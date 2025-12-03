Juan Martín Moreno Palomo se refirió al apoyo a Karina García para ganar ‘La mansión de Luinny’: “No he hecho esto para que Karina me devuelva nada”

Esto debido a los comentarios que surgieron en los que sugieren que la paisa pactó con el español un pago por su apoyo - crédito @rastreandofamosos/IG

Las recientes declaraciones de Juan Martín Moreno Palomo han generado revuelo en redes sociales, luego de que el empresario español aclarara públicamente los motivos detrás de su apoyo a Karina García en el reality La mansión de Luinny.

Moreno Palomo desmintió categóricamente los rumores que sugerían la existencia de deudas o favores pendientes con la exparticipante, y aseguró que su respaldo se debió únicamente al aprecio que recibió de la comunidad de seguidores del programa.

Karina García se llevó el primer lugar en 'La mansión de Luinny' - crédito @lamansiondeluinny/IG

Declaraciones de Moreno Palomo: motivos y desmentidos

Ante la viralización de estos rumores, Moreno Palomo recurrió a sus redes sociales para aclarar su postura en una publicación ampliamente compartida.

“Vosotros sabéis que yo soy un cariñoso de corazón, lo hice con mucho amor”. El empresario insistió en que no existe ninguna deuda ni compromiso pendiente con García: “A mí Karina no me debe nada, porque nunca me ha pedido nada, yo no tengo por qué cobrarle nada”.

Moreno Palomo también rechazó cualquier insinuación sobre favores o acuerdos ocultos: “Yo no he hecho esto para conocer a Karina, yo no he hecho esto porque esté cayendo la Karina, yo no he hecho esto para que Karina me devuelva nada, yo no he hecho esto absolutamente por nada de eso, he hecho por el amor que el fandom me dedicó desde el minuto uno”.

Juan Martín Moreno, expareja de Laura G, arremetió en contra de la exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @martinleblank/IG - Canal RCN

Además, subrayó que su participación en el apoyo a García se dio después de la finalización del programa: “El programa duró un mes, yo he llegado 10 después. ¿Que yo con mi participación he hecho? Perfecto, entonces sí he sumado feliz”.

Reacciones en redes sociales

Las palabras de Moreno Palomo han generado múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios debaten sobre la veracidad de los rumores y la transparencia de su apoyo a Karina García.

Con sus declaraciones, el empresario buscó bajar los ánimos a la controversia y reafirmar que su respaldo se basó únicamente en el afecto recibido por parte de los seguidores del reality, sin esperar nada a cambio.

Contexto mediático de Juan Martín Moreno Palomo

Moreno Palomo, conocido en Colombia por su relación pasada con la modelo y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Laura González, ha mantenido una presencia constante en el ámbito mediático.

Sus publicaciones demuestran que tiene una vida de lujo - crédito Laura González / Instagram

El empresario, que reside en Dubái, se vio envuelto en controversias luego de que González exhibiera en redes sociales un lujoso bolso Birkin, valorado en más de 150 millones de pesos colombianos, que habría recibido como obsequio de Moreno Palomo.

Según el propio empresario, fue González quien lo contactó en busca de ayuda económica, solicitando sumas elevadas para resolver dificultades financieras.

Rumores y polémicas en redes sociales

La figura de Moreno Palomo ha sido objeto de especulación en plataformas digitales. Hace algunos meses, él mismo reconoció en redes sociales haber pasado una década en prisión.

Además, usuarios de TikTok han difundido versiones no verificadas sobre supuestos impedimentos legales que le impedirían ingresar a ciertos países europeos. Estas afirmaciones, hasta el momento, carecen de confirmación y se mantienen en el terreno de los rumores.

La joven demostró que no está saliendo con alguien que tenga una diferencia de edad notoria - crédito Laura González / Instagram

La controversia también alcanzó a Karina García, quien participó en La casa de los famosos Colombia. Durante el auge del escándalo, circularon versiones sobre presuntas amenazas de Moreno Palomo hacia García.

El empresario negó estos señalamientos y explicó que, en su momento, Laura González le habría pedido que “le pegara una apretada” a García, solicitud que él rechazó por estar apenas conociendo a González y no tener intención de involucrarse en ese tipo de situaciones.

Es de resaltar que la encargada de avivar estos rumores fue Yina Calderón, que en repetidas ocasiones se refirió al tema entre Juan Martín y Laura G, a pesar de que la consideraba su amiga.