Así fue la emotiva llamada entre Miguel Ayala y su padre tras su liberación: “Así es que se rescata, hijue…”

El cantante fue secuestrado el 18 de noviembre de 2025 - crédito Redes sociales/X

El 2 de diciembre de 2025, la familia del cantante de música popular Miguel Ayala, hijo del artista Giovanny Ayala, recibió la noticia de su liberación, tras haber estado secuestrado por 14 días, junto con su mánager, Nicolás Pantoja. El frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc habría estado detrás del crimen.

El Gaula de la Policía Nacional, en articulación con los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), el área de aviación Policial y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) fueron responsables del rescate. El Gaula custodió a las víctimas hasta llevarlos a un espacio seguro.

El rescate quedó registrado en varias grabaciones que muestran la felicidad y tranquilidad de Ayala y Pantoja. En uno de los videos difundidos en medios de comunicación y redes sociales también se evidencia la primera conversación que tuvo el artista con su padre, que en todo momento estuvo pidiendo ayuda al Gobierno nacional para garantizar su liberación.

Miguel Ayala y Giovanny Ayala conversaron por teléfono tras su liberación. Su padre le pidió que agradeciera a Dios y a las autoridades - crédito Captura de Pantalla Redes de Miguel Ayala y Giovanny Ayala

Así fue el emotivo diálogo que mantuvieron padre e hijo:

Miguel Ayala: ¿Qué pasa, papi? Aló, hola.

Giovanny Ayala: ¡Hola, hijo! ¡Bendiciones, papi, bendiciones, papi!

Miguel Ayala: Gracias, papi –dijo entre lágrimas–.

Giovanny Ayala: Tiene que agradecerle mucho, mucho a Dios. Primero Dios, y a sus ángeles que están ahí con ustedes, por rescatarlo a tiempo, mi hijo. Y Dios lo bendiga mucho en su viaje, corazón.

Miguel Ayala: Gracias, papi.

Giovanny Ayala: Siempre estuve con usted desde el día cero. Y el Gaula con ustedes. Dios estuvo siempre con ustedes. No, no, no, no, no.

Miguel Ayala: Les estamos diciendo que así es que se rescata, hijueputa –dijo riendo–.

Miguel Ayala estuvo secuestrado durante 14 días - crédito Policía Nacional

De acuerdo con las autoridades, el rescate se llevó a cabo en la vereda Chorrito, en la jurisdicción de Jaibio, en el departamento de Cauca. Los sobrevivientes estuvieron en cautiverio durante dos semanas, pasando sus días en el monte. Según el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, los criminales los dejaron en unas carpas improvisadas, a la intemperie y viviendo en “condiciones infrahumanas”.

Los secuestradores exigieron un millonario pago por su rescate: $7.500 millones. Las víctimas temían por su vida mientras sus familiares no cumplieran con el pago del dinero. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones que dio Miguel Ayala en una rueda de prensa, sus captores nunca los amenazaron de muerte, y reiteraban que no estaban interesados en hacerles daño.

No obstante, los privaron de su libertad y los mantuvieron encadenados. “Nos decían que no nos iban a hacer nada, algunas veces fueron groseros, pero siempre nos dijeron que no nos iban a hacer nada. Nos portábamos juiciosos, nos amarraron con una cadena en el pie, dos días dormimos amarrados”, detalló el artista de música popular.

Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala, y su mánager Nicolás Pantoja, estuvieron secuestrados en el monte. Vivieron en una carpa improvisada - crédito Ponal

Giovanny Ayala conversó con el ministro de Defensa (en transmisión directa de los medios), que, a través de una llamada telefónica, le confirmó el rescate de su hijo. Con su respuesta, el cantante expresó su alegría, tranquilidad y agradecimiento con la Policía Nacional y demás uniformados que estuvieron presentes en el operativo.

“Ministro, muy feliz, muy feliz. Estoy feliz de escuchar esta noticia (…). Dios lo bendiga a usted, a toda su familia y a la fuerza pública”, dijo Ayala al jefe de la cartera.

Por el momento, las autoridades tienen en su poder a solo uno de los secuestradores de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja, que fueron puestos en cautiverio el 18 de noviembre de 2025, tras ser interceptados por hombres armados en la vía Panamericana, mientras viajaban desde Popayán hacia el aeropuerto de Cali (Valle del Cauca).

La Policía informó que continuará con las investigaciones para capturar a los demás criminales involucrados en el secuestro.