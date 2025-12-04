Yeferson Cossio confesó que su novia Carolina Gómez lo hace sentir como un “perdedor” por ciertas actitudes

El creador de contenido reveló por qué su novia lo hace sentir como un perdedor - crédito @carolinagomezec/ Instagram

El influenciador colombiano Yeferson Cossio generó sorpresa entre sus seguidores tras ofrecer una confesión inusual sobre su vida sentimental.

Durante una transmisión en vivo a través de una plataforma digital, el creador de contenido habló sobre la relación que mantiene con Carolina Gómez, destacando que, a pesar de sus propios logros y reconocimiento público, su pareja lo hace sentir como “un perdedor”.

Frente a la audiencia digital, Cossio mantuvo una conversación con una amiga cercana, y abordó diversos aspectos personales y profesionales. En ese contexto, elogió las características de Carolina Gómez, quien actualmente tiene 22 años. Al referirse a la madurez de su novia, señaló: “Caro es la persona más madura que yo conozco y bien joven... me hace sentir como perdedor”.

El colombiano, quien cuenta con millones de seguidores en redes sociales, apuntó que una de las razones de esta sensación se relaciona con la marcada seriedad y estilo de vida que mantiene su pareja, a diferencia de su propia personalidad: “Ella ha demostrado un nivel de madurez y de seriedad a su corta edad que yo, a mis 31 años, aún no he podido establecer en mi vida”.

Cossio comentó que Carolina Gómez prefiere ambientes tranquilos y familiares, sin interés por asistir frecuentemente a fiestas, lo que contrasta con la dinámica habitual en el mundo de los influenciadores digitales.

La relación entre Cossio y Gómez comenzó hace cerca de tres años, después de que el influenciador anunciara el fin de su vínculo con Jenn Muriel. Ambos contaron que el primer contacto ocurrió por motivos laborales, luego de que el exmánager de Gómez se pusiera en comunicación con Cossio, con el objetivo de explorar una posible colaboración profesional. El vínculo profesional dio paso a una conexión sentimental, y, con el paso del tiempo, la pareja formalizó su compromiso.

Actualmente, la pareja permanece comprometida, consolidando su vínculo tras más de tres años de relación. Las confesiones ofrecidas por Cossio han generado reacciones entre sus seguidores y contribuyeron a renovar la atención sobre la vida personal del influenciador, uno de los referentes más populares de la escena digital en Colombia.