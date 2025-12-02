Del terrorismo a la globalización: historiador abordó los cambios del narcotráfico desde la muerte de Pablo Escobar

A diferencia de lo que pasaba en los 90, el narcotráfico dejo de ser un problema de países puntuales y ahora es algo global - crédito AFP

Desde que fue dado de baja Pablo Escobar en diciembre de 1993, el narcotráfico ha cambiado en varios aspectos que van desde la caída de la mayoría de capos destacados del país, la hegemonía de carteles mexicanos hasta llegar a una globalización del negocio ilícito en varios aspectos.

Para entender un poco lo que ha pasado en los últimos 32 años (límite marcado por la muerte de Pablo Escobar), el historiador Daniel Espinal habló con Infobae Colombia sobre varios aspectos generales de la problemática.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En primer lugar, destacó los cambios que se han registrado en el negocio del narcotráfico en general, mencionando que la inclusión del terrorismo es lo que consolidó Pablo Escobar.

“El narcotráfico lleva miles de años en la humanidad, sea con el opio o incluso la cocaína que se puede rastrear su uso hasta mediados del siglo 19 con grandes figuras siendo usuarios de esta como Sigmund Freud; incluso existían productos que contenían coca sin mucho tabú, como el vino Vin Mariani (favorito del papa León XIII y la reina Victoria); sin embargo, el gran cambio que tuvo el narcotráfico desde los tiempos de Escobar fue la introducción del terrorismo para mantener el control del negocio y combatir las fuerzas del Estado“.

Pablo Escobar ordenó varios atentados terroristas para doblegar al Estado colombiano - crédito Colprensa

Para el historiador, lo más negativo es que Colombia no ha dejado de ser el epicentro del negocio ilícito, llegando hasta a involucrar al gobierno de turno en varias ocasiones.

“Colombia no ha dejado de ser el principal productor de coca del mundo, la aspersión aérea o fumigación para combatir los cultivos fue un tema bastante polémico, esto abrió un debate que llevo a proteger incluso a los cultivadores de coca, que no se consideran narcotraficantes sino personas vulnerables buscando un sustento. El Estado colombiano está infiltrado por el narcotráfico en las esferas más altas del poder“.

Espinal recordó un encuentro que tuvo en un evento público con la exesposa de Pablo Escobar para resaltar que hasta ella y sus hijos piden perdón por los actos del capo, mientras que en Colombia hay personas que siguen “admirando” lo que realizó el criminal.

“A nivel social, Pablo Escobar tuvo un impacto enorme, por más que haya esfuerzos para condenar su figura, este sigue apareciendo en series, películas o demás obras que lo romantizan. Tuve la oportunidad de conocer a Victoria Eugenia Henao y es una mujer arrepentida por todo lo que hizo su esposo, que pide perdón al país y evidentemente hay muchas personas que la odian a muerte; pero a pesar de que la misma esposa de quien fue en su momento el terrorista más grande de Colombia no haga, sino condenar el pasado de ella y su marido, todavía hay quienes admiran a Pablo, se admira su maldad. Ahí no hay medias tintas, si usted admira a Pablo Escobar por la razón que sea, usted está admirando a alguien malo, pero a muchos no parece importarle eso”.

El historiador indicó que las series sobre el capo han generado un impacto negativo en la sociedad - crédito Netflix

Para el historiador, el crecimiento del narcotráfico tras la muerte de Pablo Escobar demuestra que el problema principal del negocio ilícito no son los criminales, sino la demanda que existe en torno a la cocaína en el mundo.

“La muerte de Pablo Escobar no significo nada para el negocio del narcotráfico, el negocio está diseñado para continuar como si nada, no se trata de quien es el más capo de los capos, se trata sencillamente de una demanda para la cual hay una oferta, es un mercado, ilegal, pero no deja de estar sujeto a las mismas leyes económicas de otros productos, eso sí, con mucha violencia de por medio”.

El historiador indicó que desde 1993 se registró un cambio notable en el negocio ilícito, que actualmente es global - crédito Reuters

Para el historiador, desde la muerte de Pablo Escobar hasta la actualidad, la mayor conclusión sobre el problema del narcotráfico es que el problema principal no son los criminales, y que la lucha contra ese mal no debe ser en un solo sentido.

“La lucha contra el narcotráfico es una cruzada, pues realmente estamos hablando de luchar contra una demanda de la droga, la cual si se quiere erradicar conlleva no solo la erradicación de cultivos, sino también de personas. Hay países en los que el Estado es más directo y no solo persiguen narcotraficantes, sino también consumidores, como por ejemplo en China o Singapur, donde solo por ser capturado con drogas ilegales es penado con la muerte.

Sin respaldar lo que se registra en las naciones asiáticas que mencionó, Espinal resaltó que la sociedad lleva más de 40 años buscando un límite entre la forma de combatir el narcotráfico sin encontrar un resultado preciso para ello.

“Vemos como el fentanilo llena calles de Estados Unidos con personas que no pueden ni caminar, perdidos en la droga. No veo solución perfecta para el problema, y todos los esfuerzos estatales serán una carga masiva para la economía y el funcionamiento de un país, si su solución es tener un Estado como el chino, pues a su vez usted estará sacrificando sus derechos en el proceso, porque allá no solo persiguen drogadictos y narcotraficantes, sino también al que de una opinión. Si permitimos el consumo, podríamos ver cuadras enteras llenas de zombies drogados. Insisto, es una cruzada”.