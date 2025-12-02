Colombia

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, explicó la salida de la mesa de concertación del salario mínimo del 2026: “Es un irrespeto”

El presidente de la federación confirmó que ya el Gobierno ha planteado cifras de incremento que, en su opinión, pueden resultar riesgosas para la economía

Jaime Alberto Cabal explicó sus razones para retirarse de la mesa de concertación con el Gobierno para definir el salario mínimo del 2026 - crédito Colprensa

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) Jaime Alberto Cabal confirmó la salida del gremio de la mesa de concertación laboral, que reúne al Gobierno, a los trabajadores y a los empresarios y comerciantes para definir la cifra de incremento del salario mínimo en Colombia para el 2026.

El retiro de Fenalco se debió a varios argumentos que explicó el mismo Cabal, especialmente, luego de indicar que el Gobierno nacional ya tiene pensada la cifra del incremento, de acuerdo con declaraciones emitidas, por ejemplo, por el presidente y el ministro del interior Armando Benedetti.

“No es una decisión personal. Es una decisión colectiva del gremio”, dijo Cabal, en entrevista con La FM.

“Ya el presidente Petro había anunciado que el incremento del salario mínimo iba a ser del once por ciento. Igualmente, el ministro Benedetti anunció que iba a ser de 1′800.000 pesos (el salario mínimo total) . El ministro de Trabajo también dijo que el salario mínimo debía de ser dos dígitos. Y eso, pues es un irrespeto a una mesa de concertación, que es una mesa de constitucional, tripartita entre gobierno, empresarios y trabajadores“, dijo el representante del gremio más importante del comercio en Colombia.

