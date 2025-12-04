Colombia

ASí será el alumbrado navideño en Cajicá, Cogua y Nemocón y otros municipios cerca a Bogotá

Tres municipios de Cundinamarca presentaron su agenda oficial para dar inicio a las celebraciones de la temporada navideña en la región

Familias y visitantes recorrerán los
Familias y visitantes recorrerán los parques principales de Cajicá, Cogua y Nemocón durante el encendido del alumbrado navideño - crédito Freepik

Los municipios de Cajicá, Cogua y Nemocón, en Cundinamarca, anunciaron el inicio de la temporada decembrina con una agenda de actividades abiertas al público.

Las celebrarán comienza este fin de semana con la inauguración oficial de su alumbrado navideño en los parques principales, donde la programación reunirá actividades culturales, presentaciones artísticas y acciones comunitarias.

Eventos por los alumbrados

Las administraciones de los tres municipios confirmaron que la programación de encendido navideño tiene como objetivo reunir a residentes y visitantes en espacios públicos y fortalecer la oferta cultural en la región de Sabana Centro.

Según los anuncios difundidos, las autoridades dispusieron la infraestructura y logística necesaria para la realización de los eventos en los parques principales, puntos centrales de cada municipio.

Cajicá

La administración municipal detalló que la jornada se realizará el sábado 6 de diciembre en el Parque Principal.

Las actividades comenzarán a las 09:00 a. m. con la apertura de la feria artesanal y regional de emprendimientos. La feria permanecerá disponible hasta las 10:00 p. m., convocando a familias y visitantes para recorrer los emprendimientos locales, informaron las autoridades.

La administración municipal detalló que la jornada se realizará el sábado 6 de diciembre en el Parque Principal - crédito Instituto de Cultura de Cajicá / Instagram

Hacia el mediodía, está prevista la actividad comunitaria bajo el nombre ‘Cajicá Despierta’. Más tarde, a las 04:30 p. m., tendrá lugar un desfile de modas.

El acto central se fijó para las 05:30 p. m. con el encendido oficial del alumbrado navideño. Esa programación marca el inicio de las festividades que el municipio preparó para diciembre.

Cogua

En el caso de Cogua, la jornada de encendido se realizará el domingo 7 de diciembre en el parque principal.

Las autoridades municipales convocaron a la comunidad a asistir desde las 05:00 p. m., cuando comenzará una misa campal.

Residentes y visitantes de Cogua
Residentes y visitantes de Cogua asistirán al encendido oficial del alumbrado navideño en el parque principal del municipio - crédito Alcaldía de Cogua - Facebook

Según el programa oficial, a las 06:00 p. m. se presentará la Banda Sinfónica Infantil, seguida media hora después por los actos protocolarios de inauguración.

A las 07:00 p. m., la agenda incluirá una presentación musical que dará cierre a las actividades culturales previstas para la fecha, informaron los organizadores.

Nemocón

Este municipio llevará a cabo su inauguración el día sábado 6 de diciembre, con la programación concentrada en el parque principal.

Las actividades se iniciarán a las 05:30 p. m., cuando se dará inicio a un desfile desde el Barrio Obrero hacia el centro del municipio.

El acto central incluirá la presentación especial del Circo Barrial Nicoló, con la obra “Navidad, una nueva oportunidad”, en el momento que coincidirá con el encendido de las luces del alumbrado navideño, puntualizó la administración municipal.

La logística de los eventos incluyó coordinación con organismos de seguridad, grupos de voluntariado y personal logístico para garantizar que la programación transcurra en orden.

Los municipios señalaron que la mayor parte del alumbrado se concentra en los parques principales, zonas donde se espera el mayor flujo de asistentes.

El desfile y la presentación
El desfile y la presentación artística marcarán el inicio del alumbrado navideño en el parque principal de Nemocón - crédito Alcaldía de Nemocón

Cada municipio dispuso información sobre horarios, rutas de acceso y recomendaciones de seguridad para optimizar la experiencia de quienes participen en la inauguración del alumbrado. Hasta el momento, las autoridades no reportaron cambios en la agenda.

Ruta Navideña entre Boyacá y Cundinamarca

Municipios de la provincia de Ubaté, en Cundinamarca, y del occidente de Boyacá organizaron una Ruta Navideña conjunta que ofrecerá un recorrido turístico caracterizado por la iluminación, la gastronomía local y eventos culturales en distintos puntos de la región.

En la ruta participarán Saboyá, Chiquinquirá y San Miguel de Sema por parte de Boyacá, así como Simijaca, Tausa, Sutatausa, Cucunubá, Susa, Fúquene, Ubaté y Guachetá por Cundinamarca.

La propuesta pretende impulsar el turismo regional en la temporada de fin de año y fortalecer los lazos culturales entre los dos departamentos, a través de un corredor que integra las tradiciones y atractivos propios de cada municipio.

La alianza se concretó durante los últimos meses, con el objetivo de habilitar esta ruta turística decembrina que permita a residentes y visitantes disfrutar de diferentes espacios, propuestas artísticas y actividades temáticas a lo largo del recorrido.

