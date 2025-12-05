Colombia

Registraduría le ‘jaló las orejas’ a los partidos políticos por baja inscripción de listas para elecciones al Congreso: “Van a generar traumatismos”

El registrador nacional Hernán Penagos reiteró que dicho proceso también se puede realizar de forma virtual, con el fin de evitar conglomeraciones en las instalaciones de la entidad nacional

Hernán Penagos, registrador nacional -
Hernán Penagos, registrador nacional - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

El lunes 8 de diciembre de 2025 vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales, coaliciones, promotores del voto en blanco y organizaciones indígenas y afrodescendientes puedan realizar la inscripción de sus candidatos a las elecciones del Congreso en 2026.

De acuerdo con el reporte entregado por la entidad, hasta el momento solo se han inscrito 106 listados, una cifra baja a comparación con el proceso realizado en 2022, teniendo en cuenta que, para el mismo periodo, se habían inscrito 257 listas.

Al respecto, el registrador nacional Hernán Penagos hizo un llamado a las colectividades políticas para que acudan a las instalaciones del organismo electoral antes de la fecha establecida, y advirtió que, en caso de que los grupos políticos acudan ese día, podría generar problemáticas.

Incluso, propuso que los movimientos políticos puedan realizar su inscripción de manera virtual, a través de la página web de la Registraduría.

Posiblemente, las organizaciones políticas se van a agolpar el próximo lunes (8 de diciembre) a realizar su proceso de inscripción y van a generar traumatismos. Yo entiendo que están en definiciones políticas, lo entiendo muy bien. Pero sí quiero hacer un llamado porque hemos habilitado mecanismos de inscripción virtual para que puedan llevarla a cabo la inscripción tanto a Senado como a Cámara de Representantes y poco han hecho ejercicio de ella”, indicó.

Registrador Advierte Por Poca Inscripción De Listas Para Las Elecciones Al Congreso En 2026 - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil/YouTube

Así mismo, el funcionario recalcó que, si bien, “se puede llevar a cabo el proceso de inscripción de manera presencial”, en caso de que las organizaciones políticas agenden su inscripción el mismo día, “vamos a generar contratiempos”.

Posteriormente, enumeró las causas por las que, según Penagos, se podría complicar la inscripción de listas al Senado y la Cámara de Representantes para las elecciones de 2026.

Muchos de ellos llegan con un grupo importante de personas para hacer, obviamente, su tarea mediática y está muy bien, pero se va a agolpar las instalaciones y no va a caber la gente (...) en ciertas ocasiones llegan, les hace falta el aval, no han cargado el acuerdo de coalición, no han definido el orden de las listas y terminan generando apuros muy grandes al interior de la Registraduría”, indicó.

FOTO DE ARCHIVO. Fachada de
FOTO DE ARCHIVO. Fachada de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Concejo Nacional Electoral en Bogotá, Colombia, 25 de octubre, 2023. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Por último, Hernán Penagos reiteró su llamado a los partidos para que prioricen su proceso, ya sea virtual o presencial.

“Yo quiero llamar la atención para que, por favor, de muchas agendas que hemos dado y no han cumplido los partidos políticos llegando a la agenda que le hemos entregado para la inscripción, pues que, por favor, no terminen llegando el último día porque van a generar contratiempos y van a colapsar la instalación”, concluyó.

Colombianos en el exterior podrán cambiar su puesto de votación

De otro lado, la Registraduría Nacional del Estado Civil presentó una nueva herramienta que permitirá que los colombianos residentes en el exterior pueden modificar su puesto de votación de manera completamente virtual para las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026.

Según explicó Hernán Penagos, registrador nacional, la medida busca incrementar la participación electoral de los más de 4,7 millones de connacionales que viven fuera del país, quienes históricamente han mostrado bajos niveles de asistencia a las urnas.

“De esta manera, contribuimos a garantizar su participación en los procesos electorales colombianos para elegir al próximo Congreso y presidente de la República”, aseguró el funcionario.

La Registraduría Nacional busca aumentar
La Registraduría Nacional busca aumentar la participación electoral de más de 4,7 millones de colombianos fuera del país - crédito Registraduría Nacional

Así mismo, Penagos insistió en que la inscripción virtual estará disponible hasta el 8 de enero de 2026 para quienes deseen votar tanto en las elecciones legislativas como en las presidenciales.

Quienes realicen el trámite entre el 9 de enero y el 31 de marzo de 2026, solo podrán participar en la elección presidencial. Además, el proceso de votación en el exterior se extiende durante una semana completa, comenzando el lunes anterior a la fecha oficial de los comicios en Colombia.

Actualmente, 1.096.368 colombianos en el exterior están habilitados para votar.

Para realizar el cambio de puesto de votación, los interesados deben ingresar a la plataforma oficial https://inscribeteonline2026.registraduria.gov.co/ o acceder a la página web de la Registraduría y escanear el código QR identificado como “Inscripción en el exterior”.

De acuerdo con la Registraduría,
De acuerdo con la Registraduría, son 972.764 colombianos habilitados para votar en el extranjero. En la imagen, connacionales sufragando en un puesto de votación en Madrid (España). Foto: Cancillería de Colombia

El sistema solicitará el número de cédula, país, ciudad, dirección, selección del puesto de votación, datos de contacto como correo electrónico y teléfono, así como información personal relacionada con nivel educativo, discapacidad y etnia.

El proceso incluye una verificación de identidad mediante biometría facial, en la que el sistema realiza una prueba de vida a través de la cámara del teléfono móvil y compara la imagen capturada con la base de datos de la Registraduría, que contiene más de 60 millones de fotografías.

Una vez completado el trámite, el ciudadano recibirá un correo electrónico con la confirmación del resultado. Si la inscripción no es exitosa, existe la opción de realizar el procedimiento de manera presencial en el consulado correspondiente, presentando la cédula amarilla con hologramas o el pasaporte.

