Operación policial en 5 ciudades y 13 departamentos deja 154 capturados por extorsión, secuestro y otros delitos

Una operación simultánea de la Policía Nacional desarrollada en cinco ciudades y trece departamentos de Colombia dejó como resultado la detención de 154 personas señaladas de extorsión, secuestro y delitos conexos. La noticia fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de sus canales institucionales y redes sociales, donde compartió detalles y resultados del operativo.

Durante cinco días consecutivos, la Policía Nacional ejecutó el operativo de manera coordinada en diferentes puntos estratégicos del país, especialmente en Bogotá, Cali, Barranquilla, Santa Marta y otras localidades.

El ministro Pedro Sánchez informó que la intervención produjo 154 capturados, en una acción que calificó como contundente para contrarrestar organizaciones delictivas.

Entre los detenidos figuran 20 integrantes del Clan del Golfo, 23 pertenecientes a disidencias armadas, 9 señalados de pertenecer a los autodenominados Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, 28 miembros de otras estructuras criminales y 74 integrantes de grupos delincuenciales.

Estas capturas forman parte de la ofensiva estatal para debilitar organizaciones que, según las autoridades, buscaban sembrar miedo y afectar la tranquilidad en distintas regiones.

Varios de los detenidos fueron trasladados por la Policía tras la operación, donde se logró identificar a miembros de distintas estructuras criminales.- crédito captura de video

Incautación de armas, equipos electrónicos y material ilícito

La operación permitió, además, la incautación de 20 armas de fuego, 468 municiones, una granada, 13 proveedores, 5 motocicletas, 212 dispositivos electrónicos y estupefacientes varios. Pedro Sánchez afirmó a través de su mensaje público que “cada elemento decomisado significa un riesgo menos para las familias, los comerciantes y la ciudadanía que solo quiere vivir en paz”.

El funcionario destacó la participación articulada de los distintos equipos policiales y manifestó su agradecimiento a quienes aportaron información a través de las líneas de denuncia oficiales. En palabras del ministro: “Mi gratitud a nuestros policías por su disciplina y entrega, y a la ciudadanía que confía y denuncia”.

Afectación directa a redes criminales

Con este operativo, la Policía Nacional apuntó a desarticular las estructuras que operaban en diversas regiones del país. Entre las organizaciones impactadas se encuentran grupos considerados de alto riesgo por su capacidad de intimidación y violencia, como el Clan del Golfo y las disidencias armadas.

La autoridad subrayó la importancia de la inteligencia y la coordinación interinstitucional, elementos fundamentales para lograr que los principales actores de estas redes se encuentren temporalmente fuera de circulación. El ministro de Defensa reiteró que la seguridad ciudadana es responsabilidad de todos y solicitó el apoyo constante de la población.

Efectivos de la Policía Nacional participan en labores de control, asegurando el orden y brindando apoyo en los operativos coordinados en diferentes puntos del país. - crédito Jesús Áviles - Infobae

Antecedentes: maquinaria de minería ilegal incautada en Chocó

La ofensiva reciente del Estado sobre el Clan del Golfo se reflejó también en el departamento del Chocó. El pasado 1 de diciembre, fuerzas militares y policiales llevaron a cabo el decomiso de 25 máquinas dedicadas a la minería ilegal en el río Atrato, entre las cuales había dos excavadoras y veintitrés dragas tipo buzo. Estos equipos estarían vinculados, según las investigaciones oficiales, a esa organización criminal.

El operativo fue desarrollado por la Armada de Colombia en conjunto con el Ejército Nacional y la Policía Nacional en la cuenca del río Atrato. El material decomisado fue entregado a las autoridades correspondientes para la continuación de los procesos legales.

De acuerdo con lo informado, la maquinaria era utilizada en actividades extractivas sin los permisos requeridos, contribuyendo a la degradación ambiental y la contaminación del agua en una de las zonas fluviales más importantes del país. Durante la acción, no se presentaron capturas.

Desde las entidades estatales, se reafirmó el compromiso de seguir combatiendo las economías ilícitas, como la minería ilegal, que financian a grupos armados y representan una amenaza tanto para la seguridad pública como para el medio ambiente.

Las autoridades identificaron y decomisaron dos excavadoras sin documentación reglamentaria exigida por la Ley 1242 de 2008 - crédito prensa Armada de Colombia

Líneas directas para denuncias y mensaje institucional

El ministerio de Defensa reiteró la disponibilidad de distintos canales para que la ciudadanía aporte información sobre actividades delictivas. Las líneas telefónicas para denuncias incluyen:

Contra el crimen: 314 358 7212

Línea 107- 157

Gaulas: 147 – 165

Reclutamiento infantil: 141

Pedro Sánchez finalizó el comunicado con un mensaje de confianza en la fuerza pública y en la colaboración ciudadana: “¡El Estado somos todos y… los buenos somos más!”