Dani Duke expresó su apoyo a Álvaro Uribe y armó polémica en redes: “Soy uribista”

La creadora de contenido Dani Duke volvió a ubicarse en el centro de la conversación luego de su participación en Desnúdate con Eva, el programa de entrevistas dirigido por la periodista española Eva Rey, en la cual la influencer habló sobre su postura política y su afinidad con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Las declaraciones, que incluyeron una defensa explícita al exmandatario y una revelación sobre su novio, La Liendra, desataron una ola de reacciones a favor y en contra, reviviendo la polarización que históricamente genera el uribismo en Colombia.

Todo comenzó cuando Rey le preguntó directamente: “¿Petro o Uribe?”, y sin pensarlo, Dani Duke respondió: “Uribe”, pues a partir de allí, la creadora profundizó en su admiración por el expresidente: “Yo quiero mucho a Uribe… la verdad es que sí, soy uribista”, afirmó.

Durante la conversación, Duke contó que recientemente Uribe siguió en redes sociales a su novio, La Liendra, y que para ella ese gesto fue motivo de emoción.

“Novio, eres demasiado afortunado”, relató entre risas. Luego añadió una frase que rápidamente se volvió viral y que alimentó la controversia: “Mi novio estudió en un colegio público de su pueblito, que era Pedacito de cielo, Álvaro Uribe Vélez. Y yo: ‘Usted tiene que agradecerle mucho a él, él le dio estudio’”.

Fue entonces cuando Rey le preguntó si apoyaría al candidato respaldado por Uribe y Duke respondió sin titubeos: “Lo que él diga… acá, en mi corazón... Yo creo que sí voy por él. Sí, yo soy uribista”.

La franqueza de la influencer sorprendió a parte del público, especialmente porque pocas figuras digitales expresan abiertamente su preferencia política, entonces las redes sociales se llenaron de mensajes a favor y en contra de las declaraciones de la también maquilladora.

“Estudia, lee, investiga… la educación no se la regala ningún político”, “No puedo creer que alguien con tanto acceso a información siga defendiendo a Uribe”, “No puede ser que no sepa la historia de Colombia y opine así”, “Me encanta esa manera de pensar, Dani Duke tiene toda la razón”, “Uribe ha sido el mejor presidente, bien por Dani Duke”, dicen algunas de las reacciones.

Pero entre todos los comentarios, hubo uno que se destacó por su contundencia y viralidad: el video publicado por la creadora de contenido Laura Camila Vargas, la cual decidió responder directamente a Duke con un mensaje cargado de datos históricos y cuestionamientos sobre el legado del expresidente.

El video de Laura Camila Vargas que responde a Dani Duke y se vuelve viral en medio del debate sobre Uribe - crédito @lauracamilavargas96/IG

En su video, Vargas le recordó a Duke episodios oscuros asociados al periodo de Seguridad Democrática y operaciones militares controversiales.

“¿Sabes quiénes no pudieron estudiar, Dani Duke? Los jóvenes que nunca volvieron a sus casas por culpa de políticas de seguridad que los uribistas defienden sin conocer su costo real. Los 576 detenidos arbitrariamente y los desaparecidos cuyos cuerpos terminaron en la Escombrera… y sí, sabemos quién dio la orden”, empezó mencionando la creadora de contenido con respecto a la historia que contó la maquilladora.

Vargas continuó explicando la alianza entre fuerzas estatales y grupos paramilitares durante esa operación:

“Orión no fue solo un operativo militar, fue una alianza entre Estado y paramilitares… reteniendo jóvenes, desapareciéndolos en cuestión de horas... Más de 6.400 jóvenes pobres presentados como guerrilleros dados de baja… ejecuciones extrajudiciales bajo la lógica de resultados a toda costa... Porque la violencia proveniente del uribismo no fue un accidente, fue una estructura”, explicó Laura Camila.

Finalmente, le reprochó a Duke omitir a las víctimas y le aseguró que el clip no lo realizó por atacarla o silenciarla, sino para recordarle algunas situaciones que había omitido y que con sus palabras podría llegar a muchas personas a las que podría influenciar.

Laura Camila Vargas responde a Dani Duke y revive debate sobre víctimas del uribismo - crédito @lauracamilavargas96/IG

“No está mal ser uribista, lo que sí está mal es hablar de agradecimiento sin hablar de las víctimas… mientras unas casas celebraban estudio, en otras quedaban con una foto y un silencio que dura más de veinte años... Este video es para recordar que cuando alguien con tu alcance habla de Uribe como si fuera un héroe incuestionable, invisibiliza a miles de familias que aún esperan verdad. Porque la memoria importa, porque las víctimas también merecen ser nombradas. Y porque los jóvenes que sí logramos estudiar no deberían ser usados como excusa para callar a quienes no tuvieron siquiera la oportunidad de seguir vivos", puntualizó Vargas.

Las declaraciones de Dani Duke no solo expusieron su postura personal, sino que volvieron a encender uno de los debates políticos más sensibles del país y lo que empezó como una conversación de entretenimiento terminó convirtiéndose en un episodio que evidencia la profundidad de las heridas históricas, las diferencias generacionales y el peso que aún tiene Álvaro Uribe en el imaginario colombiano.

Mientras algunos celebran la honestidad de la influenciadora y su posición política, otros cuestionan la responsabilidad que implica hablar desde la desinformación o la falta de contexto.