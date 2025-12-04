Colombia

En video: pelea en Transmilenio se hace viral por los movimientos de defensa de una mujer, usuarios la llaman la “karateka”

Las imágenes de un enfrentamiento dentro de un bus han captado la atención de miles de usuarios en redes sociales: al parecer la discusión se da porque la mujer no pagó el pasaje

Guardar
La pelea llamó la atención en redes por las patadas de la mujer - crédito @accidentescol / Instagram

Las imágenes de un enfrentamiento inusual dentro de un bus del sistema Transmilenio han captado la atención de miles de usuarios en redes sociales: en ellas se ve a una mujer con acento costeño recurre a movimientos acrobáticos para defenderse durante una discusión.

En el video aficonado grabado por un pasajero muestra cómo la mujer durante una discusión con un adulto mayor recurre a los movimientos acrobáticos, al parecer, por el reclamo del pago del pasaje.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El video exhibe el momento exacto en que la joven despliega una serie de maniobras físicas poco habituales en este tipo de altercados, lo que sorprendió tanto a los pasajeros presentes como a los internautas.

La intervención de otros usuarios del sistema evitó que la confrontación pasara a mayores y permitió que la situación se controlara sin consecuencias graves.

Las opiniones en redes sociales se dividen entre quienes critican la actitud de ambos protagonistas y quienes se enfocan en la creatividad con la que la joven respondió al altercado.

Temas Relacionados

TransmilenioPelea en bus de TransmilenioColados en TransmilenioKaratekaColombia-Noticias

Más Noticias

Petro confirmó reunión en Cúcuta con líderes venezolanos para “abrir un proceso de acuerdo democrático nacional”

El mandatario compartió una fotografía del encuentro en la que aparece acompañado por Eric Ondarroa, Jesús ‘Chuo’ González, Ricardo Cusanno y Pablo Zambrano, sin detallar sus cargos ni filiación política

Petro confirmó reunión en Cúcuta

CAR y empresarios activan plan histórico de ahorro de agua: podrá abastecer a 70.000 personas por un mes

La iniciativa busca impulsar el reúso de agua, la recirculación y la reducción de residuos industriales, articulando a empresas, municipios y expertos para fortalecer la sostenibilidad en la cuenca del río Bogotá

CAR y empresarios activan plan

Paloma Valencia denuncia cooptación del Gobierno por disidencias y narco-terrorismo tras carta del Pollo Carvajal a Trump

La senadora alertó sobre la creciente influencia de grupos armados en Colombia, señalando que “los pactos con los criminales están a la orden del día”, lo que podría afectar la estabilidad del Estado

Paloma Valencia denuncia cooptación del

Créditos agropecuarios casi regalados: Gobierno lanza subsidios y tasas desde el 1% anual

Los interesados pueden solicitar financiamiento con condiciones preferentes, incluyendo respaldo oficial y acceso simplificado a través de entidades financieras como el Banco Agrario

Créditos agropecuarios casi regalados: Gobierno

Sebastián Vega revela cuál fue el peor beso de su carrera y confiesa: “Los besos de actuación son muy malucos”

El actor también recordó que durante el casting de A mano limpia tuvo que besar a varias actrices para evaluar la química en escena, mencionando entre risas que se besó con “todas las mujeres lindas de Colombia”

Sebastián Vega revela cuál fue
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Continúan las liberaciones masivas del

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Vega revela cuál fue

Sebastián Vega revela cuál fue el peor beso de su carrera y confiesa: “Los besos de actuación son muy malucos”

Año Nuevo Chino 2026: lo que le espera a las celebridades colombianas bajo el Caballo de Fuego

Ibrahim Salem responsabilizó a La Toche de supuestas amenazas en su contra: “Quejándose de odio y vean lo que generó”

Polémico encuentro entre los ex de Aida Victoria: “El Agropecuario” se unió a Westcol en un ‘reality’ prometedor

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

Deportes

Deportes Tolima es el primer

Deportes Tolima es el primer finalista de la Liga BetPlay: empató sin goles ante Bucaramanga por los cuadrangulares

Flamengo, con actuación estelar de Jorge Carrascal, se coronó campeón en Brasil: sumó nuevo título luego de ganar la Copa Libertadores

Sebastián Villa se acerca a un poderoso equipo en Brasil: esto se sabe sobre el posible fichaje

Sigue vivo el sueño de Sebastián Montoya para llegar a la Fórmula 1: se definió el futuro del piloto colombiano

Wolverhampton marcó el peor arranque de la historia de la Premier League, dos puntos de 42 posibles