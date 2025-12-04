Extorsión y amenazas a empresarios: este es el prontuario criminal de los hombres que dispararon un fusil al norte de Bogotá

Una persecución policial terminó con la detención de dos hombres armados y el hallazgo de objetos insólitos. El historial criminal de uno de los capturados abre nuevas preguntas sobre la seguridad en la ciudad - crédito Policía Nacional

La captura de dos hombres tras un tiroteo en el norte de Bogotá evidenció la reincidencia criminal en la capital colombiana.

Uno de los detenidos, Carlos Guillermo Contreras Ramírez, tiene antecedentes por extorsión y hurto.

El martes 2 de diciembre, dos individuos realizaron varios disparos al aire con un fusil calibre 556 mientras transitaban por la localidad de Usaquén, en el barrio Canaima, al norte de Bogotá.

Los sujetos, que cubrían sus rostros con máscaras inusuales, generaron alarma entre los transeúntes, quienes alertaron a las autoridades a través de la línea de emergencia.

La Policía Metropolitana localizó el vehículo en el que los sospechosos intentaron huir y, tras una persecución, los interceptó en la calle 195 con carrera 20.

Durante el registro del automóvil, los uniformados hallaron un arma de fuego tipo fusil, un proveedor, cinco cartuchos y una máscara que, según las autoridades, era una réplica de las utilizadas por médicos durante la peste negra.

La máscara incautada presenta características especiales y su propósito aún es investigado por las autoridades de Bogotá - crédito Policía Bogotá

La Policía Metropolitana explicó a El Tiempo que uno de los capturados tiene antecedentes por extorsión y que se investiga si ambos estarían vinculados a una banda criminal.

El Tiempo estableció que los capturados son Carlos Guillermo Contreras Ramírez, de 39 años, y Alexander Ega Colina Velazco, de 19.

En el interior del vehículo se incautó el fusil calibre 556, munición y la mencionada máscara. Las autoridades señalaron que uno de los sujetos, Contreras Ramírez, quedó registrado en videos durante el operativo.

La investigación del medio mencionado reveló que Contreras Ramírez tiene un historial delictivo relevante.

El diario accedió a expedientes judiciales que detallan una condena previa por extorsión agravada, porte ilegal de armas y hurto calificado. Según los documentos, Contreras Ramírez trabajaba para la oficina de cobro de Cali y, en 2013, participó en un caso de extorsión contra un empresario minero en Socotá, Boyacá.

Leidy Yamile Bermúdez Rodríguez, dueña de la camioneta usada en el incidente, aseguró que desconocía los hechos y que prestó el automóvil a su pareja, solicitando una investigación para esclarecer responsabilidades - crédito X

Junto a otros dos individuos, amenazó al dueño de una mina de carbón para exigir el pago de COP 1.200 millones (aproximadamente USD 300.000).

Las amenazas incluyeron advertencias sobre la seguridad de la familia de la víctima y se repitieron en varias ocasiones, exigiendo posteriormente sumas adicionales de COP 200 millones y COP 20 millones (USD 50.000 y USD 5.000, respectivamente).

El expediente judicial indica que durante una de las visitas extorsivas, Contreras Ramírez y sus acompañantes robaron de manera violenta dos cadenas de oro y un reloj de oro a la víctima.

La Fiscalía imputó a Contreras Ramírez los delitos de extorsión agravada, porte ilegal de armas y hurto calificado, cargos que aceptó. El 6 de abril de 2015, el Juez Único Penal del Circuito Especializado de Santa Rosa de Viterbo lo condenó a 7 años y 5 meses de prisión.

Por el tiroteo ocurrido en el norte de Bogotá, la captura de Contreras Ramírez y Colina Velazco fue legalizada el mismo 2 de diciembre.

La Fiscalía les imputó cargos y se les impuso medida de aseguramiento, mientras continúa el proceso judicial en su contra. Tras la detención, las autoridades incautaron el fusil calibre 556, la munición y la máscara utilizada durante el incidente.

Por otro lado, las autoridades identificaron a la propietaria del vehículo involucrado, Leidy Yamile Bermúdez Rodríguez, comerciante de Villavicencio.

El hallazgo se produjo luego de que dos personas dispararan un arma de largo alcance en plena vía pública de Usaquén - crédito Policía Bogotá

Según declaraciones de Bermúdez Rodríguez a El Tiempo, ella no tenía el automóvil en su poder durante el incidente y desconocía lo ocurrido: “Le presté la camioneta a mi pareja, en este momento voy camino a Bogotá, pero las autoridades no se han comunicado conmigo. Me acabo de enterar de lo sucedido”.

Añadió que solicitará una investigación para esclarecer quién conducía su vehículo y negó conocer al hombre que aparece en los videos realizando los disparos: “Tampoco sé quién es el hombre que realiza los disparos. Mañana me acercaré a la Policía a atender la situación y voy a consultar con mi abogado para definir cómo proceder porque yo no tengo nada que ver”.