Volcán Puracé activa planes de emergencia: autoridades inician evacuación preventiva de las primeras familias

La actividad del volcán ha aumentado en las últimas semanas, por lo que actualmente hay alerta naranja - crédito Servicio Geológico Colombiano

Las autoridades locales y organismos de socorro del Cauca habrían iniciado este martes 2 de diciembre los primeros procesos de evacuación preventiva en la zona alta del Volcán Puracé, ante el aumento de su actividad volcánica, que mantiene vigente la alerta naranja.

Los desplazamientos se estarían concentrando en sectores rurales donde residen 294 familias, equivalentes a 1.470 personas, consideradas en riesgo por movimientos de suelo, emisiones de gases y alteraciones en el entorno.

De acuerdo con La FM, se pusieron en marcha los procesos de evacuación de las familias que habitan en los alrededores de la parte alta del volcán. Además, según una publicación en X, las autoridades comenzaron la operación de manera coordinada para garantizar la seguridad de los residentes.

El Comité Municipal de Gestión del Riesgo, reunido el domingo, adoptó medidas clave para enfrentar la situación, como la revisión de albergues temporales en todos los corregimientos que podrían recibir a las familias evacuadas.

De acuerdo con una publicación de La FM en X, se iniciaron los procesos de evacuación de las familias que habitan en los alrededores de la parte alta del volcán - crédito red social X

Equipos de la administración municipal, junto a Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y Policía Nacional, recorren los sectores rurales para socializar rutas de evacuación, identificar puntos seguros y acompañar a las comunidades que deberán abandonar temporalmente sus viviendas.

El alcalde de Puracé, Humberto Molano, declaró la urgencia y emergencia municipal, lo que permitió instalar el Puesto de Mando Unificado (PMU) en la sede administrativa de la Alcaldía, en Coconuco. “Se verificaron los albergues temporales en cada uno de los corregimientos, y se planifica la evacuación de las familias que están en las zonas de mayor riesgo”, explicó Molano.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene un monitoreo intensivo del Puracé, con estaciones sismológicas y la instalación de nueva instrumentación, como cámaras térmicas y cenizómetros, para registrar emisiones de gases y ceniza. La directora de Geoamenazas del SGC, Nathalia Contreras, explicó que esta tecnología permitirá observar el volcán incluso de noche y analizar las muestras de material emitido.

“Durante esta semana instalaremos una cámara térmica que permitirá tener visual del volcán en modo nocturno y confirmar, eventualmente, si existen columnas de gases o cenizas. También colocaremos cenizómetros para capturar muestras del material emitido”, precisó Contreras al medio La FM.

La alerta naranja se mantiene vigente desde el 29 de noviembre, cuando el SGC reportó un aumento de la sismicidad y emisiones de gases y ceniza que superaron los 700 metros de altura.

Los organismos de emergencia también han evaluado posibles afectaciones en cuerpos de agua y zonas de pastos, tras reportes de habitantes de áreas cercanas.

Estos análisis buscan determinar si los cambios en las fuentes hídricas están relacionados con la reciente actividad volcánica.

La declaratoria de calamidad pública, firmada por el alcalde Molano, habilita la gestión de recursos inmediatos para atender la emergencia, financiar ayudas humanitarias, fortalecer la logística del PMU y adecuar los espacios destinados a albergar a las familias desplazadas. “Es para poder obtener los recursos que se requieren para atender esta emergencia”, afirmó el mandatario local.

La zona delimitada en un punteado negro es el área que se recomienda evacuar en este momento - crédito @UNGRD / X

Las zonas más críticas se concentran en la denominada área A1, clasificada como área de amenaza alta, donde viven entre 350 y 400 personas en veredas como Chapío, Alto Anambío, Alto La Laguna, Cobalto y la parcelación indígena Llano de Salina.

Aunque la Ungrd recomendó la evacuación inmediata, algunas familias se resisten a abandonar sus viviendas por temor a perder cultivos y animales, fundamentales para su subsistencia. Efigenia Sánchez, habitante de Puracé, señaló que muchas familias están acostumbradas a convivir con el volcán y dudan sobre la disponibilidad de tierras aptas para sus cultivos.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) participó en el Consejo Municipal Extraordinario y socializó las recomendaciones del Plan Nacional de Preparación y Respuesta para escenarios volcánicos.

En este proceso colaboran la Gobernación del Cauca, autoridades municipales, resguardos indígenas, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

Entre las recomendaciones se destacan atender la información oficial del SGC y la Gobernación del Cauca, implementar estrategias territoriales de respuesta, ejecutar la evacuación preventiva en las zonas definidas, socializar rutas de evacuación y puntos de encuentro, y fortalecer las capacidades de respuesta mediante simulacros.

El volcán Puracé mantiene actividad reciente con emisiones de gases y sismicidad elevada, mientras continúa bajo vigilancia permanente del SGC. - crédito @sgcol/X

El Volcán Puracé, situado a unos 27 kilómetros al suroriente de Popayán dentro del sistema volcánico Los Coconucos, es un estratovolcán activo de cerca de 4.640 metros de altura y con actividad eruptiva documentada por más de cinco siglos.

Su morfología incluye dos cráteres principales y un historial de actividad explosiva, lo que exige un monitoreo permanente por parte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán.

En su boletín más reciente, el SGC reportó emisiones de gases y ceniza con alturas superiores a 700 metros y un aumento en la energía de los sismos asociados al movimiento de fluidos dentro del volcán.

Ante este escenario, las autoridades insisten en mantener distancia del cráter, evitar actividades en zonas de amenaza alta y consultar únicamente los canales oficiales.