J Balvin eliminó los fragmentde su colaboración con Bad Bunny durante su ‘show’ en Medellín: se rumora una aparente enemistad

Las redes sociales difundieron los videos de las quejas de los asistentes a ‘Made in Medellín - Ciudad Primavera’ que querían escuchar el tema completo y se llevaron la sorpresa que la letra cambió

Letra de canciones de J Balvin y Bad Bunny en concierto del paisa en Medellín cambiaron y encienden rumores de enemistad

J Balvin se presentó en Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, con un show musical que incluyó a 26 invitados nacionales e internacionales con su concierto Ciudad Primavera - Medellín.

Mientras los asistentes coreaban las canciones más emblemáticas del álbum Oasis, la ausencia de Bad Bunny en el escenario de 360 grados no pasó desapercibida.

El evento, que congregó a más de 40.000 personas para presenciar el espectáculo Made in Medellín, ciudad primavera, se vio marcado por la edición de las colaboraciones entre ambos artistas.

J Balvin y Bad Bunny
J Balvin y Bad Bunny compartieron en repetidas ocasiones en el pasado, llegando a grabar dos sencillos

Y es que de acuerdo con videos que circularon en redes sociales, J Balvin optó por eliminar en directo los segmentos pertenecientes al puertorriqueño, una decisión que reavivó las especulaciones sobre la relación entre ambos exponentes del género urbano.

Durante el desarrollo del concierto, las expectativas de un posible reencuentro sobre el escenario estaban en el ambiente, especialmente porque tras el lanzamiento conjunto de Oasis que contenía canciones como La Canción y Qué Pretendes, con las que consolidaron una imagen de camaradería.

Sin embargo, la elección de omitir todo fragmento interpretado por Bad Bunny sorprendió a muchos, impulsando en redes sociales comentarios sobre un posible distanciamiento.

Asistentes al concierto difundieron los videos donde resultó evidente que, en temas compartidos, la voz de Bad Bunny era suprimida, generando desconcierto entre los seguidores que esperaban alguna reconciliación en público.

Balvin y Bad Bunny enfrentaron
Balvin y Bad Bunny enfrentaron una demanda por usar una obra artística sin autorización

Por otro lado, vale la pena recordar las tensiones entre ambos artistas que emergieron tras el conflicto protagonizado por Residente contra el colombiano. El episodio, ampliamente comentado en plataformas digitales, fue considerado por muchos como el inicio de un enfriamiento en la amistad artística.

Ese capítulo sumó un nuevo giro en 2023, cuando en la canción Thunder y Lightning, Bad Bunny incluyó una referencia que muchos interpretaron como un ataque directo: “Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos. Mientras ustedes son amigos de to’ el mundo como Balvin”.

Esta línea desató una ola de interpretaciones y comentarios, sugiriendo un desacuerdo abierto entre ambos. A pesar de los rumores, J Balvin ha manifestado en diversas oportunidades que no alberga resentimiento alguno hacia el puertorriqueño.

En declaraciones hechas por el paisa en el pasado sobre este tema, Balvin afirmó que, aunque han perdido el contacto, no existe enemistad y que, si llegasen a cruzarse en algún momento, “la vibra va a estar cabrona”.

Durante una presentación en los
Durante una presentación en los Premios Billboard, Bad Bunny besó a J Balvin luego de su performance

La polémica sobre el posible distanciamiento ha vuelto a ser tendencia tras el show en Medellín.

Mientras algunos seguidores insisten en la necesidad de reconciliación, otros cuestionan la decisión de Balvin e insinúan que los motivos verdaderos detrás del gesto permanecen en la incógnita.

Las redes sociales continúan siendo el escenario principal para el debate sobre la relación actual entre ambas figuras, aunque hasta el momento ninguno ha aclarado públicamente los motivos de la omisión en el histórico espectáculo.

Algunos comentarios de los seguidores fueron: “Lo mismo dicen de Shakira y Karol G con TQG y cada una canta por separado el tema en sus conciertos”; “ese afán de andar generando enemistades cuando debió ser de común acuerdo”; “si están enemistados o no, fue una gran presentación de Balvin esa noche en Medellín”, entre otros.

El mensaje de Karol G a J Balvin tras su concierto en Medellín

Karol G aplaude el regreso
Karol G aplaude el regreso triunfal de J Balvin a Medellín y le dedica un mensaje que emociona a todos

En su cuenta de Instagram, La Bichota dedicó un emotivo mensaje por el impresionante concierto de 7 horas que ofreció J Balvin en Medellín. Karol G se mostró orgullosa por el logro de su colega en su ciudad natal.

Hoy José hace historia en Medellín. Con tu trabajo, tus logros y tu éxito, muchos aprendimos a soñar en grande y a creer que todo podía ser posible.Te mereces pararte en ese escenario y vibrar con toda tu gente como nunca antes. Hoy medallo celebra un grande”, escribió la artista en una historia de su perfil en Instagram.

