‘Castor’ aseguró que Los Costeños no ejecutaron el sangriento robo a joyería en Bucaramanga y le envió mensaje al ministro de Defensa: “No estigmatice”

Alias Castor envió una carta al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, exigiendo rectificar las declaraciones que vincularon a Los Costeños con el asalto a la joyería en Bucaramanga - crédito Colprensa y @ColombiaOscura/X

Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor y vocero de la organización criminal Los Costeños, envió una carta formal al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la que rechaza de manera tajante las declaraciones realizadas por el jefe de cartera sobre una posible participación de esa estructura en el robo a la joyería Caracas, ocurrido el 29 de noviembre en Bucaramanga.

La misiva, fechada en Barranquilla el 2 de diciembre de 2025, fue dirigida “respetuosamente” al despacho del ministro tras las afirmaciones en las que Sánchez aseguró: “La información que tenemos es una delincuencia común organizada del área de Los Costeños que podría tener relación con el Tren de Aragua, hay un venezolano dentro de los capturados”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante ello, alias Castor señaló en la carta que “ni mi persona, ni la organización Los Costeños, tenemos participación alguna en el hurto sucedido en Bucaramanga”, y advirtió que los señalamientos difundidos públicamente carecen de sustento.

Su objetivo, dice, es evitar “conclusiones anticipadas” que puedan afectar la correcta conducción de las investigaciones, de acuerdo con la carta tomada por W Radio.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, cuya declaración sobre una posible relación de Los Costeños con el robo generó la respuesta de alias Castor - crédito Luisa González/Reuters

El vocero también cuestionó lo que considera un riesgo de estigmatización regional: “El origen regional de una persona no determina su conducta ni su pertenencia a ningún grupo delictivo. Ser oriundo de Barranquilla no implica, bajo ninguna circunstancia, pertenencia a la organización denominada ‘Los Costeños’”.

En un llamado directo al ministro, pidió expresamente que “no se generalice ni se estigmatice a la población de nuestra ciudad (…) razón por la cual solicito se rectifique”. Incluso puntualizó: “No estigmatice a los barranquilleros”.

Alias Castor agregó que la situación de orden público en Colombia involucra a múltiples estructuras delictivas, por lo que invitó a las autoridades a “ampliar el espectro de la investigación” y a orientarla con “plena objetividad y rigor técnico”, sin limitarse a una única hipótesis basada en el origen de los capturados.

El robo que detonó la controversia

El asalto a la joyería del centro comercial Cuarta Etapa en Bucaramanga terminó con un intenso tiroteo y dos muertos - crédito Captura video

El pronunciamiento de Castor se produjo tras el violento asalto registrado el sábado 29 de noviembre en la joyería Caracas del centro comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga. Cerca de las 2:00 p. m., cinco personas —dos mujeres y tres hombres— ingresaron al local simulando ser clientes.

Las cámaras de seguridad captaron cómo una mujer vestida de azul conversaba con una empleada mientras otros integrantes fingían hablar por teléfono. En segundos, sacaron las armas e intimidaron al personal para sustraer joyas.

El intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, comandante de la Sijín Metropolitana y quien se encontraba de civil realizando compras, intervino para frustrar el robo. Su acción desató un cruce de disparos que obligó al cierre del cuarto piso y a la evacuación de cientos de visitantes.

En el enfrentamiento murió uno de los presuntos delincuentes, Víctor Manuel Martínez Suárez, señalado como posible cabecilla. El intendente Leal Briceño fue trasladado a una clínica cercana, donde falleció pese a más de cuarenta minutos de reanimación.

Las autoridades capturaron a cinco presuntos integrantes de la banda:

Adrianis Esther González Garavito, de Barranquilla, con antecedentes por porte ilegal de armas.

Karina Michellys Criado Pumarejo, de Valledupar, también con antecedentes.

Orlando José Cabrera Méndez, de Barranquilla, herido en el antebrazo.

Antonio José Felipe Lanchez, vendedor de pescado de Pueblo Viejo (Magdalena).

Jhony José Rodríguez Castillo, venezolano, herido en el hombro.

La Policía asegura que la estructura estaría conformada por once personas que viajaron desde Barranquilla para cometer robos en Bucaramanga. Seis más huyeron y son buscadas activamente. La Alcaldía local ofreció una recompensa de 100 millones de pesos para dar con su paradero.

Freddy Francisco Leal Briceño, intendente jefe de la Policía Metropolitana, perdió la vida al intervenir en el asalto - crédito Página web centro comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga/Policía Bucaramanga

El ministro Sánchez viajó a Bucaramanga para un consejo de seguridad extraordinario y reiteró que se investigan conexiones con estructuras delictivas más amplias, lo que desencadenó la respuesta de alias Castor.

Mientras continúa la controversia institucional, la Policía y la Fiscalía avanzan en la búsqueda de los prófugos, y Bucaramanga permanece atenta a que la investigación avance sin presiones ni señalamientos anticipados, tal como lo reclamó el vocero de Los Costeños en su carta.