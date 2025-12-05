Operativos en Candelaria, Atlántico, por niño de 9 años desaparecido tras ser llevado por un hombre en moto

Precaución - No pasar | Colprensa

Las autoridades del departamento del Atlántico desarrollan un amplio dispositivo para ubicar a Isaías de Jesús Castro Aguilar, un niño de 9 años reportado como desaparecido en el corregimiento de Leña, zona rural de Candelaria.

La información sobre el caso fue divulgada en un reporte inicial de Revista Semana, donde se señala que el menor fue visto por última vez a finales de la tarde del miércoles, cuando se encontraba en una cancha de fútbol cercana a su vivienda.

En el lugar permanecía acompañado por dos amigos, quienes entregaron a los investigadores la primera reconstrucción de lo ocurrido antes de que se perdiera su rastro.

De acuerdo con el relato compartido por los menores, hasta el sitio llegó un hombre que se movilizaba en motocicleta. El sujeto vestía una chaqueta de color oscuro, llevaba gafas negras y se aproximó directamente a Isaías.

Los testigos manifestaron que el desconocido le pidió realizar un “mandado” y que el niño accedió a acompañarlo. Luego de subir al vehículo, iniciaron la marcha por una vía del corregimiento y desde ese instante no se ha tenido información confirmada sobre su paradero.

Este testimonio fue entregado a los uniformados que asumieron los procedimientos de búsqueda.

La familia activó de inmediato el aviso a las autoridades, y el caso quedó a cargo del Gaula de la Policía, que inició las primeras verificaciones a partir de las versiones entregadas. En las horas posteriores a la denuncia, la madre del niño señaló que recibió llamadas provenientes de un número desconocido.

En esa conversación, mencionó que una persona aseguró tener retenido al menor y que exigía una suma de dinero para liberarlo.

“A las 6:00 de la mañana me llamaron y me dijeron que ellos tenían a mi hijo, que eran un grupo de Autodefensas. Me dijeron que si en 20 minutos no tenía un millón de pesos, no me lo devolvían”, expresó. La comunicación fue descrita a los investigadores, quienes adelantan la trazabilidad correspondiente.

Al momento de su desaparición, Isaías llevaba puesta una camiseta azul con detalles rojos en la parte superior y una pantaloneta del mismo tono. Su descripción fue distribuida en municipios del Atlántico y áreas vecinas, con el fin de facilitar la identificación por parte de la ciudadanía y de los equipos que participan en los operativos.

El dispositivo involucra a la Policía de Infancia y Adolescencia, personal del Gaula, unidades de la Sijin y profesionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que prestan acompañamiento a la familia y a las autoridades.

La Policía del Atlántico indicó que continúan las labores en varios puntos cercanos al corregimiento, especialmente en sectores rurales donde se han organizado grupos para revisar caminos, fincas y accesos secundarios.

La institución reiteró la relevancia de recibir información verificable que permita orientar los recorridos y fortalecer las líneas investigativas en curso. “La colaboración ciudadana es fundamental.

Toda pista será manejada bajo absoluta reserva. No descansaremos hasta lograr su regreso seguro al hogar”, señaló la entidad en un comunicado.

Los números de contacto fueron habilitados para que cualquier persona que haya observado movimientos inusuales, vehículos desconocidos o información relacionada con el caso pueda comunicarse directamente con los uniformados.

La línea 3212172427 permanece disponible para recibir datos, y los responsables de la investigación serán los encargados de validar cada reporte.

En el corregimiento de Leña, varios habitantes se han sumado a los recorridos y a la difusión de los datos del menor.

Las autoridades locales resaltaron que el objetivo es cubrir la mayor cantidad de terreno posible, por lo que los operativos se extienden hacia otros municipios cercanos mediante patrullajes y revisiones coordinadas.

Los organismos encargados de la búsqueda mantienen comunicación con entidades de la región para actualizar los avances, revisar nuevos testimonios y ajustar las rutas trazadas desde las primeras horas de la mañana.

Mientras continúan los desplazamientos por parte de los equipos de respuesta, la familia permanece a la espera de cualquier información que pueda orientar a los investigadores en la ubicación del menor.

Las autoridades recalcan que cada minuto es significativo durante estas labores y solicitaron que la ciudadanía recurra únicamente a los canales oficiales para entregar reportes o confirmar detalles relacionados con el caso.