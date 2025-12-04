Colombia

Año Nuevo Chino 2026: lo que le espera a las celebridades colombianas bajo el Caballo de Fuego

Estos es lo que les depara a los famosos más queridos en el territorio nacional

Los famosos colombianos tendrán un
Los famosos colombianos tendrán un año de muchas sorpresas - crédito @karolg @jbalvin / Instagram

El final de 2025 puso a muchos a hacer un balance sobre lo aprendido y empezar a planear sus metas o cambios para 2026; sin embargo, hay quienes se rigen por el Año Nuevo Chino y no la celebración tradicional. Este tiene unas fechas completamente diferentes, puesto que iniciará el 17 de febrero de 2026 y terminará en febrero de 2027.

Así, durante ese año, el animal que corresponde es el Caballo de Fuego, un elemento que está asociado con una energía intensa, por lo que se esperan cambios rápidos y los diferentes signos deberán tener valentía para afrontar todo lo que se viene, puesto que se considera que el 2026 podría estar relacionado con notables movimientos sociales y económicos.

¿Qué le depara a los famosos 2026, según el animal de su nacimiento?

Rata - Sofía Vergara, Juanes, Petro

El año se presenta con una dinámica exigente para los regidos bajo este animal. El crecimiento emocional será una constante, abriéndose buenas oportunidades para los que buscan iniciar nuevas relaciones. En el ámbito laboral, se perfilan posibilidades de ascensos o cambios favorables, aunque se recomienda evitar gastos impulsivos. La organización del calendario personal será fundamental para adaptarse al ritmo vertiginoso que impone el Caballo.

La famosa debe adaptarse al
La famosa debe adaptarse al nuevo comienzo - crédito @sofiavergara/Instagram

Buey - Carlos Vives, Andrés Cepeda, J Balvin, Luis Díaz

Encontrará estabilidad, aunque no están exentos de desafíos. Sanar heridas del pasado le permitirá avanzar en el terreno afectivo, mientras que los proyectos a largo plazo tenderán a consolidarse en el trabajo. Las mejoras económicas llegarán de forma gradual, siempre que se eviten inversiones riesgosas. La paciencia y la constancia se perfilan como las mayores ventajas para este signo.

Tigre - Radamel Falcao García, Carla Giraldo

Vivirá un año especialmente afín al Caballo, con una energía muy favorable. Se auguran etapas pasionales y encuentros intensos en el amor, así como liderazgo y reconocimiento en el trabajo, con la posibilidad de iniciar nuevos proyectos. La expansión económica y las oportunidades inesperadas estarán presentes, por lo que actuar con rapidez ante las oportunidades será clave.

El año será favorable -
El año será favorable - crédito Luisa González/REUTERS

Conejo - Taliana Vargas, Juan Pablo Montoya, Fernando Solórzano

La sensibilidad y la emoción dominarán el año. La estabilidad en las relaciones se combinará con momentos de ternura, aunque será importante evitar la sobrecarga laboral y priorizar tareas. Las decisiones financieras impulsivas deben ser evitadas, y el equilibrio entre descanso y acción será esencial para mantener el bienestar.

Dragón - Álvaro Uribe Vélez, Manuel Turizo

Experimentará una energía transformadora y poderosa. Las relaciones serán intensas, con cierres y nuevos comienzos, mientras que en el trabajo se prevén logros importantes, especialmente en proyectos creativos. El aumento de ingresos estará vinculado al esfuerzo personal, y la flexibilidad será necesaria para sortear posibles conflictos.

Serpiente - Shakira

Tendrá un año introspectivo y estratégico. Será un momento propicio para fortalecer vínculos profundos en el amor y para reinventarse profesionalmente. La estabilidad financiera dependerá de una planificación cuidadosa, y confiar en la intuición será más efectivo que dejarse llevar por la prisa del Caballo.

Shakira se podría abrir al
Shakira se podría abrir al amor - crédito Instagram

Caballo - Beéle

Protagonista del año, disfrutará de una energía expansiva y brillante. Las conexiones afectivas serán fuertes y las relaciones avanzarán con rapidez. El éxito y el reconocimiento llegarán en el trabajo, junto con nuevos comienzos. El momento es excelente para inversiones bien estudiadas, aunque será necesario controlar la impulsividad para evitar errores derivados del exceso de entusiasmo.

Cabra - James Rodríguez, Fonseca, Karol G

Vivirá un año creativo y emocional. El periodo será ideal para compromisos o reconciliaciones en el amor, y se abrirán caminos profesionales más estables. La mejora económica será paulatina, siempre que se eviten gastos motivados por la ansiedad. Rodearse de personas que apoyen las metas personales será fundamental.

Mono - Feid, Jorge Enrique Abello

Contará con una energía favorable, sociable y activa. Las experiencias nuevas y las relaciones divertidas marcarán el ámbito afectivo, mientras que el trabajo ofrecerá crecimiento, viajes y cambios positivos. Habrá oportunidades para aumentar los ingresos mediante ideas creativas, y la adaptabilidad junto con el ingenio serán determinantes.

La energía fluirá de forma
La energía fluirá de forma positiva - crédito @Feid/Instagram

Gallo - Paulina Vega, Víctor Mallarino

El año será activo y demandante. Se recomienda evitar discusiones motivadas por el orgullo en el amor, y aprovechar el periodo para perfeccionar habilidades laborales. Las finanzas se mantendrán estables si se cuidan los detalles, y la organización será la mejor aliada.

Perro - Maluma y Ryan Casto

Enfrentará un año emocionalmente cargado, aunque positivo. Se abren posibilidades para relaciones serias y duraderas, y el reconocimiento por el esfuerzo y la dedicación será una constante en el trabajo. La estabilidad financiera tenderá a mejorar, y confiar en la propia intuición resultará más beneficioso que seguir opiniones externas.

Cerdo - Carolina Ramírez

Disfrutará de una energía ligera, afortunada y expansiva. Los romances serán dulces y los vínculos honestos, mientras que surgirán oportunidades en proyectos nuevos. La prosperidad estará al alcance si se administran bien los recursos, y aprovechar el impulso del Caballo permitirá crecer sin temor.

Resultados de la Lotería de

Pico y Placa: qué autos

Pico y Placa Villavicencio evita

Efraín Cepeda arremete contra el

Los cortes de agua en
Continúan las liberaciones masivas del

Ibrahim Salem responsabilizó a La

Deportes Tolima es el primer

