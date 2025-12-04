Robo joyería en Bogotá: Venta de artículos hurtados en línea lleva a hallazgos clave durante investigación

La aparición de joyas robadas en redes sociales facilitó el rastreo del botín sustraído en la joyería de Chapinero, Bogotá- crédito composición fotográfica

El hallazgo de joyas robadas en establecimientos de compraventa del sur de Bogotá hace parte del avance en la investigación del asalto a una joyería en el centro comercial Colors, en la localidad de Chapinero.

Las autoridades lograron rastrear parte del botín hasta estos comercios, después de que varios artículos comenzaron a venderse en redes sociales por precios significativamente inferiores a su valor real.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El abogado Gildardo Acosta, apoderado de los propietarios afectados, reveló a Alerta Bogotá que “en redes sociales empezaron a circular las joyas o parte de las de propiedad de nuestros clientes… empezaron a hacer seguimiento, porque ofrecieron las joyas por un valor inferior al valor comercial”.

La difusión de imágenes en plataformas digitales sirvió como detonante para iniciar un rastreo que condujo a la identificación y recuperación de algunas piezas.

Las autoridades de Bogotá identificaron parte de las joyas robadas tras detectar su venta a precios bajos en plataformas digitales - crédito Amit Dave/ REUTERS

Uno de los contactos permitió localizar ciertos artículos en una compraventa situada en el sur de la ciudad. Acosta relató que, tras informar a los investigadores de la Fiscalía General de la Nación, estos acudieron al lugar junto a uno de los propietarios de la joyería, quien reconoció dos anillos como de su propiedad.

“Informamos inmediatamente a los investigadores de la Fiscalía General de la Nación. Ellos se desplazaron a la compraventa y efectivamente nuestro cliente reconoció que dos anillos son de propiedad de él”, detalló el defensor al medio mencionado.

El joyero pudo identificar los objetos a partir de material audiovisual y registros internos: “Él tenía varios videos también y algunos reportes internos… sabe los diseños porque son diseños propios de ellos”.

Tras completarse el procedimiento de reconocimiento, las joyas fueron entregadas a la Fiscalía y se activó el trámite para su recuperación formal. Acosta resaltó la actitud del propietario del establecimiento comercial: “El propietario de la compraventa las entrega a la Fiscalía porque dice que sí, que son las joyas que nuestro cliente está reclamando”.

La víctima del robo relató que el local contaba con un inventario especialmente amplio por la temporada de festividades - crédito Captura video City Tv

El proceso judicial se extenderá a quienes hayan recibido, comprado o revendido los elementos robados. Sobre este aspecto, Acosta destacó en Alerta Bogotá que: “Hay conductas en el Código Penal que se llaman conductas de receptación. Estas personas compraron elementos hurtados a los mismos delincuentes y esto se llama receptación”.

El abogado indicó que será la Fiscalía la que determine si el propietario del establecimiento quedará formalmente vinculado al proceso penal.

Más detalles del robo

Respecto al asalto, Acosta describió que se ejecutó en pocos minutos y con violencia armada: “Entran rompiendo los ventanales y con revólveres e intimidando a las personas… inclusive un funcionario de una entidad estatal resultó herido que ocasionalmente se encontraba en el lugar”.

El abogado sostuvo que el ataque fue producto de una planeación previa: “Esto es una organización o una banda delincuencial muy bien planeado ese hurto”, indicó a la emisora mencionada.

El asalto dejó una persona herida, identificada como escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) - crédito suministrado a Infobae Colombia

Los videos revisados por los afectados muestran que los asaltantes ingresaron con una maceta, destruyeron vitrinas y huyeron rápidamente. “Esperaron más de media hora… cuando salieron quedaron registrados en cámaras”, añadió.

La cuantía del hurto, según la defensa de los propietarios, asciende a cerca de 200 millones de pesos en joyas, entre anillos, pulseras y cadenas: “Es aproximadamente una suma de 200 millones de pesos… en menos de tres minutos se llevan todo lo que había”, precisó Acosta a Alerta Bogotá.

El abogado explicó que la diferencia entre esta cifra y otras iniciales se debió al estado de nervios tras el hecho: “Posteriormente, ellos sí tienen la suma porque ellos son los dueños de su mercancía”.

Finalmente, Acosta señaló que una clienta que había manifestado inconformidades días antes del robo ahora es sospechosa de estar involucrada en la planeación del delito: “Nuestro cliente está haciendo un seguimiento porque al parecer sí tenemos evidencias de que esa persona haya participado unos días antes con la planeación de este hurto”, concluyó.