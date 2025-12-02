Gobierno Petro se metió en las estaciones de gasolina, detectó fallas en 48 y anunció bloqueos y sanciones: “No se negocia”

El Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio del Trabajo informaron que el 100% de las EDS inspeccionadas en Cúcuta y Tumaco presentaron incumplimientos técnicos, documentales o de seguridad laboral, varios de ellos con riesgo inminente para trabajadores y comunidades - crédito Ministerio de Minas

El Gobierno de Gustavo Petro, por medio del Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio del Trabajo, detectó fallas críticas en cerca de 50 estaciones de servicio de combustibles durante inspecciones hechas el 2 de diciembre de 2025. El 100% de las estaciones visitadas presentaron incumplimientos técnicos, documentales o de seguridad laboral, lo que llevó a la adopción inmediata de bloqueos preventivos en el Sistema de Control de Movimiento de Combustibles (Sicom), la apertura de procesos sancionatorios y la emisión de requerimientos formales. Las acciones buscan proteger la seguridad de los trabajadores y garantizar la legalidad en el sector, en respuesta a denuncias y quejas recibidas por las autoridades.

Las inspecciones, coordinadas por los ministerios y autoridades locales, abarcaron 48 estaciones de servicio (EDS) en las ciudades de Cúcuta (Norte de Santander), Tumaco (Nariño) y Jamundí (Valle del Cauca). En Cúcuta, se visitaron 27 estaciones y todas registraron hallazgos de incumplimientos. Más del 50% de estas no contaba con la documentación esencial requerida para operar, mientras que al menos ocho estaciones presentaron un riesgo inminente para la seguridad, motivo por el cual serán bloqueadas en Sicom y enfrentarán procesos sancionatorios.

Mientras que en Tumaco, las seis estaciones inspeccionadas también presentaron hallazgos técnicos, y dos de ellas mostraron desviaciones graves que ameritan la apertura inmediata de procesos sancionatorios. En Jamundí, el 60% de las estaciones visitadas carecía de documentación disponible, y se identificó una estación operando pese a estar registrada como inactiva en Sicom.

Más de 20 estaciones recibirán requerimientos formales, al menos 6 enfrentarán procesos sancionatorios y 8 serán bloqueadas preventivamente en Sicom - crédito Ministerio de Minas y Energía

Fallas técnicas y riesgos para la seguridad

Dentro de las irregularidades técnicas detectadas, las autoridades encontraron:

Paradas de emergencia inoperativas.

Fugas de combustible.

Corrosión avanzada en equipos.

Mangueras deterioradas.

Cableado expuesto y deficiencias severas en los sistemas contraincendios.

Además, se identificaron situaciones críticas como:

Un carril de abastecimiento ubicado sobre tanques subterráneos.

Tres estaciones que operan de forma simultánea en un mismo lote durante obras de gas licuado de petróleo (GLP).

Una piscina de gasolina sobre un tanque bicompartido en un área cercana a un aeropuerto.

Las condiciones laborales también fueron motivo de preocupación. En cuatro estaciones, los trabajadores disponían de áreas de descanso en zonas eléctricas, bodegas o espacios con materiales inflamables, lo que representa un riesgo directo para su integridad.

Vulneraciones laborales y condiciones de los trabajadores

Las inspecciones evidenciaron serias vulneraciones a la ley laboral colombiana. En una de las estaciones:

No se respetaba la jornada laboral establecida por la Ley 2101 de 2021.

No se entregaba la dotación completa a los empleados.

No se afiliaba a los trabajadores al Sistema de Seguridad Social desde el inicio de la relación laboral.

No se liquidaban correctamente los recargos dominicales.

En Cúcuta, el panorama es crítico: el 100% de las 27 estaciones visitadas registraron hallazgos - crédito Ministerio de Minas y Energía

En otra estación, se detectaron incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, como:

Falta de aplicación de la batería de riesgos sicosociales.

Ausencia de actualización de la matriz legal y del reglamento de trabajo.

Incumplimiento de componentes esenciales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), como la no afiliación completa.

Algunas estaciones mostraron cumplimiento normativo, mientras que otras no pudieron ser inspeccionadas por ausencia de personal administrativo, motivo por el cual se dejaron requerimientos formales.

Medidas adoptadas y declaraciones oficiales

Ante la gravedad de los hallazgos, el Gobierno anunció una serie de medidas inmediatas. Más de 20 estaciones recibirán requerimientos formales, al menos 6 enfrentarán procesos sancionatorios y 8 serán bloqueadas preventivamente en Sicom.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, enfatizó en la postura del Ejecutivo: “El país no puede normalizar el desorden en la cadena de combustibles. Lo que encontramos es inaceptable: estaciones con fugas, equipos corroídos, documentos inexistentes y trabajadores expuestos a peligros evidentes. Donde haya riesgo para la vida o violación de la ley, actuaremos sin titubeos: bloqueos en Sicom, requerimientos formales y procesos sancionatorios. La seguridad y la legalidad no se negocian”.

Palma resaltó que la labor de inspección se hace en coordinación con el Ministerio del Trabajo, en especial, en zonas de frontera, y recordó que la instrucción del presidente Gustavo Petro es evitar que el combustible termine en manos del narcotráfico.

En varias estaciones de servicio se encontraron incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo - crédito Ministerio de Minas y Energía

“Nadie está por encima de la ley. Todo el mundo tiene que cumplir la Constitución, la ley y las normas reglamentarias. Ya hemos hecho visitas, estamos haciendo unas y vamos a hacer más para garantizar el cumplimiento de la ley, porque al final tenemos que proteger a los trabajadores y trabajadoras que están detrás de esta actividad, que todos los días ayudan a movilizar al país y merecen y tienen derecho a condiciones de trabajo dignas y seguras”, afirmó el ministro.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, destacó el objetivo central del plan de inspecciones: “Este plan de inspecciones responde al objetivo del Gobierno nacional de asegurar que ningún trabajador del sector de combustibles sea expuesto a condiciones inseguras, precarias o contrarias a la ley. Avanzaremos con las visitas evaluando aspectos como jornadas laborales, seguridad social, condiciones de seguridad industrial, cumplimiento del SG-SST y respeto de derechos laborales fundamentales”, declaró el funcionario.

Sanguino explicó que la decisión de hacer inspecciones en múltiples estaciones del país responde a quejas y querellas recibidas en los ministerios sobre derechos laborales y seguridad y salud en el trabajo, así como a la solicitud pública del presidente Petro. El ministro anunció que, una vez concluidas las inspecciones, se presentará un informe detallado a la opinión pública y a las empresas involucradas, con las medidas que se solicitarán como resultado de este ejercicio de vigilancia y control.

Próximos pasos

Los ministerios de Minas y Energía y del Trabajo confirmaron que las inspecciones continuarán en otras ciudades del país, incluyendo Medellín, Cali y Cartagena. El objetivo es reforzar el compromiso del Gobierno nacional con la protección de la vida, la seguridad de los trabajadores y el cumplimiento estricto de las normas en toda la cadena de combustibles.