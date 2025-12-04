Colombia

Yeferson Cossio confesó que su novia Carolina Gómez lo hace sentir como un “perdedor” por ciertas actitudes

El influenciador reconoció en una transmisión en vivo que la madurez de su pareja lo ha hecho cuestionar su propio crecimiento personal y sentimental

Guardar
El creador de contenido reveló
El creador de contenido reveló por qué su novia lo hace sentir como un perdedor - crédito @carolinagomezec/ Instagram

El influenciador colombiano Yeferson Cossio generó sorpresa entre sus seguidores tras ofrecer una confesión inusual sobre su vida sentimental.

Durante una transmisión en vivo a través de una plataforma digital, el creador de contenido habló sobre la relación que mantiene con Carolina Gómez, destacando que, a pesar de sus propios logros y reconocimiento público, su pareja lo hace sentir como “un perdedor”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Frente a la audiencia digital, Cossio mantuvo una conversación con una amiga cercana, y abordó diversos aspectos personales y profesionales. En ese contexto, elogió las características de Carolina Gómez, quien actualmente tiene 22 años. Al referirse a la madurez de su novia, señaló: “Caro es la persona más madura que yo conozco y bien joven... me hace sentir como perdedor”.

El colombiano, quien cuenta con millones de seguidores en redes sociales, apuntó que una de las razones de esta sensación se relaciona con la marcada seriedad y estilo de vida que mantiene su pareja, a diferencia de su propia personalidad: “Ella ha demostrado un nivel de madurez y de seriedad a su corta edad que yo, a mis 31 años, aún no he podido establecer en mi vida”.

Cossio comentó que Carolina Gómez prefiere ambientes tranquilos y familiares, sin interés por asistir frecuentemente a fiestas, lo que contrasta con la dinámica habitual en el mundo de los influenciadores digitales.

Durante una conversación informal, el colombiano reveló detalles sobre su relación, señalando el impacto positivo de la madurez de Carolina Gómez y el rumbo que ha tomado su vida en pareja - crédito @stakeclipsss1/ TikTok

La relación entre Cossio y Gómez comenzó hace cerca de tres años, después de que el influenciador anunciara el fin de su vínculo con Jenn Muriel. Ambos contaron que el primer contacto ocurrió por motivos laborales, luego de que el exmánager de Gómez se pusiera en comunicación con Cossio, con el objetivo de explorar una posible colaboración profesional. El vínculo profesional dio paso a una conexión sentimental, y, con el paso del tiempo, la pareja formalizó su compromiso.

Actualmente, la pareja permanece comprometida, consolidando su vínculo tras más de tres años de relación. Las confesiones ofrecidas por Cossio han generado reacciones entre sus seguidores y contribuyeron a renovar la atención sobre la vida personal del influenciador, uno de los referentes más populares de la escena digital en Colombia.

Temas Relacionados

Yeferson CossioNovia Yeferson CossioCarolina GómezYeferson Cossio KickColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

El Tiburón se encuentra como líder de su zona, y con un triunfo daría un paso clave para llegar a la final del fútbol colombiano

Junior vs. América de Cali

Las preguntas que no le pueden hacer en una entrevista de trabajo en Colombia

Empresas y candidatos enfrentan cambios en los procedimientos de selección laboral por las recientes disposiciones legales en el país

Las preguntas que no le

Abelardo de la Espriella oficializó su inscripción como candidato presidencial ante la Registraduría: “Demuestran un mandato popular”

En medio de comparsas y con bandas musicales, el aspirante presidencial llegó a la entidad para entregar 4.8 millones de firmas que avalarían su participación en las elecciones del 2026

Abelardo de la Espriella oficializó

Padre de Jean Claude Bossard lanzó fuerte mensaje durante homenaje a su hijo asesinado en Bogotá: “No es un niño, es un asesino”

Durante una velatón en la capital colombiana, el padre de la víctima pidió endurecer las sanciones para reincidentes y criticó la respuesta estatal ante delitos cometidos por menores armados

Padre de Jean Claude Bossard

Gómez Amín afirmó: “Miguel Uribe padre es un símbolo en el país. Yo he venido hablando con él”

El senador del Partido Liberal aseguró que en la campaña a presidencial de Abelardo de la Espriella el excandidato del Centro Democrático tiene las puertas abiertas

Infobae
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enviaron a la cárcel a

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

ENTRETENIMIENTO

La defensa de Ibrahim Salema

La defensa de Ibrahim Salema la controversia con “Doña Toche”: “Nunca he realizado comentarios ofensivos contra su hija”

Colombia rompe tendencia global y desplaza a Bad Bunny como el artista más escuchado en el Spotify Wrapped 2025: este fue el cantante favorito en el país

‘La mansión de los streamers’: hora y dónde ver la transmisión del nuevo proyecto de Westcol

Wanda Nara sorprende en ‘MasterChef’ al contar que Sebastián Yatra la invitó a salir mientras estaba con Mauro Icardi

La Barbie Colombiana se fue del país tras sufrir ataque armado: pidió protección para su hija

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

La colombiana Mariana Pajón fue incluida en la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional

Falcao estará presente en el sorteo del Mundial 2026 en Washington: el máximo goleador de la selección Colombia fue invitado por la FIFA

Bayern Múnich, molesto con UEFA por el caso Luis Díaz: el jugador podría perderse el partido contra Sporting Lisboa en la Champions

Egan Bernal habló sobre su futuro en el ciclismo para el 2026: “Se están hablando diferentes cosas”