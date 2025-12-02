Colombia

Decisión clave de la Fuerza Aérea sobre oferta de EE. UU. reabre debate por compra de aviones Gripen

La Fuerza Aérea explicó nuevamente por qué Colombia seleccionó los aviones suecos Gripen, subrayando que Estados Unidos no presentó una propuesta formal de aeronaves nuevas durante el proceso técnico de evaluación

Guardar
Saab niega cualquier intervención de
Saab niega cualquier intervención de la primera dama de Colombia o intermediarios privados en la compra de aviones Gripen - crédito Lina Muñoz Medina / Infobae Colombia

La Fuerza Aeroespacial Colombiana reiteró su posición frente a uno de los puntos más discutidos en la controversia por la compra de diecisiete aviones de combate Gripen, adquiridos por el Gobierno Nacional a la empresa sueca Saab.

De acuerdo con información divulgada por Revista Semana, la institución insistió en que Estados Unidos nunca presentó una oferta formal para la venta de aeronaves completamente nuevas, elemento que resultó determinante en la decisión final sobre el proyecto de superioridad aérea.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

El contrato para la adquisición
El contrato para la adquisición de 17 aeronaves Gripen por parte de Colombia asciende a COP 16,5 billones - crédito Lina Muñoz Medina / Infobae Colombia

La discusión surge en medio de cuestionamientos públicos sobre posibles sobrecostos en la negociación, inquietudes que han llamado la atención de diferentes organismos de control.

El debate ha derivado en múltiples interrogantes sobre los criterios utilizados por Colombia para seleccionar a Suecia como proveedor principal del sistema de combate que reemplazará a la flota de aviones Kfir, actualmente cerca de agotar su vida útil.

En declaraciones recientes, el general Luis Carlos Córdova, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, explicó que la última comunicación oficial recibida desde Estados Unidos ocurrió en febrero de 2025, cuando se manifestó la posibilidad de vender aeronaves de segunda mano.

La negociación entre Saab y
La negociación entre Saab y el Estado colombiano se desarrolló exclusivamente entre representantes oficiales de ambos países - crédito Lina Muñoz Medina / Infobae Colombia

Según precisó, no se presentó ningún ofrecimiento que incluyera aeronaves nuevas, condición solicitada por la Fuerza Aérea durante todo el proceso de evaluación.

De acuerdo con la información revisada, la institución había reiterado en varias ocasiones la necesidad de contar con una propuesta concreta que incluyera equipos sin uso previo.

Sin embargo, la respuesta estadounidense mantuvo la disponibilidad de aeronaves usadas, lo que generó limitaciones para avanzar en una eventual negociación bilateral.

En contraste, el proceso adelantado con Suecia incluyó una oferta integral de diecisiete aeronaves Gripen completamente nuevas, junto con detalles técnicos desarrollados en un análisis que se extendió a lo largo de una década.

Durante este periodo, la Fuerza Aérea evaluó diferentes plataformas con el fin de determinar cuál de ellas ofrecía un sistema óptimo para fortalecer la capacidad aérea del país.

Saab asegura que la adquisición
Saab asegura que la adquisición cumple con estrictos estándares internacionales de ética y transparencia, alineados con la Ocde - crédito Lina Muñoz Medina / Infobae Colombia

En medio de la discusión pública también surgieron versiones que sugerían una posible injerencia de la primera dama, Verónica Alcocer, en la compra de los aviones.

No obstante, Pierre Farkas, director ejecutivo de Saab en Colombia, negó la existencia de participación externa distinta a la de las instancias técnicas y oficiales, y descartó que hubiese intermediarios en la negociación.

El Gobierno aseguró que el acuerdo alcanzado con Suecia tuvo un valor estimado de 16 billones de pesos, cifra que comprende la adquisición de las aeronaves y los sistemas tecnológicos asociados al nuevo componente de defensa.

Según los reportes oficiales, la negociación directa evitó la participación de terceros y permitió establecer un cronograma de entrega sujeto a procesos de supervisión técnica.

La Fuerza Aérea indicó que la elección del Gripen se fundamentó en requisitos estratégicos de largo plazo, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar capacidades de defensa aérea sostenibles para las próximas décadas.

La institución recalcó que los Kfir se encuentran a punto de quedar en tierra, debido al vencimiento de su vida útil, la disminución de disponibilidad logística y la limitada oferta global de sus componentes.

En este contexto, la adquisición de una nueva plataforma aérea se convirtió en una prioridad operativa. Aun así, persiste la controversia por presuntos sobrecostos, asunto que ahora se encuentra bajo revisión de los organismos de control para determinar si existieron irregularidades administrativas durante la negociación del contrato.

Las reiteraciones de la Fuerza Aérea buscan aclarar la razón por la cual no se concretó una opción con Estados Unidos, país que históricamente ha sido uno de los principales socios en materia de cooperación militar.

La ausencia de una propuesta con aeronaves nuevas, según la institución, llevó a descartar esa alternativa frente a la evaluación comparativa de las características técnicas, operativas y financieras de las ofertas disponibles.

A medida que avanza el proceso de supervisión institucional, la compra de los Gripen continúa siendo uno de los temas más observados en la agenda nacional de defensa.

Para la Fuerza Aérea, la claridad sobre la inexistencia de una oferta estadounidense de aeronaves nuevas constituye un punto esencial para comprender por qué Colombia optó por la alternativa sueca, decisión que seguirá generando debate mientras los organismos de control evalúan los detalles del acuerdo.

Temas Relacionados

Fuerza AéreaAviones GripenCompra militarEstados UnidosSaabSueciaColombia-noticias

Más Noticias

Dónde comprar árboles de Navidad y adornos navideños en Bogotá para 2025

Zonas del centro de Bogotá ofrecen amplia oferta de árboles, luces y decoraciones para preparar los hogares durante la temporada decembrina

Dónde comprar árboles de Navidad

Cómo proyectar el aumento de las pensiones Colombia para el 2026

El dato más reciente del Índice de Precios al Consumidor permite anticipar el porcentaje aproximado con el que podrían reajustarse las pensiones superiores al salario mínimo en 2026, mientras el Gobierno define el aumento oficial del mínimo

Cómo proyectar el aumento de

Tribunal de Bogotá revocó condena y declaró inocentes a cirujanos que convalidaron títulos obtenidos en Brasil

La decisión judicial desmontó la sentencia de primera instancia al considerar que no existió prueba suficiente para demostrar falsedad documental o fraude procesal en el trámite de convalidación realizado por los especialistas formados en Brasil

Tribunal de Bogotá revocó condena

“No hay motivo para el retraso”: Procuraduría pedirá explicaciones al Gobierno por suspensión del general Huertas

La Procuraduría solicitará respuestas formales al Gobierno ante la falta de ejecución de la suspensión provisional del general Juan Miguel Huertas, medida que ordenó hace una semana y que aún no ha sido acatada por la Presidencia

“No hay motivo para el

UP abandona la reposición ante el CNE y avanza hacia instancias internacionales por sanción a campaña Petro

La Unión Patriótica desistió de acudir al mecanismo de reposición ante el Consejo Nacional Electoral y optó por activar rutas jurídicas externas para controvertir el acto sancionatorio relacionado con los topes de gasto de la campaña presidencial de 2022

UP abandona la reposición ante
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Caravanas Navideñas de Coca-Cola 2025:

Caravanas Navideñas de Coca-Cola 2025: fechas, horarios y rutas en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga

Así reaccionó Kathe del ‘Desafío Siglo XXI’ al ver el resultado de su prueba de embarazo: “Estoy en shock”

Fan de Jhonny Rivera se subió al escenario para exponer infidelidad: dijo que su marido fue al concierto con la “moza”

Estas son las parejas del ‘Desafío’ que tuvieron hijos tras conocerse en la competencia

Las emotivas palabras del profe Montoya para J Balvin después de ser invitado a su concierto en Medellín

Deportes

Empate en el Atanasio: América

Empate en el Atanasio: América de Cali buscará seguir con vida en Barranquilla, el Poderoso de la Montaña pone en riesgo su paso a la final

Wilmar Roldán encendió las redes sociales por su respuesta sobre la comparación con Óscar Julián Ruiz: “No me siento, soy”

Néyser Villarreal, tras polémica salida de Millonarios, ya fue oficializado por su nuevo club: esto deberá pagar el equipo europeo que lo quiera

Jhon Durán da de qué hablar de nuevo en Turquía: marcó agónico gol para el Fenerbahce ante el Galatasaray en el clásico del país

Así son los 16 estadios del Mundial 2026: fotos, características y tecnología de avanzada