Estas son las pruebas contra Zulma Guzmán Castro por caso de frambuesas envenenadas: las compró un mes antes y sería una venganza personal

La empresaria del sector tecnológico es investigada por el envío de las frutas contaminadas que provocó la muerte de dos niñas en la capital colombiana

La empresaria tecnológica es señalada
La empresaria tecnológica es señalada por la Fiscalía como responsable del envío de frambuesas contaminadas con talio, lo que provocó el fallecimiento de dos niñas y desató una investigación internacional - crédito Visuales IA

La muerte de dos menores en Bogotá por envenenamiento con talio ha situado a Zulma Guzmán Castro, empresaria del sector tecnológico, en el centro de una investigación penal.

La Fiscalía y los investigadores del CTI han centrado sus pesquisas en Guzmán Castro, de 54 años, fundadora de una plataforma de carros compartidos por alquiler (carsharing) y conocida por su participación en programas televisivos.

Según Blu Radio, la sospechosa habría gestionado el envío del domicilio con las frambuesas consumidas por las víctimas.

El Tiempo añade que Guzmán Castro sostuvo una relación extramatrimonial con Juan De Bedout, padre de una de las menores fallecidas, lo que ha sido considerado relevante en la motivación del crimen.

Las autoridades manejan la hipótesis de un posible acto de venganza derivado de un conflicto pasional.

Entre los elementos probatorios que sustentan la acusación, El Tiempo detalla que Guzmán Castro adquirió un primer paquete de frambuesas el 25 de marzo por treinta mil pesos, y un segundo paquete el 26 de marzo, entregado en una dirección cercana a la empresa de la sospechosa.

La acusación por el envenenamiento
La acusación por el envenenamiento de dos menores en Bogotá y la activación de mecanismos globales de captura reabren el debate sobre garantías judiciales y la presión mediática en investigaciones sensibles - crédito captura de pantalla Verdades Incómodas / Youtube

Investigadores del CTI han documentado compras adicionales de frambuesas en días posteriores.

Además, fuentes citadas por El Tiempo señalan que el domiciliario insistió en entregar el paquete a pesar de que las menores aseguraron que no era para ellas, lo que llamó la atención de los investigadores.

La Fiscalía General de la Nación la señala como principal sospechosa de haber enviado frambuesas contaminadas a una vivienda en el barrio Rosales, lo que derivó en una orden de captura internacional y la activación de una circular roja de Interpol.

El caso, ocurrido en abril de este año, ha generado conmoción en la sociedad bogotana y ha movilizado a autoridades de varios países.

La investigación descartó desde el inicio la posibilidad de un accidente.

Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá, explicó a Blu Radio que los equipos de vigilancia epidemiológica identificaron la presencia de talio, un metal altamente tóxico, sin olor ni sabor, que no forma parte de los elementos monitoreados habitualmente.

Se pudo concluir que lo sucedido no responde a una intoxicación ocasionada por alimentos, sino por un agente que no es objeto de vigilancia. Se logró el hallazgo de esta sustancia desde el comienzo”, afirmó Bermont. Esta evidencia reforzó la hipótesis de un acto deliberado y no de un error en la manipulación de alimentos.

El caso involucra a Zulma
El caso involucra a Zulma Guzmán Castro, quien habría gestionado el envío de frambuesas con talio, mientras se indaga un posible móvil sentimental y se amplía la búsqueda en varios países - crédito Luisa González/Reuters y Freepik

La reacción de Guzmán Castro tras conocerse la intoxicación también ha sido objeto de análisis. Blu Radio informa que la empresaria salió de Colombia con destino a Argentina pocas horas después de confirmarse el envenenamiento, y posteriormente se desplazó por Brasil, España y Reino Unido.

El Tiempo indica que, aunque Guzmán Castro ya registraba viajes al exterior antes del caso, su salida prolongada coincidió con el avance de la investigación en la Fiscalía. Actualmente, se cree que permanece en Buenos Aires.

La Fiscalía solicitó y obtuvo de un juez de control de garantías la orden de captura contra Guzmán Castro, así como la emisión de una circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en cualquier país, según reportan Bluradio y El Tiempo. La internacionalización del caso ha involucrado a autoridades de Argentina, Brasil, España y Reino Unido.

En medio de la investigación, allegados a Guzmán Castro han defendido su reputación y argumentan que su salida del país obedece a motivos personales y académicos, según El Tiempo.

Además, la empresaria ha hecho llegar un mensaje en el que rechaza cualquier vínculo con el doble homicidio y denuncia que se le está condenando sin garantías para ejercer su defensa.

El caso ha cobrado mayor complejidad por la existencia de antecedentes sospechosos.

Blu Radio señala que la Fiscalía investiga una posible conexión entre Guzmán Castro y la muerte, dos años antes, de la esposa de Juan De Bedout, ocurrida en circunstancias no esclarecidas y que también podría estar relacionada con el uso de talio.

La muerte de dos menores
La muerte de dos menores por talio y la fuga de la principal sospechosa han evidenciado la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y los mecanismos de investigación en casos de alta complejidad - crédito Visuales IA

Mientras la investigación avanza y la búsqueda internacional continúa, Guzmán Castro sostiene su inocencia y reclama su derecho a ser escuchada por la justicia.

Las víctimas, Inés de Bedout y Emilia Forero, estudiantes del Colegio Los Nogales, fallecieron el 5 y el 9 de abril, respectivamente, tras presentar síntomas de intoxicación aguda.

Otras dos menores y un adulto también resultaron afectados, aunque sobrevivieron tras recibir atención médica en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

El Tiempo precisa que las jóvenes se encontraban en el apartamento de la familia De Bedout cuando recibieron el domicilio con las frambuesas achocolatadas.

