acerca a la final de la Liga BetPlay: eliminó al América con el triunfo 2-1 en los cuadrangulares

Camilo Vargas definió su futuro para la temporada 2026: eligió equipo para sumar minutos y llegar al mundial

El Inter Miami de Messi buscará en Colombia un fichaje clave para 2026, ya hay oferta formal

Atlético Nacional sigue vivo y Medellín es eliminado: victoria del verde 2-1 en cuadrangulares de la Liga BetPlay

Sebastián Montoya superó el debut en Fórmula 2 y le apunta a cosas grandes en 2026: “Ha sido de mucho aprendizaje”