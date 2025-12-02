Colombia

Tiroteo en el norte de Bogotá dejó dos muertos: víctima de robo fue baleada y uno de los criminales también murió

La situación generó alarma entre los transeúntes, trabajadores y habitantes que se encontraban en el sector

El brigadier General Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó detalles del caso - crédito Policía Metropolitana

Durante la tarde del 2 de diciembre de 2025 ocurrió un violento ataque en el norte de Bogotá. De acuerdo con versiones oficiales sobre el suceso, todo ocurrió en medio de un intento de robo en contra de un joven de 29 años, al que los criminales le intentaron quitar su celular y su maleta.

Todo ocurrió sobre la Calle 106 con 45, cerca a la autopista Norte, donde el joven fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta. Los criminales dispararon en contra de la víctima en dos oportunidades y emprendieron la huida, lo que desencadenó la intervención policial.

Uno de los agentes de seguridad que se encontraba en inmediaciones del lugar se enfrentó a los criminales y el intercambio de disparos culminó con la muerte de uno de los asaltantes. El otro criminal, que sería un menor de edad, fue aprehendido, debido a que es el señalado de disparar y de pertenecer a una banda que tiene azotada a la zona.

Las autoridades mantienen desplegado un operativo en el sector para esclarecer los detalles del suceso y garantizar la seguridad de los residentes que quedaron notablemente atemorizados por la situación, por lo que se aclaró que la zona permanecerá bajo vigilancia mientras que se desarrollan las investigaciones correspondientes, en un esfuerzo por determinar las circunstancias exactas que rodearon el tiroteo y la identidad del fallecido.

Autoridades mantienen el despliegue de
Autoridades mantienen el despliegue de seguridad en el sector para esclarecer los hechos - crédito Colprensa

En declaraciones emitidas por el brigadier General Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, se confirmó que los hechos ocurrieron sobre la 1:30 p. m. del lunes: “En la reacción policial se abate a uno y captura al otro. Se incauta el arma de fuego y la motocicleta en la cual se estaban desplazando los delincuentes (...) Un aprehendido de 16 años, tiene una herida en el brazo y la otra persona lo estamos identificando porque aproximadamente tiene entre 25 y 30 años”.

Comunicado de la Policía

Las autoridades se pronunciaron sobre lo ocurrido en el operativo policial que se llevó a cabo en el exclusivo sector del norte de Bogotá, asegurando que la acción terminó con la detención de dos individuos vinculados al tráfico y porte ilegal de armas de fuego, tras una persecución que se inició cuando uno de ellos fue sorprendido realizando disparos al aire con un fusil en el barrio Canaima de Usaquén.

La intervención, que se desarrolló en la localidad de Usaquén, se produjo luego de que patrullas de la Policía Nacional fueran alertadas por detonaciones en la zona.

Levantamiento del cadáver en la
Levantamiento del cadáver en la zona norte de Bogotá - crédito @emilianogarcia / X

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, los agentes patrullaban el sector cuando recibieron el aviso sobre disparos. Al llegar al lugar, identificaron a un hombre que, al percatarse de la presencia policial, abordó un vehículo junto a otro sujeto y ambos intentaron escapar. Los uniformados iniciaron una persecución que culminó en la intersección de la calle 195 con carrera 20, donde lograron interceptar el automóvil.

Durante el registro del vehículo, los agentes hallaron un fusil, un proveedor, cinco cartuchos y una máscara. Del mismo modo, se informó que los dos ocupantes fueron detenidos en el acto. Según la Policía Nacional, uno de los capturados tenía antecedentes judiciales por extorsión, porte ilegal de armas de fuego y delitos relacionados con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los detenidos, junto con el armamento y los elementos incautados, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para la continuación del proceso judicial correspondiente.

La inseguridad tiene azotado al
La inseguridad tiene azotado al sector - crédito Policía Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá destacó que, como resultado de sus acciones preventivas y operativas durante 2025, se han realizado más de 32.643 capturas por diversos delitos y se han incautado 1.634 armas de fuego.

Ante la gravedad de este panorama y los constantes actos de inseguridad en la capital del país, la ciudadanía hizo un llamado para que se incremente la seguridad en la zona, debido a que los criminales atacan de forma indiscriminada a transeúntes, clientes de establecimientos comerciales, dueños de locales y trabajadores que se movilizan por la zona.

Durante el 2025 ocurrieron gran cantidad de casos en los que los delincuentes se llevaron desde un celular hasta millonarias sumas de dinero, lo que tiene preocupados a aquellos que frecuentan este sector, pues la mayoría de hechos ocurren a plena luz del día.

