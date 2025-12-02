Trabajador de joyería hurtada en Chapinero en Bogotá dio detalles del asalto: “Sabían que vendíamos esa mercancía”

La víctima del robo relató que el local contaba con un inventario especialmente amplio por la temporada de festividades - crédito Captura video City Tv

El robo a una joyería dentro del centro comercial Colors 61, en la localidad de Chapinero (Bogotá), quedó registrado en video y captó la atención pública por la violencia por la planificación con la que actuaron los delincuentes.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, un grupo de aproximadamente cinco individuos ingresó al centro comercial y se dirigió directamente hacia la joyería. Una vez allí, utilizaron un objeto contundente para romper las vitrinas y acceder a la mercancía.

Los videos captados en el lugar muestran como cuatro de los asaltantes llegaron al establecimiento portando grandes maletas, en las que guardaron todas las joyas sustraídas.

Los responsables del robo actuaron con determinación: portaban una maceta con la que quebraron los vidrios del local, intimidaron al empleado con armas de fuego y lograron escapar del lugar con la totalidad de las joyas.

Imágenes de seguridad muestran a un grupo encapuchado irrumpiendo en una joyería, intimidando empleados y clientes, y disparando durante la fuga, lo que dejó a un hombre lesionado y generó pánico entre los presentes - crédito Suministrado a Infobae Colombia

La persona afectada por el robo contó a Citytv detalles sobre lo sucedido en la mañana del 1 de diciembre. Según su testimonio, los delincuentes actuaron con conocimiento previo del funcionamiento del negocio y de la mercancía disponible.

“Rompen el vidrio y comienzan a robar todo lo que había en las vitrinas. Había mucha mercancía porque se había surtido para esta temporada”, explicó el hombre al medio regional destacando o el impacto económico del robo, ya que el local contaba con un inventario especialmente amplio debido a la proximidad de las festividades.

Además de la violencia física, los ladrones no dudaron en intimidar con armas de fuego al personal de la joyería. Luego de reunir las piezas de alto valor en sus maletas, escaparon rápidamente del centro comercial, dejando al menos a una persona herida, según el teniente coronel Ricardo Chaves, de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Respecto a los responsables, surgieron sospechas de que el delito fue planificado con antelación. El trabajador relató a Citytv: “Ellos ya sabían que nosotros vendíamos esa mercancía y nos tenían estudiados. Había alguien que ya había venido hace un tiempo y sospechamos de esa persona”.

El testimonio del afectado sugiere que los delincuentes estudiaron previamente el funcionamiento y la mercancía de la joyería - crédito composición fotográfica

Detalles del hurto

Imágenes de cámaras de seguridad y relatos de testigos se han convertido en las principales fuentes para entender el modus operandi del asalto registrado en la joyería Colors 61 de Chapinero, en Bogotá.

Testimonios recabados en el lugar detallan que la secuencia fue breve, pero generó pánico entre empleados y visitantes. Una de las víctimas relató la secuencia a Infobae Colombia: “Había unas personas en el fondo que eran de la UNP y alcanzaron a reaccionar y dispararon. Había un intercambio de disparos”, indicó el comerciante afectado.

Los registros muestran el caos que se apoderó de la galería mientras las personas buscaban refugio. La violencia del robo escaló cuando agentes de la Unidad Nacional de Protección (UNP), presentes en el sitio, intentaron interceptar a los delincuentes y se produjo un cruce de disparos.

Uno de los escoltas resultó herido durante el enfrentamiento y fue remitido rápidamente a un centro asistencial. El teniente coronel Ricardo Chavez confirmó el estado del afectado: “La víctima fue remitida a un centro asistencial y está fuera de peligro”, explicó el oficial.

El asalto dejó una persona herida, identificada como escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) - crédito suministrado a Infobae Colombia

Las cámaras captaron también cómo los delincuentes, en su huida, abrieron fuego e impactaron en la pantorrilla a un ciudadano que permanece bajo observación médica. En este sentido, las autoridades mantienen como prioridad el esclarecimiento de los hechos y la captura de los implicados.

El coronel Chavez describió el rumbo de la investigación: “Inmediatamente se conoce el hecho, nuestra policía de vigilancia y judicial, se encuentra realizando trazabilidad de cámaras para determinar quiénes fueron los autores de este hecho”, sostuvo.

Los responsables permanecen prófugos con el botín sustraído. Desde la fuerza pública se reiteró el llamado a la colaboración ciudadana, instando al contacto inmediato por cualquier dato útil sobre el paradero de los asaltantes, mientras la Policía de Vigilancia y la Policía Judicial continúan el análisis de los registros audiovisuales para lograr la identificación y ubicación de la banda.