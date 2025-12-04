Defensora del Pueblo salió en respaldo de Angie Rodríguez, saliente directora del Dapre, que denunció amenazas en su contra

Iris Marín, defensora del Pueblo, expresó su respaldo a Angie Rodríguez, saliente directora del Dapre - crédito EFE - Presidencia

Angie Rodríguez, la saliente directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), denunció el miércoles 3 de diciembre de 2025 un atentado en su vivienda familiar ubicada en el barrio Los Molinos, en Bogotá. Este suceso llevó a la defensora del Pueblo, Iris Marín, a pronunciarse en sus redes sociales y expresarle su apoyo a la exfuncionaria, que se convirtió en la quinta titular de esta dependencia que deja el Ejecutivo, en un fuerte clima de inestabilidad.

Rodríguez informó que durante la madrugada del 21 de noviembre, cinco hombres vestidos de civil irrumpieron en su casa, que en ese momento estaba deshabitada. En su relato, divulgado en un video de las redes del Dapre, dijo que los atacantes actuaron con precisión y conocimiento previo del inmueble, y detalló que el hecho fue registrado por cámaras de seguridad: tal y como se conoció por parte de Infobae Colombia y los demás medios de comunicación nacionales.

En su primera aparición pública desde su salida del Gobierno, Angie Rodríguez acusó a personas dentro y fuera del entorno presidencial de orquestar un ataque contra su familia - crédito redes sociales

“Como se evidencia en los videos aportados por cámaras de seguridad y se mantuvieron dentro hasta las 03:17 a. m. Quiero hacer énfasis en lo siguiente: según análisis que me han suministrado expertos en materia de seguridad; no fue delincuencia común y tendrían inteligencia”, afirmó la exdirectora del departamento administrativo: cuya renuncia también se vio motivada por lo que serían sus profundas e irreconciliables diferencias con funcionarios del Gobierno.

Según declaraciones de Rodríguez, los individuos parecían tener información específica sobre los sistemas de seguridad y las pertenencias almacenadas en la residencia. “Los patrones de comportamiento, como saber la ubicación de circuitos de seguridad, estar con elementos que impiden su identificación visual y dactilar, así como conocer qué pertenencias estaban en la casa de mis papás y la forma de acceder; solo es de experiencia”, dijo.

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, denuncia un violento asalto en su casa familiar; según relató, cinco hombres irrumpieron en su hogar durante la madrugada del 21 de noviembre - crédito redes sociales

Defensora del Pueblo salió en respaldo de Angie Rodríguez

Con un mensaje en X, la defensora del Pueblo le expresó su apoyo a la exfuncionaria y, en consecuencia, puso a disposición de Rodríguez las capacidades de la entidad para adelantar acciones que permitan garantizar su seguridad y la de su familia: en un caso en el que aún no se pronuncia el jefe de Estado, a juzgar por su actividad en las redes sociales, en las que se ha referido a una serie de asuntos, pero no a lo que acontece con la que era su subalterna.

"Nuestra total solidaridad con la directora del Dapre, Angie Rodríguez. Toda la disposición de la Defensoría del Pueblo para apoyar lo que pueda ser oportuno y necesario", expresó Marín, que con ello dejó ver su profunda preocupación por la situación que estaría atravesando Rodríguez: que llegó el 6 de febrero de 2025 a este cargo, para convertirse en la ‘mano derecha’ del presidente de la República, Gustavo Petro, en lo referente a asuntos relacionados con su despacho.

Con este mensaje en X, la defensora del Pueblo, Iris Marín, salió en apoyo de Angie Rodríguez, saliente directora del Dapre - crédito @MarnIris/X

Según expuso la exfuncionaria, durante los más de 70 minutos que permanecieron en la vivienda, los atacantes no sustrajeron objetos de valor, sino que se llevaron una bolsa azul con documentos personales de Rodríguez. La exdirectora advirtió que dicha documentación podría utilizarse en su contra, al señalar una posible intención de generar montajes que afecten su imagen pública; y en cuanto a daños materiales, se registró destrucción de puertas, ventanas y muebles.

Rodríguez finalizó su intervención con un llamado urgente a las autoridades para que investiguen a fondo el suceso y se garantice la seguridad de ella y su familia. “Que los enemigos internos y externos no se confundan, aquí seguiremos trabajando en pro de una Colombia digna e incluyente, expresó la exdirectora del Dapre, que insistió en la necesidad de que la Fiscalía adelante una investigación para esclarecer los hechos y determinar si existe una conspiración.