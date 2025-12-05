Agentes del CTI procesados por el caso ‘Pacho Malo’ saldrán en libertad por vencimiento de términos: un juez dio la orden

Víctor Forero Cortés y Juan Camilo López Linares recuperaron su libertad tras cumplir 122 días detenidos sin inicio de juicio - crédito montaje/Fiscalía General de la Nación

El viernes 5 de diciembre, el juez segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Manizales ordenó la libertad por vencimiento de términos de los investigadores del CTI Víctor Forero Cortés y Juan Camilo López Linares, procesados por la presunta alteración de informes de policía judicial dentro del caso que involucra a Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo.

La determinación se produjo luego de revisar los tiempos procesales transcurridos desde la captura de los funcionarios.

El abogado defensor, Juan Felipe Criollo, explicó en entrevista con W Radio, que el juez “decidió que no existía ningún tipo de maniobra dilatoria por parte de la defensa y que el proceso se ha llevado en absoluta normalidad. Ahora lo que prosigue es defender a estos ciudadanos en su libertad, con toda la tranquilidad, para que sea un juez de conocimiento quien tome las determinaciones de fondo”.

Criollo indicó que entre el 4 de agosto y el 4 de diciembre de 2025 han pasado 122 días desde la captura de los investigadores, sin que se haya iniciado la fase de juzgamiento, lo que, a su criterio, configura vencimiento de términos de acuerdo con la legislación penal.

Delitos imputados

Los agentes están procesados por falsedad ideológica, ocultamiento y alteración de pruebas, y favorecimiento

Los agentes Forero Cortés y López Linares están siendo procesados por los delitos de falsedad ideológica en documento público; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y favorecimiento. Estas conductas están relacionadas con actuaciones adelantadas mientras hacían parte del equipo investigador de un caso vinculado a “Pacho Malo”, señalado por autoridades como presunto narcotraficante con presencia en Cauca, Valle y Risaralda.

De acuerdo con la Fiscalía, ambos funcionarios habrían participado en actuaciones irregulares en la elaboración y manejo de informes de policía judicial. La entidad sostuvo que “los hechos que se les atribuyen corresponden a presuntas injerencias indebidas para modificar algunas versiones que involucrarían a un funcionario en actividades de contrabando”.

Los dos investigadores se presentaron voluntariamente ante las autoridades el 4 de agosto de 2025 en las instalaciones del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Bogotá. Aunque existía una orden de captura vigente, no fue necesario buscarlos, pues acudieron por iniciativa propia, y ese mismo día se hizo efectiva la medida de aseguramiento que han cumplido en un centro de reclusión especial.

Según el escrito de acusación, desde marzo de 2021 los funcionarios procesados habrían tenido conocimiento de información que comprometía directamente a alias Pacho Malo en presuntas actividades de narcotráfico; sin embargo, en lugar de reportarla a la unidad correspondiente, habrían adelantado actuaciones para encubrir datos relevantes para el proceso judicial.

Hallazgos en el expediente y señalamientos de la Fiscalía

La acusación indica que desde 2021 habrían manipulado información sobre alias Pacho Malo

Uno de los apartes del expediente señala que tras el asesinato del agente del CTI Mario Herrera en 2021 —ocurrido en una emboscada en Corinto (Cauca)— surgieron elementos que apuntaban a posibles responsabilidades de funcionarios en la manipulación o retención de información. En esos documentos se mencionaba a los investigadores Pablo Bolaños y Fabio González, quienes habían recopilado datos sobre supuestos vínculos de alias Pacho Malo con estructuras criminales. Estos informes contenían registros fotográficos, números telefónicos y un organigrama, los cuales no habrían sido incorporados a la investigación principal.

A partir del 3 de abril de 2021, Forero Cortés dejó constancia en un informe de que una fuente identificada como “El Paisano” le había indicado que los investigadores Bolaños y González, junto con otros funcionarios, estarían colaborando con organizaciones ilegales. Esta versión permitió avalar interceptaciones telefónicas y el inicio de actuaciones internas contra quienes adelantaban la indagación sobre “Pacho Malo”.

Otro episodio descrito en el expediente corresponde a la supuesta modificación de declaraciones oficiales. El 20 de abril de 2021, durante una entrevista clave en el marco de la investigación por el homicidio del agente Herrera, el investigador Fabio González entregó un informe que había sido elaborado y firmado previamente junto con el funcionario fallecido. En ese documento se detallaban las conexiones de alias Pacho Malo con actividades de narcotráfico.

Cabe recordar que ambos funcionarios pertenecen al equipo investigador del caso contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro

Según la acusación, esa versión fue ajustada posteriormente luego de que López Linares y Forero Cortés acudieran a la oficina de los investigadores para sugerir los elementos que debían incluirse o retirarse del testimonio. Una versión editada del informe, con fecha retroactiva y sin referencias a “Pacho Malo”, fue la que llegó finalmente al despacho del fiscal en Popayán. El documento original no fue encontrado en los archivos del caso.

Con la decisión del juez de Manizales, Forero Cortés y López Linares continuarán vinculados al proceso penal, pero enfrentarán las siguientes etapas en libertad mientras la Fiscalía y la defensa avanzan en la preparación del juicio.