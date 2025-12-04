Colombia

Estos son los delitos por los que le pueden denunciar si participa en el excel de los infieles

Este listados digitales exponen a supuestos infieles en Colombia, pero su llegada al país ha encendido las alarmas entre especialistas en derecho y seguridad digital

La creación de estos listados
La creación de estos listados puede acarrear sanciones jurídicas - crédito Freepik

La reciente aparición y difusión de listados digitales que exponen a supuestos infieles en Colombia ha encendido las alarmas entre especialistas en derecho y seguridad digital, quienes advierten sobre los riesgos legales y personales que implica la circulación de estos archivos.

En los últimos días, versiones del llamado “excel de los infieles” han comenzado a circular en redes sociales y aplicaciones de mensajería, incluyendo nombres, fotografías y descripciones de personas señaladas de infidelidad, lo que ha generado preocupación por la posible vulneración de derechos fundamentales y la exposición pública sin consentimiento.

Nixon Adriano Forero Forero, gerente de la firma de abogados BLONTIME SAS, explicó a Publimetro Colombia que la publicación y difusión de estos listados puede acarrear consecuencias legales tanto para quienes los elaboran como para quienes los comparten.

Según Forero, la situación se agrava cuando los datos personales (nombres, imágenes, redes sociales o información de contacto) se recopilan y difunden sin autorización, ya que esto constituye una infracción a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege los datos personales en Colombia.

El abogado subrayó que el riesgo es aún mayor si se incluyen datos sensibles, como detalles íntimos de la relación o aspectos de la vida sexual, pues estos pueden derivar en discriminación o daños a la integridad moral de los afectados.

Forero precisó que, aunque en un primer momento podría pensarse que no se vulnera la ley de protección de datos si la información proviene de las propias víctimas de infidelidad, la situación cambia radicalmente cuando se estructura una base de datos y se publica de manera masiva.

