Libreta del estilista Mauricio Leal revelaría tensiones familiares: “Todo fue una farsa”

La investigación por el doble asesinato del famoso estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, ocurrido en noviembre de 2021 en La Calera a manos del hermano e hijo de las víctimas, el confeso Jhonier Leal Hernández, volvió a tener la atención tras el hallazgo de una libreta con anotaciones que sugieren un posible distanciamiento afectivo entre los hermanos Leal.

El descubrimiento fue reportado por el programa Expediente Final en su emisión del domingo 30 de noviembre de 2025.

El contenido de la libreta no había sido detallado previamente en la investigación, y las declaraciones hasta ahora están mereciendo la atención del público.

Según se conoció en el programa dominical, las autoridades accedieron a la libreta tras la conclusión del proceso judicial, pero les llamó la atención la escritura de frases que, según el análisis forense que consultó el programa, podrían ofrecer nuevas perspectivas sobre el contexto emocional y la relación previa al crimen.

Uno de los textos destaca: “Todo fue una farsa, te culturizas leyendo revistas que hablan de moda y pequeños secretos que rinden culto solo a tu cuerpo”.

En otra página se lee: “Te llevo en el pensamiento, más no en el corazón”. Una última anotación afirma: “Ni la mano de un amigo que no fui, pues la culpa se disculpa, ahí viene la soledad”.

De acuerdo con el criminólogo forense Belisario Valbuena, consultado por el citado programa, muchas de las frases carecen de una carga emocional intensa y poseen un tono más lógico que sentimental.

Valbuena planteó, en consecuencia, dos hipótesis: las anotaciones pudieron haber sido escritas por Jhonier Leal, confeso responsable del doble homicidio, o correspondían a reflexiones de Mauricio Leal dirigidas a su hermano, planteando nuevas dudas acerca del vínculo entre ambos.

El contexto judicial del caso señala que la muerte de Mauricio Leal y Marleny Hernández fue inicialmente presentada como un posible suicidio-homicidio. Sin embargo, tras peritajes, la Fiscalía General de la Nación descartó esa hipótesis: determinó que la escena había sido manipulada y que la carta encontrada en la vivienda no correspondía a un acto voluntario del estilista.

La Fiscalía concluyó que Jhonier Leal planeó y ejecutó el crimen, aprovechando la confianza familiar.

Qué pasó con los bienes de Mauricio Leal

El futuro de los bienes de Mauricio Leal permanece en el centro de una compleja disputa judicial y familiar, mientras la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha detallado el estado actual de su patrimonio, que incluye propiedades de alto valor y sociedades comerciales.

La SAE, a través de un video institucional, explicó que estos activos fueron incautados por la Fiscalía General de la Nación el 14 de enero de 2022, en medio de un proceso de extinción de dominio motivado por alertas sobre un crecimiento inusual en el capital de Leal, detectado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y otras autoridades investigativas.

Entre los bienes bajo administración oficial destaca una vivienda de 1.165 metros cuadrados ubicada en La Calera, en las afueras de Bogotá, cuyo avalúo supera los 1.370 millones de pesos. Este inmueble, escenario del asesinato de Leal y su madre, constituye uno de los principales activos vinculados al estilista, según la información difundida por la SAE. Además, el patrimonio incluye un apartamento de 150 metros cuadrados con un avalúo catastral de 462 millones de pesos, aunque la ubicación de este segundo inmueble no fue revelada por la entidad.

La SAE también administra varios vehículos registrados a nombre de Mauricio Leal: una camioneta Mercedes Benz modelo 2019 valorada en más de 244 millones de pesos, un Mercedes Benz de 2016 con un avalúo superior a 47 millones de pesos y una motocicleta AKT 125. Estos automotores forman parte del inventario de bienes incautados y permanecen bajo custodia estatal, ligados directamente al proceso judicial en curso.

En el ámbito empresarial, la SAE gestiona dos sociedades que figuraban a nombre del estilista: Mauricio Leal Peluquería S.A., con activos estimados en 120 millones de pesos, y Mauricio Leal Music S.A., con 20 millones de pesos en activos. Esta última fue declarada extinta por inactividad, de acuerdo con los reportes entregados por la entidad estatal.La incautación de estos bienes respondió a investigaciones que detectaron movimientos financieros atípicos en las cuentas de Leal. Aunque en su momento el estilista fue retirado de la Lista Clinton, a la que había sido vinculado por presuntos nexos comerciales con el cártel de Cali y el clan Rodríguez Orejuela, la investigación judicial derivó en la protección de sus activos por parte del Estado.