En video: pelea en Transmilenio se hace viral por los movimientos de defensa de una mujer, usuarios la llaman la “karateka”

La pelea llamó la atención en redes por las patadas de la mujer - crédito @accidentescol / Instagram

Las imágenes de un enfrentamiento inusual dentro de un bus del sistema Transmilenio han captado la atención de miles de usuarios en redes sociales: en ellas se ve a una mujer con acento costeño recurre a movimientos acrobáticos para defenderse durante una discusión.

En el video aficonado grabado por un pasajero muestra cómo la mujer durante una discusión con un adulto mayor recurre a los movimientos acrobáticos, al parecer, por el reclamo del pago del pasaje.

El video exhibe el momento exacto en que la joven despliega una serie de maniobras físicas poco habituales en este tipo de altercados, lo que sorprendió tanto a los pasajeros presentes como a los internautas.

La intervención de otros usuarios del sistema evitó que la confrontación pasara a mayores y permitió que la situación se controlara sin consecuencias graves.

Las opiniones en redes sociales se dividen entre quienes critican la actitud de ambos protagonistas y quienes se enfocan en la creatividad con la que la joven respondió al altercado.