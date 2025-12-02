Decisión clave de la Fuerza Aérea sobre oferta de EE. UU. reabre debate por compra de aviones Gripen

Saab niega cualquier intervención de la primera dama de Colombia o intermediarios privados en la compra de aviones Gripen - crédito Lina Muñoz Medina / Infobae Colombia

La Fuerza Aeroespacial Colombiana reiteró su posición frente a uno de los puntos más discutidos en la controversia por la compra de diecisiete aviones de combate Gripen, adquiridos por el Gobierno Nacional a la empresa sueca Saab.

De acuerdo con información divulgada por Revista Semana, la institución insistió en que Estados Unidos nunca presentó una oferta formal para la venta de aeronaves completamente nuevas, elemento que resultó determinante en la decisión final sobre el proyecto de superioridad aérea.

La discusión surge en medio de cuestionamientos públicos sobre posibles sobrecostos en la negociación, inquietudes que han llamado la atención de diferentes organismos de control.

El debate ha derivado en múltiples interrogantes sobre los criterios utilizados por Colombia para seleccionar a Suecia como proveedor principal del sistema de combate que reemplazará a la flota de aviones Kfir, actualmente cerca de agotar su vida útil.

En declaraciones recientes, el general Luis Carlos Córdova, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, explicó que la última comunicación oficial recibida desde Estados Unidos ocurrió en febrero de 2025, cuando se manifestó la posibilidad de vender aeronaves de segunda mano.

Según precisó, no se presentó ningún ofrecimiento que incluyera aeronaves nuevas, condición solicitada por la Fuerza Aérea durante todo el proceso de evaluación.

De acuerdo con la información revisada, la institución había reiterado en varias ocasiones la necesidad de contar con una propuesta concreta que incluyera equipos sin uso previo.

Sin embargo, la respuesta estadounidense mantuvo la disponibilidad de aeronaves usadas, lo que generó limitaciones para avanzar en una eventual negociación bilateral.

En contraste, el proceso adelantado con Suecia incluyó una oferta integral de diecisiete aeronaves Gripen completamente nuevas, junto con detalles técnicos desarrollados en un análisis que se extendió a lo largo de una década.

Durante este periodo, la Fuerza Aérea evaluó diferentes plataformas con el fin de determinar cuál de ellas ofrecía un sistema óptimo para fortalecer la capacidad aérea del país.

En medio de la discusión pública también surgieron versiones que sugerían una posible injerencia de la primera dama, Verónica Alcocer, en la compra de los aviones.

No obstante, Pierre Farkas, director ejecutivo de Saab en Colombia, negó la existencia de participación externa distinta a la de las instancias técnicas y oficiales, y descartó que hubiese intermediarios en la negociación.

El Gobierno aseguró que el acuerdo alcanzado con Suecia tuvo un valor estimado de 16 billones de pesos, cifra que comprende la adquisición de las aeronaves y los sistemas tecnológicos asociados al nuevo componente de defensa.

Según los reportes oficiales, la negociación directa evitó la participación de terceros y permitió establecer un cronograma de entrega sujeto a procesos de supervisión técnica.

La Fuerza Aérea indicó que la elección del Gripen se fundamentó en requisitos estratégicos de largo plazo, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar capacidades de defensa aérea sostenibles para las próximas décadas.

La institución recalcó que los Kfir se encuentran a punto de quedar en tierra, debido al vencimiento de su vida útil, la disminución de disponibilidad logística y la limitada oferta global de sus componentes.

En este contexto, la adquisición de una nueva plataforma aérea se convirtió en una prioridad operativa. Aun así, persiste la controversia por presuntos sobrecostos, asunto que ahora se encuentra bajo revisión de los organismos de control para determinar si existieron irregularidades administrativas durante la negociación del contrato.

Las reiteraciones de la Fuerza Aérea buscan aclarar la razón por la cual no se concretó una opción con Estados Unidos, país que históricamente ha sido uno de los principales socios en materia de cooperación militar.

La ausencia de una propuesta con aeronaves nuevas, según la institución, llevó a descartar esa alternativa frente a la evaluación comparativa de las características técnicas, operativas y financieras de las ofertas disponibles.

A medida que avanza el proceso de supervisión institucional, la compra de los Gripen continúa siendo uno de los temas más observados en la agenda nacional de defensa.

Para la Fuerza Aérea, la claridad sobre la inexistencia de una oferta estadounidense de aeronaves nuevas constituye un punto esencial para comprender por qué Colombia optó por la alternativa sueca, decisión que seguirá generando debate mientras los organismos de control evalúan los detalles del acuerdo.