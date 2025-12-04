Colombia

Robo joyería en Bogotá: Venta de artículos hurtados en línea lleva a hallazgos clave durante investigación

Las autoridades rastrearon parte del botín hurtado al detectar que varias de las piezas eran ofrecidas en plataformas digitales a precios bajos: los objetos robados estaban en una compraventa en el sur de Bogotá

Guardar
La aparición de joyas robadas
La aparición de joyas robadas en redes sociales facilitó el rastreo del botín sustraído en la joyería de Chapinero, Bogotá- crédito composición fotográfica

El hallazgo de joyas robadas en establecimientos de compraventa del sur de Bogotá hace parte del avance en la investigación del asalto a una joyería en el centro comercial Colors, en la localidad de Chapinero.

Las autoridades lograron rastrear parte del botín hasta estos comercios, después de que varios artículos comenzaron a venderse en redes sociales por precios significativamente inferiores a su valor real.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El abogado Gildardo Acosta, apoderado de los propietarios afectados, reveló a Alerta Bogotá que “en redes sociales empezaron a circular las joyas o parte de las de propiedad de nuestros clientes… empezaron a hacer seguimiento, porque ofrecieron las joyas por un valor inferior al valor comercial”.

La difusión de imágenes en plataformas digitales sirvió como detonante para iniciar un rastreo que condujo a la identificación y recuperación de algunas piezas.

Las autoridades de Bogotá identificaron
Las autoridades de Bogotá identificaron parte de las joyas robadas tras detectar su venta a precios bajos en plataformas digitales - crédito Amit Dave/ REUTERS

Uno de los contactos permitió localizar ciertos artículos en una compraventa situada en el sur de la ciudad. Acosta relató que, tras informar a los investigadores de la Fiscalía General de la Nación, estos acudieron al lugar junto a uno de los propietarios de la joyería, quien reconoció dos anillos como de su propiedad.

“Informamos inmediatamente a los investigadores de la Fiscalía General de la Nación. Ellos se desplazaron a la compraventa y efectivamente nuestro cliente reconoció que dos anillos son de propiedad de él”, detalló el defensor al medio mencionado.

El joyero pudo identificar los objetos a partir de material audiovisual y registros internos: “Él tenía varios videos también y algunos reportes internos… sabe los diseños porque son diseños propios de ellos”.

Tras completarse el procedimiento de reconocimiento, las joyas fueron entregadas a la Fiscalía y se activó el trámite para su recuperación formal. Acosta resaltó la actitud del propietario del establecimiento comercial: “El propietario de la compraventa las entrega a la Fiscalía porque dice que sí, que son las joyas que nuestro cliente está reclamando”.

La víctima del robo relató
La víctima del robo relató que el local contaba con un inventario especialmente amplio por la temporada de festividades - crédito Captura video City Tv

El proceso judicial se extenderá a quienes hayan recibido, comprado o revendido los elementos robados. Sobre este aspecto, Acosta destacó en Alerta Bogotá que: “Hay conductas en el Código Penal que se llaman conductas de receptación. Estas personas compraron elementos hurtados a los mismos delincuentes y esto se llama receptación”.

El abogado indicó que será la Fiscalía la que determine si el propietario del establecimiento quedará formalmente vinculado al proceso penal.

Más detalles del robo

Respecto al asalto, Acosta describió que se ejecutó en pocos minutos y con violencia armada: “Entran rompiendo los ventanales y con revólveres e intimidando a las personas… inclusive un funcionario de una entidad estatal resultó herido que ocasionalmente se encontraba en el lugar”.

El abogado sostuvo que el ataque fue producto de una planeación previa: “Esto es una organización o una banda delincuencial muy bien planeado ese hurto”, indicó a la emisora mencionada.

El asalto dejó una persona
El asalto dejó una persona herida, identificada como escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) - crédito suministrado a Infobae Colombia

Los videos revisados por los afectados muestran que los asaltantes ingresaron con una maceta, destruyeron vitrinas y huyeron rápidamente. “Esperaron más de media hora… cuando salieron quedaron registrados en cámaras”, añadió.

La cuantía del hurto, según la defensa de los propietarios, asciende a cerca de 200 millones de pesos en joyas, entre anillos, pulseras y cadenas: “Es aproximadamente una suma de 200 millones de pesos… en menos de tres minutos se llevan todo lo que había”, precisó Acosta a Alerta Bogotá.

El abogado explicó que la diferencia entre esta cifra y otras iniciales se debió al estado de nervios tras el hecho: “Posteriormente, ellos sí tienen la suma porque ellos son los dueños de su mercancía”.

Finalmente, Acosta señaló que una clienta que había manifestado inconformidades días antes del robo ahora es sospechosa de estar involucrada en la planeación del delito: “Nuestro cliente está haciendo un seguimiento porque al parecer sí tenemos evidencias de que esa persona haya participado unos días antes con la planeación de este hurto”, concluyó.

Temas Relacionados

Robo joyería BogotáInvestigación hurtoCentro comercial ColorsVenta joyas en líneaPrecios bajos a su valor realAbogado propietariosRastreo joyasBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

El Tiburón se encuentra como líder de su zona, y con un triunfo daría un paso clave para llegar a la final del fútbol colombiano

Junior vs. América de Cali

Las preguntas que no le pueden hacer en una entrevista de trabajo en Colombia

Empresas y candidatos enfrentan cambios en los procedimientos de selección laboral por las recientes disposiciones legales en el país

Las preguntas que no le

Abelardo de la Espriella oficializó su inscripción como candidato presidencial ante la Registraduría: “Demuestran un mandato popular”

En medio de comparsas y con bandas musicales, el aspirante presidencial llegó a la entidad para entregar 4.8 millones de firmas que avalarían su participación en las elecciones del 2026

Abelardo de la Espriella oficializó

Yeferson Cossio confesó que su novia Carolina Gómez lo hace sentir como un “perdedor” por ciertas actitudes

El influenciador reconoció en una transmisión en vivo que la madurez de su pareja lo ha hecho cuestionar su propio crecimiento personal y sentimental

Yeferson Cossio confesó que su

Padre de Jean Claude Bossard lanzó fuerte mensaje durante homenaje a su hijo asesinado en Bogotá: “No es un niño, es un asesino”

Durante una velatón en la capital colombiana, el padre de la víctima pidió endurecer las sanciones para reincidentes y criticó la respuesta estatal ante delitos cometidos por menores armados

Padre de Jean Claude Bossard
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enviaron a la cárcel a

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

ENTRETENIMIENTO

La defensa de Ibrahim Salema

La defensa de Ibrahim Salema la controversia con “Doña Toche”: “Nunca he realizado comentarios ofensivos contra su hija”

Yeferson Cossio confesó que su novia Carolina Gómez lo hace sentir como un “perdedor” por ciertas actitudes

Colombia rompe tendencia global y desplaza a Bad Bunny como el artista más escuchado en el Spotify Wrapped 2025: este fue el cantante favorito en el país

‘La mansión de los streamers’: hora y dónde ver la transmisión del nuevo proyecto de Westcol

Wanda Nara sorprende en ‘MasterChef’ al contar que Sebastián Yatra la invitó a salir mientras estaba con Mauro Icardi

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

La colombiana Mariana Pajón fue incluida en la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional

Falcao estará presente en el sorteo del Mundial 2026 en Washington: el máximo goleador de la selección Colombia fue invitado por la FIFA

Bayern Múnich, molesto con UEFA por el caso Luis Díaz: el jugador podría perderse el partido contra Sporting Lisboa en la Champions

Egan Bernal habló sobre su futuro en el ciclismo para el 2026: “Se están hablando diferentes cosas”