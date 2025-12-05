Tres aerolíneas frenan vuelos a Venezuela por interferencias en navegación y activan opciones para viajeros

EFE/Carlos Ortega/Archivo

Tres aerolíneas que operan desde Colombia anunciaron la suspensión temporal de sus vuelos hacia Venezuela tras registrar interferencias en señales utilizadas para la navegación aérea.

La decisión fue adoptada por Wingo, Copa Airlines y Satena, que informaron públicamente las medidas aplicadas y los procedimientos disponibles para los viajeros con itinerarios programados.

Estas comunicaciones se divulgaban mientras pilotos, sindicatos y autoridades mantenían la atención sobre los reportes técnicos que motivaron la interrupción de servicios, información que fue divulgada inicialmente por la Revista Semana.

- crédito Colprensa

Wingo detalló que una de sus tripulaciones identificó intermitencias en un sistema de navegación durante una operación con destino a Caracas.

Según la compañía, esta situación no generó afectaciones en la seguridad del vuelo, pero condujo a adoptar una suspensión preventiva de la ruta, inicialmente para los días 4 y 5 de diciembre.

Luego, la empresa amplió la medida y confirmó que la interrupción se mantendría hasta el 12 de diciembre, periodo durante el cual continuaría revisando las condiciones para garantizar la operación.

Fotografía de archivo de un avión de Wingo. EFE/ Carlos Lemos

La aerolínea reiteró que su prioridad continúa siendo la seguridad de pasajeros y tripulaciones, por lo que habilitó reembolsos del 100 % y la posibilidad de realizar cambios de fecha sin cobros adicionales.

Copa Airlines también informó la ampliación de su suspensión temporal hasta el 12 de diciembre, después de revisar los reportes que motivaron la alerta.

La empresa puso a disposición de sus usuarios varias alternativas comerciales, entre ellas modificaciones de itinerario sin penalidades dentro de la misma región, cancelaciones con saldo a favor para usar posteriormente y procesos de reembolso para tiquetes no utilizados o parcialmente usados.

La compañía precisó que evaluará permanentemente las condiciones técnicas en la zona y actualizará la información a los viajeros a través de sus canales oficiales.

Por su parte, Satena comunicó que sus vuelos con destino a Venezuela quedarían temporalmente suspendidos como medida preventiva de seguridad.

La aerolínea estatal señaló que la decisión estuvo fundamentada en reportes recientes sobre interferencias en sistemas de navegación satelital empleados por las aeronaves.

Imagen de archivo de un avión de Satena, la aerolínea estatal colombiana. /Satena

En su comunicación oficial, la empresa explicó que estas alteraciones obedecen a fenómenos asociados con señales externas que pueden comprometer la precisión del posicionamiento, según advertencias recibidas a través de un NOTAM en el que se hace referencia a eventos de jamming y spoofing en zonas específicas del Caribe.

De acuerdo con el contenido del NOTAM citado por Satena, las interferencias registradas pueden afectar ayudas de navegación y vigilancia, lo que implica una revisión detallada de las rutas que atraviesan los sectores donde se registran dichas alteraciones.

La aerolínea resaltó que mantendrá sus operaciones habitualmente en otras rutas, pero consideró necesario adoptar restricciones temporales para los trayectos vinculados con los reportes técnicos.

Las tres compañías coincidieron en que sus decisiones se adoptan de manera preventiva y responden a información verificable transmitida por pilotos o a través de avisos aeronáuticos oficiales. En todos los casos, las aerolíneas insistieron en que la seguridad operacional depende de la correcta recepción y estabilidad de las señales utilizadas para la navegación, por lo que cualquier irregularidad debe ser atendida inmediatamente según los lineamientos de la industria.

Los pasajeros con reservas en las fechas afectadas disponen de opciones específicas para gestionar los cambios necesarios.

En el caso de Wingo, los viajeros pueden solicitar reembolso total o modificar la fecha del vuelo. Copa Airlines permite ajustes de itinerario dentro de la misma región o acceder a un crédito para utilizar en una compra futura. Satena, por su parte, informó que los usuarios deben comunicarse con los canales de servicio para actualizar la información de sus tiquetes y proceder con las alternativas vigentes.

Las aerolíneas recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos, ya que la operación puede modificarse en función de la información técnica disponible.

Señalaron además que no es aconsejable asumir que un vuelo permanece activo sin revisar los reportes actualizados, debido a que las decisiones pueden cambiar conforme avanzan las evaluaciones internas y los análisis de las autoridades aeronáuticas.

Los viajeros fueron invitados a revisar frecuentemente los canales oficiales de cada empresa y a mantenerse atentos a los anuncios que surjan en los próximos días.