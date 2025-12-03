Colombia

Angie Rodríguez no va más en el Dapre: Gustavo Petro tomó radical decisión, a 248 días de finalizar su mandato; estos serían los motivos

La mujer, que era cercana al jefe de Estado, pero también al ministro del Interior, Armando Benedetti, se convirtió en la quinta funcionaria que pasa por esta dependencia en lo que va del Gobierno

Angie Rodríguez llegó al Dapre
Angie Rodríguez llegó al Dapre el 6 de febrero de 2025, en reemplazo de Jorge Rojas - crédito @DapreCol/X

Angie Rodríguez, que se desempeñaba como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y fue la ‘mano derecha’ del presidente de la República, Gustavo Petro, durante varios meses, dejará oficialmente su puesto en la Casa de Nariño. Lo anterior, luego de una decisión tomada en un encuentro privado encabezado por el mandatario, y en el que estuvieron presentes varios funcionarios de alto rango, que al parecer fueron testigos de la determinación.

La permanencia de Rodríguez al frente del Dapre se vio afectada por el ambiente de tensión que surgió tras su oposición al nombramiento de José Alexis Mahecha como secretario general de la Unidad Administrativa Especial de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (Itrc): un nombre cercano al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que lo tuvo como secretario de Movilidad cuando fue alcalde de Ibagué.

Esta entidad del Estado tiene entre sus competencias la vigilancia de organismos como Coljuegos, la cual ha estado en el centro de la atención pública, como el martes 2 de diciembre de 2025, cuando la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, indicó que esta dependencia, dirigida por Marco Emilio Hincapié, bloqueó al medio sueco Expressen, responsable de difundir información sobre la vida de la primera dama Verónica Alcocer en Estocolmo.

José Alexis Mahecha acosta fue
José Alexis Mahecha acosta fue secretario de Tránsito de Ibagué cuando Guillermo Jaramillo era alcalde de la ciudad - crédito Alcaldía de Ibagué

Los motivos que habrían causado la salida de Angie Rodríguez del Dapre

Según información que trascendió en medios como Semana y Blu Radio, el enfrentamiento entre Rodríguez y Mahecha no es reciente. En el pasado, el hombre se desempeñó como director administrativo y financiero del Dapre bajo la dirección de Rodríguez, pero abandonó el cargo tras desacuerdos graves con la entonces directora, lo que llevó a que ella perdiera la confianza en la labor desempeñada por el funcionario.

A pesar de las reservas planteadas por la funcionaria con respecto a la reincorporación de Mahecha, Petro reafirmó que el nombramiento de este personaje, exagente del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), era una decisión de carácter presidencial. Con este respaldo, el perfil profesional del funcionario fue publicado en la página oficial de aspirantes a la Presidencia el 2 de diciembre, lo que habría provocado una sonora crisis en el Dapre.

Angie Lizeth Rodríguez contó con
Angie Lizeth Rodríguez contó con el respaldo del ministro del Interior, Armando Benedetti, durante su paso por el Dapre - crédito @DapreCol/X

Rodríguez inició su gestión en el Dapre el 6 de febrero de 2025, después de colaborar en el Ministerio de Salud junto al ministro Jaramillo. Al llegar a la Casa de Nariño, era una figura poco conocida en el ámbito político, pero paulatinamente fue tomando relevancia por el apoyo recibido tanto del presidente como del ministro del Interior, Armando Benedetti, que resaltó públicamente su compromiso al frente de esta dependencia estatal.

Para ocupar la dirección del Dapre tras la salida de Rodríguez, que duró apenas 10 meses en el cargo, se perfila Letty Leal, que se desempeña actualmente como subdirectora de la entidad. Y es que, según se filtró a los medios, el jefe de Estado habría solicitado de manera directa la renuncia de la mujer, por lo que el anuncio oficial de la transición en el cargo podría producirse lo antes posible.

Angie Rodríguez lideró la comitiva
Angie Rodríguez lideró la comitiva presidencial en varios de los viajes internacionales de Gustavo Petro - crédito Ovidio González/Presidencia

La influencia de Rodríguez en la Presidencia ha ido en aumento desde su llegada, consolidándose como una de las figuras con mayor poder dentro de la Casa de Nariño. A partir de inicios de noviembre, Rodríguez sumó a sus responsabilidades dos cargos adicionales, pues Jaramillo firmó la resolución en la que la designó como superintendente de Salud ad hoc para el caso relacionado con la Nueva EPS; y asumió la gerencia encargada del Fondo de Adaptación.

Durante la administración Petro, el Dapre ha tenido cinco directores distintos y llegará a su sexto titular, de cara a la recta final de la administración. El primero fue Mauricio Lizcano, y posteriormente, desfilaron Carlos Ramón González, Laura Sarabia, Jorge Rojas y, hasta ahora, Angie Rodríguez. Esta sucesión de cargos ilustra la alta rotación en la jefatura del organismo encargado de coordinar los asuntos administrativos de la Presidencia de la República.

