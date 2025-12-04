Colombia

El héroe detrás del dramático rescate de un bebé de 23 meses después de que una tractomula aplastara su casa

La tragedia dejó a otros dos niños fallecidos y seis heridos, por lo que los familiares agradecen al policía que salvó al bebé

La comunidad acudió al lugar de los hechos y un policía fue el encargado de rescatar al menor de edad - crédito Facebook

El rescate de un bebé de 23 meses tras el colapso de su vivienda en Paz de Río, Boyacá, conmovió a la comunidad, pues el pequeño, identificado como Arturito, fue hallado cubierto de carbón luego de que una tractomula se estrellara contra la casa donde vivía, dejando una escena de devastación.

El accidente ocurrió el jueves 28 de noviembre de 2025 a las 12:50 p. m., cuando el vehículo de carga, que aparentemente sufrió una falla mecánica, se salió de la vía y se volcó sobre una vivienda en el barrio El Progreso, que está situado en la entrada al municipio.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el impacto destruyó por completo la estructura y provocó la muerte de dos menores llamados Luis Alejandro Delgado Cárdenas, de 13 años, y Sara Isabel Pinzón Cárdenas, de 11 años. Además, otras seis personas resultaron heridas, entre ellas el conductor de la tractomula, que quedó atrapado en la cabina.

El uniformado fue el que
El uniformado fue el que rescató al pequeño en medio de los escombros - crédito Facebook

¿Quién encontró al bebé?

En medio del caos, los familiares de Arturito, entre ellos su abuelo, se unieron en un esfuerzo desesperado por auxiliarlo; en cuanto lo encontraron, no dudaron en limpiar su rostro y expresar su alivio por encontrarlo con vida. Sobre el encargado del rescate, se reveló que se trata del subintendente Jeiner Custodio Cuesta Cuesta, que localizó al niño entre los escombros.

Según relató el uniformado, al llegar al lugar y continuar con la búsqueda se sorprendió con lo que vio: “Imaginé yo que era el muñeco. Al verificar, trato de sacarlo y bien que lo saco, él respira, suelta un llanto, me lo llevo en mi pecho”, relató el uniformado a Noticias Caracol.

El uniformado describió cómo, tras rescatar a Arturito, su única prioridad fue llevarlo rápidamente a recibir atención médica: “Una vez logro llegar acá con el niño, algunos familiares, lógicamente, de la felicidad, de la alegría, de la emoción al ver que el niño se encuentra con vida, tratan de recibírmelo, pues lógicamente por el protocolo, los primeros auxilios, mi intención era entregarlo al centro de salud”, explicó el subintendente Cuesta Cuesta.

Cabe mencionar que la tragedia también acabó con la vida del conductor de la tractomula, que quedó atrapado en la cabina. El subintendente relató que, al intentar rescatarlo, observaron el pie de otra de las personas involucradas en el accidente: “Procedemos a tratar de rescatarlo, de sacarlo. Al verificar, ya se encuentra sin vida”, detalló el subintendente Jeiner Custodio Cuesta Cuesta al mencionado medio.

El propio rescatista resultó con lesiones en las manos y su uniforme quedó dañado durante la operación, pero consideró que todo el esfuerzo valió la pena.

El bebé logró salvarse, aunque
El bebé logró salvarse, aunque otros dos niños que estaban en el lugar no corrieron la misma suerte - crédito Pixabay

Después de lo ocurrido, la madre de Arturito, identificada como Jessica Manrique, demostró su gratitud por el milagro de tener a su hijo sano y salvo: “No hay palabras para agradecerle lo que hizo por nosotros. Realmente, es un milagro que mi bebé esté bien, esté vivo, esté sano, esté completo, porque realmente de donde él estaba, donde cayó, es una altura... Entonces, no, pues que Dios lo bendiga, que la Virgen lo proteja...”, dijo Jessica Manrique a Noticias Caracol.

Del mismo modo, se conoció que tras dos días de hospitalización, Arturito regresó a su hogar junto a su familia, sin consecuencias graves a pesar de haber recibido parte del peso del carbón y los escombros de la vivienda que quedó completamente destruida.

Finalmente, el uniformado relató al canal el aprendizaje que tuvo en esta experiencia: “Que quizás si existe un Dios que me cuide, que me cuide por mi trabajo, por mi alto riesgo en mi institución”.

