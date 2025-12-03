Fico Gutiérrez denunció robo de cable de alumbrados navideños en zonas estratégicas de Medellín: “Ni el Grinch se atrevió a tanto”

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín - crédito Colprensa

Los alumbrados navideños en Medellín resultaron afectados por actos delictivos, cuyo propósito fue robar cable dúplex que suministra energía a varias figuras del alumbrado.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que los daños se presentaron en seis puntos principales de los alumbrados: Cristo Rey, La Floresta, Plaza Botero, Paseo del Río, Primer Parque de Laureles y el corregimiento de San Antonio de Prado.

Al respecto, el alcalde de la capital de Antioquia, Federico Gutiérrez, rechazó los actos, que calificó de “vandálicos” y “delincuenciales”.

Federico Gutiérrez aseguró en su pronunciamiento que “ni el Grinch se atrevió a tanto“, pidiendo a las autoridades castigar e investigar lo sucedido en Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

Además, aseguró en su pronunciamiento que “ni el Grinch se atrevió a tanto“, pidiendo a las autoridades castigar e investigar lo sucedido.

“Ni Grinch se atrevió a tanto. Condenamos los actos vandálicos y delincuenciales contra los alumbrados de EPM instalados en toda la ciudad. El robo de cable y los daños a las estructuras instaladas, son hechos que deben ser rechazados y castigados por las autoridades”, aseguró Federico Gutiérrez.

El mandatario de Medellín calificó como un “emblema” los alumbrados en Medellín, que permiten, según Gutiérrez, un “encuentro” para las familias y turistas de la capital de Antioquia.

“Los alumbrados son un emblema para Medellín; representan lugares de encuentro familiar y dinamizan la economía”, señaló el alcalde.

Federico Gutiérrez le solicitó a los ciudadanos a cuidar el alumbrado y a denunciar cualquier hecho delictivo en Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

Federico Gutiérrez le solicitó a los ciudadanos a cuidar el alumbrado y a denunciar cualquier hecho delictivo que afecte la normalidad en las festividades de navidad y fin de año.

“Invito a los ciudadanos a cuidar lo que se ha convertido en símbolo de nuestra ciudad y a denunciar cualquier hecho que afecte el normal desarrollo de las festividades de fin de año”, indicó el mandatario de la capital de Antioquia.

Qué dijo EPM

Empresas Publicas de Medellín (EMP) compartió un comunicado donde expresó que los alumbrados contribuyen en el turismo y la economía en la ciudad.

“Los Alumbrados EPM son un símbolo de Medellín, que crea espacios para el encuentro ciudadano, dinamizan la economía, incentivan el turismo y contribuyen a generar alegría en la ciudad”, expresó EPM.

Y agregó: “Son un motivo de orgullo para la ciudad, con sus 25 mil figuras hechas a mano por madres artesanas cabeza de hogar, más de 50 kilómetros y 600 kilómetros de manguera luminosa distribuidos en 61 puntos del territorio antioqueño. En 2025, los Alumbrados han logrado en homenaje a Medellín por sus 350 años de fundación un EPM por los 70 años de servicio, un recorrido de pasadizos, puentes, símbolos y tradiciones decembrinas”.

Por tal motivo, Empresas Públicas de Medellín rechazó cualquier acto de agresión o intolerancia contra los alumbrados de la capital de Antioquia.

“Los Alumbrados EPM fueron encendidos el pasado 28 de noviembre y miles de visitantes, en su mayoría familias antioqueñas, disfrutan de esta maravilla, en convivencia y armonía. Por lo tanto, EPM rechaza cualquier acto de agresión o intolerancia, así mismo reitera los valores de equidad, solidaridad y tolerancia por los que promueve la compañía”, aseveró EPM.

Empresas Públicas de Medellín rechazó cualquier acto de agresión o intolerancia contra los alumbrados de la capital de Antioquia - crédito EPM

Según la compañía estatal, fueron informados “sobre los vídeos divulgados en redes sociales, sobre la presencia de patrullajes adelantados por la Policía Nacional en el sector del parque Norte y Carabobo Norte, aclarando que no tiene ninguna injerencia en los procedimientos”.

Empresas Públicas de Medellín hizo un llamado a cuidar los alumbrados, protegerlos, disfrutar responsablemente, y reportar a las autoridades cualquier acto que atente contra la convivencia y el patrimonio público.

Durante la presentación oficial, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga afirmó que la ciudad espera recibir más de 225.000 turistas extranjeros en diciembre y cerca de 190.000 en enero, proyección que se asocia al impacto turístico que generan los alumbrados cada año.

El encendido se realizó el viernes 28 de noviembre a las 6:00 p. m. en Parques del Río, y se mantendrá activo hasta el 12 de enero.