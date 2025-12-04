Colombia

Paloma Valencia denuncia cooptación del Gobierno por disidencias y narco-terrorismo tras carta del Pollo Carvajal a Trump

La senadora alertó sobre la creciente influencia de grupos armados en Colombia, señalando que “los pactos con los criminales están a la orden del día”, lo que podría afectar la estabilidad del Estado

Paloma Valencia advirtió sobre la
Paloma Valencia advirtió sobre la cooptación del Estado por parte de grupos armados y el narco-terrorismo. - crédito Infobae

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia reaccionó a la carta del exjefe de inteligencia del chavismo, Hugo “Pollo” Carvajal, dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según Valencia, el documento revela cómo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se aliaron con el narco-terrorismo para mantenerse en el poder, y advierte que en Colombia se empieza a observar una dinámica de criminalidad que podría afectar la política nacional.

En sus redes sociales, la senadora escribió: “Tremenda carta del Pollo Carvajal, antiguo general de Chávez y Maduro; muestra cómo se aliaron con el narco terrorismo para permanecer en el poder.”

Con estas palabras, Valencia destacó que la misiva de Carvajal evidencia un patrón histórico en Venezuela, donde los gobiernos habrían utilizado alianzas con actores criminales como estrategia de supervivencia política. La senadora insistió en que esta información debe servir como advertencia para Colombia, al poner en relieve los riesgos de que grupos armados influyan en las estructuras del Estado.

En su mensaje, Valencia señaló
En su mensaje, Valencia señaló que “los pactos con los criminales están a la orden del día” y alertó sobre los riesgos para Colombia. - crédito @PalomaValenciaL/X

De los pactos aislados a la cooptación institucional

Valencia continuó su análisis señalando que, en Colombia, la relación entre el Estado y los criminales ha evolucionado. En otro fragmento de su mensaje, afirmó: “Ojo Colombia: acá hemos pasado del pacto de la picota a la cooptación del Gobierno por parte de las disidencias.”

Con esto, la legisladora subrayó que los acuerdos con actores criminales, que antes se consideraban episodios aislados, ahora podrían estar tomando un carácter más estructural. La senadora advirtió que la cooptación del Estado por grupos armados ilegales es un fenómeno que exige atención, y que no se puede minimizar como un problema de violencia local o sectorial.

Pactos criminales a la orden del día

En lo último de su mensaje, Paloma Valencia enfatizó: “Los pactos con los criminales están a la orden del día.”

Esta declaración refuerza la idea de que, según la senadora, las alianzas entre actores políticos y grupos armados ilegales no son excepcionales, sino que podrían estar normalizándose en algunas zonas del país. La legisladora puso el foco en la necesidad de vigilar y prevenir la infiltración de estas estructuras en la política nacional, tomando como referencia lo que Carvajal reveló sobre la estrategia del régimen venezolano.

Las disidencias son señaladas por
Las disidencias son señaladas por la senadora como un ejemplo de cómo los grupos armados podrían influir en la política y seguridad del país. - crédito Johan Manolo Largo / Infobae Colombia

La carta de Carvajal y sus revelaciones sobre el “narco-terrorismo”

La misiva de Hugo Carvajal detalla su experiencia como alto funcionario del régimen venezolano, incluyendo cargos de director de Inteligencia Militar y diputado de la Asamblea Nacional. Carvajal se presenta como exconvicto que se declaró culpable de conspiración de narcoterrorismo y asegura que su objetivo con la carta es revelar la verdad sobre la relación entre el régimen de Maduro y el narcotráfico.

En la carta, Carvajal explica que fue testigo directo de cómo el gobierno de Chávez se transformó en una organización criminal, hoy liderada por Nicolás Maduro y altos funcionarios como Diosdado Cabello, con el propósito de utilizar las drogas como arma política contra Estados Unidos.

Hugo "El Pollo" Carvajal admitió
Hugo "El Pollo" Carvajal admitió cargos por narcotráfico y narcoterrorismo, tras conspirar con las Farc durante más de diez años - crédito Europa Press; REUTERS

Señala que esta política se ejecutó con la cooperación de grupos como las Farc y el ELN, así como operativos cubanos y Hezbollah, proporcionando armas, pasaportes e impunidad para que estas organizaciones operaran libremente desde Venezuela.

Carvajal también detalla la creación de bandas criminales, como el Tren de Aragua, reclutadas dentro y fuera de las cárceles para proteger al régimen, y cómo estas organizaciones fueron enviadas a otros países para expandir su influencia, realizar secuestros, extorsiones y asesinatos bajo instrucciones directas del gobierno venezolano.

Además, denuncia la intervención de inteligencia rusa y cubana en el país, incluyendo la construcción de puestos de escucha en la isla La Orchila, destinados a espiar comunicaciones estadounidenses y proteger los intereses del régimen.

