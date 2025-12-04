Álvaro Uribe defendió la inocencia de su hermano Santiago y volvió a ‘tirarle’ a Iván Cepeda: “Se ha acomodado para cometer fechorías”

Álvaro Uribe desmintió las declaraciones del senador Iván Cepeda sobresu hermano Santiago Uribe - crédito Camila Diaz/Colprensa - Carlos Ortega/EFE

La disputa entre la familia Uribe Vélez y el candidato presidencial Iván Cepeda sigue agudizándose, después de que el también senador hiciera mención sobre la reciente condena a Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y delitos de lesa humanidad.

De hecho, el exmandatario apareció en la mañana del jueves 4 de diciembre para defender la inocencia de su familiar, asegurando que se trataría de una persecución hacia él y su familia desde hace más de dos décadas.

“Tengo que decir a usted con toda franqueza, a mí me duele mucho lo que ha ocurrido con mi hermano. A él lo investigaron desde el año 94, hubo muchas decisiones a su favor de varios fiscales. Después de un largo juicio, lo absolvieron y ahora lo condenó este tribunal. Mi hermano es un hombre básico, con un patrimonio muy moderado. Fue buen hijo. Ha sido gran esposo, gran hermano, gran padrastro, hombre trabajador”, señaló el expresidente en diálogo con Caracol Radio.

En medio de su intervención, Álvaro Uribe volvió a cuestionar el actuar de Cepeda, que hizo referencia directa a Santiago Uribe durante la sesión ordinaria del Senado en la tarde del miércoles 3 de diciembre.

Iván Cepeda acusó al hermano del expresidente Álvaro Uribe de ser un jefe paramilitar

Y es que el candidato del Pacto Histórico se refirió al empresario como un ‘jefe paramilitar’ apoyándose en la reciente condena dictada en segunda instancia a 28 años de prisión por tres delitos.

“El cerco en torno al expresidente Uribe. Porque no solamente fue objeto ya de una condena judicial, primer expresidente en la historia condenado en primera instancia, sino que ahora su hermano, su hermano Santiago, ha sido condenado a veintiocho años por criminal de lesa humanidad y gestor de grupos paramilitares. Es un jefe paramilitar hoy por hoy el señor Santiago Uribe”, comentó Cepeda.

Ante los señalamientos, Uribe Vélez aseguró que, contrario a las versiones del senador sobre su transparencia en el ejercicio de sus funciones legislativas, el candidato presidencial sí habría cometido ‘fechorías’ que habría logrado sortear a través de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

“Iván Cepeda, habilidosamente, siempre se ha acomodado en la Comisión de Derechos Humanos del Senado para cometer cualquier clase de fechorías y taparlas con los derechos humanos”, señaló el exmandatario al medio radial.

La periodista afirmó que Petro y Cepeda representan "el narcoestado que nos quieren imponer"

De hecho, en medio de su intervención, Álvaro Uribe también hizo referencia a la supuesta persecución que estaría adelantando Cepeda en contra de su oponente Abelardo de la Espriella, insinuando que el candidato del Pacto Histórico estaría buscando ‘testigos’ para abrirle un proceso legal al abogado y ahora político.

“¿Él o el gobierno que él acompaña, directa o indirectamente, han seguido con el vicio de buscar en las cárceles presos, en esta ocasión, para que acusen al doctor Abelardo de la Espriella? Yo le hago esa pregunta”, señaló el líder del Centro Democrático.

La inquietud de Uribe se suma a las acusaciones previas sobre supuestas gestiones en cárceles para obtener testimonios contra figuras políticas, según denuncias de las precandidata Vicky Dávila. En el pasado, el exmandatario ha denunciado que Cepeda visitó centros penitenciarios y dialogó con exjefes paramilitares, presuntamente para que declararan en su contra a cambio de beneficios.

Durante el proceso judicial por manipulación de testigos, en el que Uribe fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá, Cepeda explicó ante la Justicia los motivos de sus visitas a cárceles y su contacto con exparamilitares.

Entre las preguntas formuladas por Dávila a Cepeda destacan: “¿Se formó como un comandante urbano? […] ¿Por qué un frente de las Farc terminó llamándose como su padre, Manuel Cepeda Vargas?”, así como cuestionamientos sobre su mención en los computadores de Raúl Reyes, exjefe de las Farc abatido en Ecuador.

La periodista también interrogó: “¿Por qué defendió a Jesús Santrich, señalado de seguir traficando droga después de los acuerdos de La Habana? Incluso, recuerde que Santrich terminó volándose”.

Dávila puso en duda la financiación de la campaña de Cepeda y preguntó si los recursos provienen del Estado, sugiriendo que el Gobierno de Gustavo Petro podría estar involucrado.

“¿Es cierto que están utilizando el aparato del Estado para favorecerlo? Es que hemos visto a Petro haciendo política descarada a su favor. ¿Cómo es que piensa usted seguir con la peligrosa y fracasada paz total que tanto daño le ha hecho al país y tantos beneficios les ha dado a los narcos?”, cuestionó la precandidata.