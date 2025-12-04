El emotivo mensaje de Miguel Ayala tras pasar 14 días en cautiverio: “Estoy procesando todo lo que pasó”

El hijo del cantante colombiano reveló cómo se siente en este momento - Miguel Ayala y Giovanny Ayala / Instagram

Miguel Ayala y su mánager, Nicolás Pantoja, regresaron a la libertad en la jornada del 2 de diciembre de 2025, tras pasar 14 días de secuestro en el departamento del Cauca. La situación desató preocupación entre su padre y los habitantes del territorio nacional desde el 18 de noviembre de 2025, aunque tuvo un desenlace positivo.

Ante el apoyo recibido, el propio artista expresó su agradecimiento a aquellos que lo acompañaron en estos momentos y reiteró la importancia tras haber recibido todos los mensajes de la comunidad a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que me tuvieron presente en sus oraciones durante los días más difíciles de mi vida”, inició el texto publicado.

Comunicado de Miguel Ayala tras dos días de su liberación - crédito Instagram

El desenlace de este secuestro se produjo en la vereda Chorritos, donde las autoridades lograron rescatar a ambos tras una operación que involucró a las autoridades de la región y nacionales. Ayala destacó la labor de estos organismos, afirmando: “Mi gratitud eterna a la Policía Nacional, al Gaula y al Comando Jungla, que nunca se rindieron y trabajaron sin descanso hasta vernos de regreso. Su labor es invaluable”.

Cabe mencionar que los jóvenes fueron retenidos en inmediaciones de la vía Panamericana, en la jurisdicción de Cajibío, según el reporte oficial de la Policía. Los responsables, identificados como integrantes del Frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central, mantuvieron retenidos a Ayala y Pantoja, exigiendo a sus familias un pago de $7.500 millones para su liberación.

Por esta razón, en una parte de su mensaje, Miguel Ayala también dedicó palabras a su familia, resaltando la actitud con la que enfrentaron la situación: “De manera muy especial, quiero agradecer a mi familia, que vivió esta angustia con una fortaleza admirable. Gracias por apoyarlos, por acompañarlos y por no dejarlos solos en este proceso”.

El artista reconoció que aún se encuentra procesando lo ocurrido y pidió tiempo para asimilar la experiencia, asegurando que pronto retomará sus actividades con renovada energía: “En este momento estoy procesando todo lo que pasó. Necesito un tiempo de tranquilidad para asimilarlo, pero pronto volveré con todas las ganas y la fuerza que siempre me ha caracterizado”.

El caso de Ayala y Pantoja se convirtió en un llamado para las autoridades, pues demuestra que los secuestros extorsivos en Colombia continúan haciendo parte del actuar delictivo de las organizaciones delincuenciales, que se dedican a presionar a las familias de las víctimas para obtener beneficios económicos.

Finalmente, el emotivo agradecimiento del cantante se extendió a aquellos que, desde la distancia, enviaron mensajes de apoyo y oraciones, pues así se demostró la solidaridad colectiva durante el cautiverio.

En desarrollo...