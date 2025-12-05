Colombia

Simón Trinidad pidió ser acreditado como víctima en la JEP en caso que investiga el exterminio de la Unión Patriótica

El excomandante del bloque Caribe de las antiguas Farc se encuentra actualmente cumpliendo una condena de 60 años en una prisión federal de Estados Unidos

Guardar
La solicitud fue radicada ante
La solicitud fue radicada ante la Sala de Reconocimiento el 5 de diciembre de 2025 - crédito Colprensa

Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, actualmente condenado en Estados Unidos a 60 años de prisión por el secuestro de tres contratistas estadounidenses en 2003, presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una solicitud para ser acreditado como víctima en el Caso 06, que investiga el exterminio de la Unión Patriótica (UP).

En el documento dirigido a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (Srvr), el excomandante del bloque Caribe de las extintas Farc pidió su reconocimiento como víctima, fundamentándose en el artículo 3 de la Ley 1922 de 2018. La petición fue radicada el 5 de diciembre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el texto remitido a la JEP, su defensa expone una declaración sobre la veracidad de la información consignada y señala que otras personas mencionadas en el documento también manifestaron su intención de solicitar ser acreditadas como víctimas: “Manifiesto ante la Srvr que corresponda, que la información suministrada en este documento es verdadera. Asimismo, certifico que las personas vinculadas, familiares o allegados, miembros de la comunidad, entre otros, que relaciono en este documento han manifestado expresamente su voluntad de solicitar ser acreditados como víctimas”.

Simón Trinidad permanece recluido en una prisión federal de Estados Unidos desde su extradición en 2004, luego de haber sido capturado en Quito, Ecuador. Su privación de libertad continúa vigente pese a las decisiones adoptadas recientemente por la JEP en otros procesos.

Simón Trinidad solicitó a la
Simón Trinidad solicitó a la JEP ser acreditado como víctima en el Caso 06 - crédito X

Antecedentes judiciales de Simón Trinidad

En abril de 2025, la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP otorgó amnistía a Simón Trinidad en 20 procesos por delitos de rebelión y, en un caso, por daño en bien ajeno. Según la decisión, se trataba de conductas amnistiables por su vinculación con delitos políticos o conexos.

Este beneficio incluyó cinco procesos en los que Palmera había sido condenado o acusado, entre ellos dos sentencias del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar de 2004, así como actuaciones de la Fiscalía 43 Especializada de Villavicencio, la Fiscalía 19 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y la Unidad Especializada de Terrorismo de Bogotá. En otros 15 expedientes, la Sala concluyó que la Fiscalía no demostró participación directa del excomandante guerrillero en los hechos imputados y recalificó las conductas para conceder amnistía por rebelión.

La JEP precisó que, aunque la amnistía suspende las órdenes de captura asociadas a esos procesos, esta medida no modifica su situación jurídica en Estados Unidos. En ese sentido, el tribunal de paz reiteró que la extradición vigente impide otorgarle libertad, incluso tras las decisiones adoptadas en sede transicional.

Simón Trinidad fue extraditado en
Simón Trinidad fue extraditado en 2004 tras su captura en Quito, Ecuador - crédito Europa Press

Contexto del Caso 06: exterminio de la Unión Patriótica

El Caso 06 de la JEP investiga los hechos relacionados con el exterminio de la Unión Patriótica, un partido político surgido en 1985 durante los diálogos de paz de Uribe (Meta) entre el gobierno de Belisario Betancur y las antiguas Farc.

De acuerdo con cifras la Fiscalía, 1.620 dirigentes, militantes y simpatizantes de la UP fueron victimizados desde 1984. Por su parte, la Corporación Reiniciar y el Centro Nacional de Memoria Histórica estiman que existen más de 6.000 víctimas. Ambas organizaciones han insistido en que esta violencia se denomina genocidio por razones políticas”.

El partido perdió su personería jurídica en 2002 y la recuperó en 2013 por decisión del Consejo de Estado, que tuvo en cuenta la sistematicidad de las agresiones contra la colectividad.

La JEP concluyó que la
La JEP concluyó que la UP fue víctima de violencia sistemática - crédito Colprensa

La Sala de Reconocimiento ha señalado que el caso cumple con los criterios de priorización y que los miembros de la UP fueron víctimas de violencia sistemática que afectó derechos como la vida, libertad, seguridad e integridad física, sexual y psicológica.

Temas Relacionados

Simón TrinidadJEPVíctimaExterminio de la UPGenocidio políticoUnión PatrióticaAmnistíaExtradiciónColombia-Noticias

Más Noticias

Granizo, trancón e inundaciones: los estragos del intenso aguacero que afectó varias localidades de Bogotá

Las precipitaciones prolongadas provocaron un total de seis emergencias en diferentes sectores de la ciudad. El Ideam dio a conocer el pronóstico de lluvias para el puente de Velitas

Granizo, trancón e inundaciones: los

Ojo si decide salir de Bogotá en el puente festivo: habrá Pico y placa regional el lunes 8 y más restricciones de movilidad

Las estrategias contemplan restricciones temporales, reversibles y presencia reforzada de agentes, buscando garantizar el orden y la seguridad vial durante los días de mayor tránsito por las festividades decembrinas

Ojo si decide salir de

Agregarlo a grupos de WhatsApp sobre política o elecciones sin su permiso es ilegal: esto dice nueva circular de la SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio divulgó un borrador de circular que establece lineamientos estrictos para el manejo de información personal en actividades político-electorales, de cara a los comicios de 2026

Agregarlo a grupos de WhatsApp

Gustavo Petro se echó para atrás y ratificó a Angie Rodríguez como directora del Dapre

En medio de rumores por la presunta solicitud de su renuncia, la funcionaria denunció el robo de documentos personales y otros objetos de su casa

Gustavo Petro se echó para

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Prime Video Colombia: Estas son
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Prime Video Colombia: Estas son

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix Colombia

Películas para ver esta noche en Prime Video Colombia

Yina Calderón confesó que quiere trabajar con Andrea Valdiri y desató comentarios en redes sociales: qué dijo

Yeferson Cossio recordó a su papá con conmovedora foto de sus últimos días: “Mientras aún vivía”

Deportes

James Rodríguez se volverá a

James Rodríguez se volverá a ver con Cristiano Ronaldo en el Mundial de 2026: así fue su amistad en Real Madrid

Así reaccionaron Néstor Lorenzo y José Néstor Pekerman tras conocer a los rivales de la selección Colombia en el Mundial 2026

Las redes estallaron con memes por el duelo entre Colombia vs. Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Así quedó el calendario de los partidos de la selección Colombia en el mundial de 2026: esto se sabe

Así reaccionó figura de Portugal tras conocer que Colombia será su rival en el Mundial 2026: “Será el equipo más difícil”